В США прогнозируют рост производства в Росси самого опасного истребителя

В США прогнозируют наращивание производства самого опасного истребителя ВС РФ

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Открыт новый российский производственный объект для ускорения поставок истребителя Су-57, в связи с которым ожидается быстрое расширение парка самолетов этого вида, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье авторы рассказывают об эффективности военного самолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе на Дальнем Востоке России открылись новые производственные мощности, специально предназначенные для расширения производства истребителя пятого поколения Су-57. Поскольку их открытие совпало с 90-летием завода, помещения были спроектированы таким образом, чтобы иметь возможность проводить дальнейшие испытания топливной системы истребителя и бортового радиоэлектронного оборудования.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод в настоящее время производит истребители Су-35 и Су-57, причем производство последних значительно расширилось, что позволило в 2023 году поставить 12 истребителей по сравнению всего с шестью в предыдущем году. Ожидается, что в 2024 году объем производства увеличится до 20 истребителей Су-57, а в последующие годы будет увеличен еще больше и, возможно, в конечном итоге превысит 30 самолетов. Ожидается, что к 2027 году парк истребителей Су-57 достигнет 76 единиц, по сравнению с 22 истребителями на сегодняшний день.

Комментируя расширение производственных мощностей для Су-57, глава государственной Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсар отметил: "Модернизация и расширение производственных мощностей завода в Комсомольске-на-Амуре является частью многолетней программы, предусматривающей значительное государственное финансирование и собственные ресурсы корпорации. Результатом этой инициативы стало создание передового, крупномасштабного, высокотехнологичного производственного комплекса для производства самых современных авиационных систем".

Видеозапись, опубликованная в 2020 году, показала, что при производстве самолета действительно используется целый ряд передовых технологий, включая гарнитуры дополненной реальности, позволяющие видеть компьютерную информацию поверх своего реального зрения, что помогает им в производстве. Несмотря на то, что многое остается неясным относительно степени скрытности Су-57, первоначальная критика в западном мире была в значительной степени основана на наблюдениях за прототипами самолета, и, несмотря на меньшую скрытность, чем у самых последних китайских и американских истребителей пятого поколения, серийные самолеты, тем не менее, продемонстрировали значительное улучшение качества изготовления. и функции уменьшения поперечного сечения радара.

Говоря о будущем нового завода по производству Су-57, директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Александр Пекарш заявил: "Наша цель — как можно быстрее ввести этот завод в эксплуатацию. Расширение мощностей завода также будет включать строительство третьей очереди гальванического производства при поддержке государственных инвестиций, а также масштабную реконструкцию других объектов".

Он добавил, что увеличение производственных мощностей завода позволит наладить более эффективное и совершенное производство истребителей Су-57. Ожидается, что расширение производства Су-57 позволит российской промышленности постепенно отказаться от производства истребителей Су-30 или Су-35, а возможно, и обоих истребителей, поскольку внутренние заказы сосредоточены на новом истребителе пятого поколения и ударном истребителе Су-34.

Су-57 остается на сегодняшний день самым хорошо зарекомендовавшим себя в боевых действиях самолетом своего поколения и с начала 2022 года используется для операций на украинском театре военных действий, включая нанесение высокоточных ударов, подавление средств ПВО противника и даже участие в боях класса "воздух-воздух".