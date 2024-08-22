В США отметили мощь ВС РФ после уничтожения истребителя Су-27 ВСУ

В США рассказали о мощи оружия ВС РФ, уничтожившего украинский Су-27

4:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новый российский «Бук-М3» сбил украинский истребитель Су-27 над Курском и сорвал планы ВСУ, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о способе уничтожения украинского самолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0

Российский зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Бук-М3" сбил истребитель Су-27 ВВС Украины в 18:12 по местному времени 21 августа, когда истребитель пытался сбросить управляемые планирующие бомбы на российские войска в Курской области. Это произошла через 15 дней после начала украинского нападение на российскую Курскую область с численностью личного состава, оцениваемой в 15 000 человек, в результате которого самые элитные силы страны совершили вторжение на российскую территорию, но это привело к очень тяжелым потерям для нападавших.

Су-27, безусловно, является самым боеспособным истребителем в классе, имеющемся на вооружении ВВС Украины, его дальность полета и грузоподъемность значительно превосходят возможности любого другого самолета, имеющегося на вооружении страны, что позволяет ему наносить планирующие бомбовые удары по удаленным целям, таким как Курск, и нести тяжелые бомбы. полезная нагрузка в таких миссиях.

Принятый на вооружение в конце 2010-х годов, "Бук-М3" использует гусеничную ракету-носитель и может похвастаться гораздо большей мобильностью, чем более широко используемый "Бук-М2", а также значительно увеличенной максимальной дальностью полета, которая, как сообщается, достигает 70 км, хотя некоторые источники указывают, что она может превышать 100 км. Такая дальность стрельбы достигнута за счет интеграции новой ракеты 9Р31М.

Комплексы "Бук-М3" обычно объединяются в батальоны по три батареи в каждом, а сами батальоны действуют группами по четыре человека, которые используют одну командирскую машину и один поисковый радар. Каждая пусковая установка несет до шести ракет, что обеспечивает повышенную огневую мощь по сравнению со старыми вариантами "Бука". Оптические датчики слежения на предыдущих моделях "Бука" заменены тепловизионным целеуказателем, а система может похвастаться новым цифровым компьютером и высокоскоростной системой обмена данными, которых не было на старых моделях.

Примечательно, что в то время как комплексы "Бук-М2" и "Бук-М3" широко использовались российскими вооруженными силами, более старые комплексы "Бук-М1" советского производства сформировали основу собственной противовоздушной обороны Украины наряду с советскими вариантами системы С-300. Киев безуспешно пытался повторно закупить комплексы "Бук-М1", экспортированные в Грузию в 2000-х годах, поскольку их собственные запасы все больше истощались. Благодаря способности сопровождать наземные войска при передовом развертывании, включая быстрые наступления, системы "Бук" высоко ценятся обеими сторонами.

В 1980-х и 1990-х годах Су-27 считался самым боеспособным истребителем в мире для обеспечения превосходства в воздухе, и после распада Советского Союза Украина унаследовала значительное количество истребителей, около 70 из которых, как считалось, находились на вооружении страны. С тех пор их количество значительно сократилось, поскольку с февраля 2022 года самолеты понесли очень значительные потери как в воздушных боях, так и в результате ракетных ударов по украинским базам.

На кадрах, опубликованных 13 августа, видно, как один из самолетов был уничтожен на авиабазе в Миргороде. Кадры, снятые с беспилотника, опубликованные 2 июля, показали уничтожение двух Су-27 российскими ракетными ударами и серьезные повреждения еще двух самолетов, которые, возможно, не подлежат ремонту, на том же самом объекте. В отличие от более легких истребителей МиГ-29, которые широко использовались в Восточной Европе, украинские Су-27 не могут быть пополнены союзными государствами, поскольку этот класс не эксплуатируется другими странами, ориентированными на Запад. С начала 2022 года ударные возможности самолетов были расширены за счет интеграции британских крылатых ракет Storm Shadow и американских планирующих бомб JDAM-ER.