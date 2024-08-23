В США прокомментировали уничтожение поставленного Украине "Абрамса"

В США объяснили уничтожение переданного Украине "Абрамса" под Курском

3:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Курской области российские военные уничтожили переданный Украине США танк "Абрамс" с усиленной броней, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они раскрывают обстоятельства нейтрализации ценного военного трофея. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин, PDM

Новые кадры, опубликованные в российской Курской области, подтвердили уничтожение еще одного основного боевого танка M1A1 "Абрамс", который находился на вооружении украинской армии. С момента поставки на Украину в конце 2023 года броня танка была значительно улучшена, в первую очередь за счет добавления взрывоопасной реактивной защиты "Контакт-1". Украинская промышленность приложила значительные усилия для повышения защиты машин, особенно после того, как они понесли тяжелые потери в своих первых столкновениях с российскими войсками в феврале-апреле 2024 года.

В результате последней потери общее количество танков M1A1 Abrams в Украине приблизилось к 20 из всего лишь 31 поставленной машины, причем все потери произошли в течение последних шести месяцев. С учетом неподтвержденных сообщений, указывающих на то, что "Абрамс" был уничтожен с помощью ручного противотанкового ракетного комплекса, вероятно, "Корнет", уничтожение новейшей машины выделяется на фоне всех других недавних уничтожений, которые были совершены в результате ударов беспилотников или высокоточной артиллерии. Интервью западных СМИ с украинским персоналом подчеркивают их неудовлетворенность работой "Абрамса", ссылаясь как на технические проблемы, в том числе на уязвимость электронных компонентов к образованию конденсата, так и на их уязвимость к огню.

В то время как танки Abrams ранее дислоцировались в основном вблизи Авдеевки, ключевого города Донбасса, который в феврале был оставлен украинскими войсками после того, как они понесли огромные потери, последнее уничтожение в российской Курской области было самым первым, произошедшим в этом районе. Хотя остается неясным, сколько танков Abrams было задействовано для поддержки наступления Украины на эту территорию, которое началось 6 августа, операцию возглавляли наиболее боеспособные украинские танки, включая Т-80, "Челленджер-2" и "Леопарды". Видеозапись подтвердила уничтожение в ходе штурма танков Т-80 и "Челленджер-2", которые наряду с "Абрамсами" представляют собой самые редкие классы танков на вооружении Украины.

Кадры, на которых видно уничтожение танка "Абрамс" в Курске, появились всего через 11 дней после того, как 11 августа на кадрах было видно, как одна из машин была уничтожена в результате удара беспилотника на покровском направлении. В то время как Украина, как ожидается, получит на замену уничтоженные танки Leopard из разных стран Европы, в первую очередь из Испании, было мало указаний на то, что Соединенные Штаты могут осуществить дальнейшие поставки танков Abrams. Ранее предполагалось, что в 2022 году Соединенные Штаты поставят танки "Абрамс" и примут меры для предотвращения их отправки на передовую, особенно для обеспечения того, чтобы репутация машины не была запятнана значительными боевыми потерями, поскольку боевой послужной список машины указывает на вероятность высокого уровня износа.