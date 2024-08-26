Хроники милитаризации умирающего государства за прошедшую неделю: как продолжает вооружаться Украина

Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться

8:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Несмотря на то, что российская армия успешно проводит демилитаризацию ВСУ, уничтожая регулярно десятки единиц военной техники, Киев с самоубийственным маниакальным упорством продолжает попытки вооружаться. Как за счёт собственного производства, так и посредством "щедрой" западной помощи. Приведём несколько фактов на эту тему.

Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, CC BY-SA 4.0

Минобороны Украины отчиталось о том, что с начала 2024 года государство затратило на закупку беспилотников более 700 млн долларов. О количестве закупленных БПЛА не сообщается. Но есть цифра по законтрактованным дронам на весь год — это порядка 350 тыс. штук. Это число включает как дешёвые FPV-дроны, так и дорогие БПЛА самолётного типа.

Для сравнения напомним, что наш министр обороны Белоусов недавно отчитался о 4 тыс. БПЛА, производимых ежесуточно. В годовом пересчёте это примерно полтора миллиона беспилотников. Вроде бы больше, чем заявляет Украина, но тут надо понять, что у неё это не единственный канал поставки. Вооружения могут идти по различным программам: это и волонтёрские поставки, это и западная помощь.

Говоря о западной помощи, следует отметить недавнюю "щедрость" Датского королевства. На днях Копенгаген выделил Украине военную помощь на сумму 117 млн долларов. Это уже 20-я датская "ложка помощи" Украине со времени начала СВО.

Вместо денег — "товар"

Если Дания отвечает на украинское вымогательство деньгами, то Германии пока хватает возможности расплачиваться с киевским рэкетом "натурой". В пакете очередной помощи наиболее опасные пункты:

десяток надводных дронов;

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, включающий три пусковые установки.

При этом внутри Германии сейчас активно дебатируется вопрос о прекращении помощи Украине в связи с бюджетным дефицитом и недавно открывшимся секретом Полишинеля о причастности Украины к взрыву на Северных потоках. Ну что ж, посмотрим, насколько в данном случае немцы окажутся принципиальными. Что-то уж очень терзают сомнения, что Германия сможет взбрыкнуть против единой позиции Запада.

Также в числе передовиков по части военной помощи Швеция. Речь идёт о поставке БТР PbV 302. Собственно, впервые эта новость прозвучала ещё в мае этого года. Говорилось о том, что Швеция поставит Украине порядка сотни бронемашин. Теперь военное ведомство Украины уже официально заявило о допуске к поставке этой техники в ВСУ.

Видимо, до этого времени проходили организационно-технические процедуры по согласованию поставок: перевод и адаптация документации, подготовка специалистов по обслуживанию этой техники и непосредственно операторов и механиков-водителей.

На этом БТР стоит остановиться отдельно. Машина откровенно старая, разработана ещё в 60-х годах. И уже 10 лет как снята с вооружения армии Швеции. Тем не менее, для своего класса машина имеет относительно мощное вооружение — 20-мм автоматическую пушку, что приближает этот БТР к классу боевых машин пехоты (БМП).

И с исторической точки зрения ряд экспертов считает эту машину прямо-таки первой машиной-прародительницей класса БМП в мире. Но история историей, а каково состояние этой старинной машинки сейчас — большой вопрос.

Оценить её боевые возможности сложно. Но украинское военное ведомство оптимистично рекламирует ее превосходные внедорожные свойства: якобы "особые" широкие гусеницы сделают технику проходимой по сыпучими грунтам и по болотам. Что наводит на мысль о том, что Украины примеряет эти машины уже для наших брянских земель, или, скажем к югу Белоруссии — Полесским болотам.

К преимуществам этого БТР стоит отнести и усиленную лобовую броню, и ещё в пользу машины может говорить компоновка. Двигатель в БТР расположен под днищем, что теоретически снизит риск гибели десанта внутри машины в случае подрыва на мине.

В любом случае старая или новая машина — это всё-таки боевая единица. И обещанной Швецией сотней машин можно вооружить до трёх мотопехотных батальонов, или целиком мотопехотную бригаду.

Кстати о боевых единицах. Минобороны Украины также закупило около полутора сотен пикапов китайского производителя Great Wall. А как известно, в современной войне пикап тоже военная техника. В кузове можно установить крупнокалиберный пулемёт или даже миномёт, и уже получается полноценное огневое средство — чем не САУ, самоходная артиллерийская установка?

Стоит ли нам в данном случае обижаться на дружественный Китай? Вопрос риторический.

Ещё одной единицей западной техники, прошедшей процедуру допуска к поставке в ВСУ, является боевая инженерная машина Buffalo MPV. По сути это бронемашина, относящаяся к классу MRAP, с повышенной противоминной защитой. Недавно мы видели активное применение аналогов этой техники на Курской земле.

Особой "фишкой" Buffalo является наличие 9-м дистанционного манипулятора. По замыслу создателей предполагается, что оператор, находясь в машине, сможет такой "лапой" буквально выковыривать мину из грунта. По крайней мере, так живописует иллюстрация.

Насколько бойцы ВСУ смогут использовать этот "чудо-девайс" американской инженерной мысли — большой вопрос. Кто им ещё позволит ковыряться спокойно в нашей земле?

Как мы видим. подводя итог этого небольшого дайджеста, противник не успокаивается и продолжает наращивать свои военные возможности. Но это касается не только производства и закупки вооружения. ВСУ также работает над оптимизацией системы поставок в войска.

Так, например, противник внедрил в практику военных закупок электронную систему Prozorro Market, которая работает по принципу интернет-магазина, позволяя заказчику, в роли которого может выступить конкретная воинская часть, делать закупки через электронный каталог. Эта система не предназначена для закупки непосредственно вооружений, если не считать таковыми беспилотники. В массе своей это различная амуниция: перчатки, очки, бронежилеты, оптика и так далее. То есть всё то, что может продаваться и обычным людям.

Кстати, 150 китайских пикапов были закуплены через этот механизм.

Стоит внедрить и нам

Было бы неплохо этот механизм у противника позаимствовать и нам. Может показаться, что номенклатура поставляемых по этому каналу продукции военного назначения не очень значима. Но вот одна цифра: с начала СВО ВСУ закупили через этот портал 21 тыс. БПЛА на сумму 41 млн долларов. Нетрудно подсчитать, что средняя цена дрона при этом близка к 2 тыс. долларов.

Вроде бы и немного, но преимущество этого канала в оперативности поставки. Вовремя закупленный и привезённый всего лишь один беспилотник, закрывающий срочный дефицит, гораздо важнее сразу сотни дронов, давно обещанных, но так и не доехавших до фронта именно тогда, когда они были нужнее всего.

Что ж, будем надеяться, что скорость, с которой техника ВСУ выбивается нашими вооружёнными силами, на порядки выше скорости новых поставок. Впрочем, надежда — в данном случае слово какое-то неуверенное и слабое. Поэтому будем уверенными, что так оно и есть, тем более об этом говорят и многочисленные репортажи с подбитой техникой ВСУ на Курских полях.

Уточнения

Бронетранспортёр (бронированный транспортёр, БТР) — бронированная транспортно-боевая машина (транспортёр) для транспортировки личного состава (стрелков, пехотинцев) и их материальных средств к месту выполнения боевой задачи и эвакуации раненых и поражённых с поля боя.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно (в том числе в режиме «вида от первого лица»), в последнем случае БПЛА называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом (ДПЛА).