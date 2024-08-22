В Брянской области у ВСУ не было шансов перейти границу России и закрепиться

В Брянской области отражена попытка вторжения ВСУ. Ставка делается на тероборону

3:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Силовики в Брянской области сработали организованно, приняли бой и отразили попытку нарушения госграницы РФ, что не было сделано в Курской области.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sergebystro/8732063846 by Serge Bystro, CC BY 2.0

В Брянской области у ВСУ не было шансов

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил на совещании с Владимиром Путиным в четверг, что ситуация в регионе стабилизовалась после вчерашней попытки прорыва границы.

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ была выявлена и отброшена назад силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ, пишет Богомаз в Telegram.

"За минувшие сутки над регионом нашими ПВО было уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата, разрушений нет", — сказал губернатор.

В различных российских пабликах накануне сообщалось, что число украинских сил, которые дважды пытались перейти границу в районе посёлка Забрама Климовского район достигало 200 человек. Бой начался около 19 часов и закончился около 21 часа — "ВСУ отступили с потерями" и "прорыва границы не допущено".

Тероборона создана и будет финансироваться из федерального бюджета

Богомаз добавил на совещании, что при содействии Росгвардии создан Центр специального назначения "Защита" Брянской области. Подразделение территориальной обороны укомплектовано и оснащено всем необходимым для осуществления полномочий в шести приграничных районах.

Все мероприятия по обеспечению теробороны выполнены за счет областного бюджета, отметил Богомаз, но Путин поддержал возможность дальнейшего финансирования этих подразделений из федерального бюджета, что "позволит привлечь больше желающих поступить на службу".

С такой же просьбой о федеральном финансировании обратился к президенту губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе созданы два полка самообороны, которые надо содержать.

Путин поручил министру финансов Антону Силуанову немедленно организовать финансирование теробороны в Брянской, Курской и Белгородской областях. Он выслушал доклады губернаторов всех трёх приграничных областей о том, что взаимодействие всего силового блока: власти, Министерства обороны, погрануправления налажено, все находятся на связи 24 часа в сутки.

Россия принимает меры, чтобы "курская история" не повторилась

"На примере успешного отражения захода противника в Брянскую область можно сказать, что когда оборона и связь организованы нормально, а подразделения не сдаются без боя, у хваленой армии НАТО/ВСУ мало что получается", — пишет военный аналитик Алексей Живов в Telegram.

По его словам, "курская история случилась из-за дезорганизации обороны, а там где все организовано по уму, противник будет огребать".

"Поэтому надо всем хорошо и ответственно делать свою работу, и враг будет разбит", — советует Живов.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что созданные группировки войск "Курск", "Белгород" и "Брянск" в среднесрочной перспективе смогут не только решать задачи по охране южных районов указанных областей, но и оказывать давление на северные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"Все понимают, что лучший способ обезопасить собственные территории — это занимать территории противника, то есть ту самую буферную зону хотя бы на глубину 20-30 километров, и ввести боевые действия лучше, конечно же, на территории противника, а не на своей собственной", — сказал Рожин "Радио России".

В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

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