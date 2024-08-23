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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: под Харьковом уничтожена РСЗО Himmers, Киев нанёс удар по гражданскому судну

США разрешили ВСУ использовать американское оружие в Курской области
3:39
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

США разрешили ВСУ использовать американское оружие в Курской области
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 23 августа.

Курское приграничье

В кулуарах ВСУ пошли слухи, что российские войска сейчас специально затягивают украинскую армию в Курскую область, чтобы в октябре-ноябре начать мощное наступление на данном направлении. Именно тогда украинские части ослабнут, а после русские смогут окружить подразделения ВСУ, создав котёл, который обрушит украинский моральный дух и нанесёт сильнейший удар по имиджу Владимира Зеленского.

Кстати, сам бывший актёр и комик прибыл в Сумскую область, именно в тот регион Незалежной, откуда бандеровцы начали вторжение на территорию России. Там Зеленский провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским и главой Областной военной администрации Сумщины Владимиром Артюхом. Главком доложил экс-президенту Украины о якобы взятии под контроль очередного населённого пункта в Курском приграничье.

Глава Облвоенадминистрации в свою очередь соврал, что после курского вторжения "наблюдается уменьшение жертв среди гражданских и уменьшение обстрелов из ствольного оружия". Перед этим Артюх говорил, что количество ударов боеприпасами КАБ выросло в "десятки раз".

Что касается военных известий с Курской области, то накануне в ходе боев под Снагостью армия РФ выявила и уничтожила спецподразделение операторов дронов. Также сообщается, что ВСУ Краснооктябрьское не контролируют, вопреки заявлениям укроресурсов, в этом районе продолжаются бои.

А между тем, Вашингтон разрешил Украине контратаковать РФ американским оружием при нападении в Курской области. Это следует из заявления Минобороны США.

"Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск (Курскую область) и включают Сумы (Сумскую область). Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов", — отметила зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх.

Правда, с разрешением США запоздали, ведь, по официальным данным, ВСУ впервые использовали американское оружие неделю назад. Теперь можно заявлять лишь о расширении масштабов применение американского оружия.

Вернёмся опять в Сумы и к Зеленскому. По подземному бункеру на территории Сумхимпром, где Зеленский как раз и проводил совещание, был нанесён ракетный удар. Вечером 22 августа боевая авиация также нанесла ракетно-бомбовый удар по скоплению техники и живой силы ВСУ в Харьковской области. По предварительной информации, на востоке от Чугуева была уничтожена пусковая установка РСЗО Himmers с детонацией.

Террористы Киева

Бандиты киевского режима в Темрюкском районе в порту "Кавказ" атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

На месте работали спецслужбы. 30 цистерн с топливом находилось на пароме, повреждённом при атаке. В результате полученных повреждений паром затонул. Очагов возгорания на территории порта не наблюдалось.

Сотрудники порта Кавказ были эвакуированы, ситуацию сразу взяли на контроль экстренных служб.

Уточнения

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Находится по адресу: Арлингтон, Виргиния 22202, США. Как символ американских военных часто «Пентагон» метонимически обозначает Министерство обороны США.

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Находится по адресу: Арлингтон, Виргиния 22202, США. Как символ американских военных часто «Пентагон» метонимически обозначает Министерство обороны США.

Пограничникам Курска
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы всу курская область владимир зеленский
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