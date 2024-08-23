Чиновники, силовики, депутаты в РФ зарабатывают на мигрантах и заключённых. Неужели это не лечится?

Позор ФСИН, Думе, чиновникам, которые зарабатывают на потенциальном терроризме

4:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Захват за короткий период второго учреждения ФСИН радикалами-исламистами говорит о крайнем неблагополучии в ведомстве, и снова ставит вопрос о бесконтрольной миграции из Средней Азии.

Фото: Own work by Georg Pik, PDM

Сотрудники ФСИН убиты террористами в волгоградской колонии

Штурм волгоградской ИК-19 "Суровикино", которую захватили четверо заключенных-исламистов — уроженцев Таджикистана и Узбекистана, завершён в 16.30 по мск. Он длился около 30 минут. Все террористы убиты, а заложники частично спасены.

Об этом сообщает Shot со ссылкой на источники. "Жилет шахида" радикалам в действие привести не удалось. Была команда их "брать живьем", чтобы "распутать радикальный клубок", однако снайперы Росгвардии смертельно ранили двух из четырёх захватчиков волгоградской ИК-19, а других просто убили на месте.

В штурме участвовали: спецназ ФСИН "Барс", СОБР Волгоградского управления Росгвардии, а также ОМОН.

"Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Ещё четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице", — сообщил ФСИН.

Заключённые имеют возможность реализовывать планы о мести

Радикалы объяснили свои действия местью за соплеменников — террористов "Крокуса".

У заключённых были телефоны с интернетом, в выложенном видео они сказали, что руководство колонии запрещало книги, восхваляющие радикальный ислам, а также забирало коврики для намаза и заставляло бриться.

Трое из террористов отбывали сроки на наркотрафик, четвёртый — убил в драке прохожего на улице в Волгограде. Ему оставалось сидеть менее трёх месяцев.

Муфтий Волгограда Мохамад Бата Кивах заявил, что готов помочь с освобождением заложников, если потребуется, но переговоров с террористами быть не должно.

"Надо грамотную хорошую операцию по освобождению провести и уничтожить этих тварей на месте. Только так", — сказал он журналистам.

ФСИН зарабатывает на заключённых

По предварительным данным, заключённые ИК-19 купили ножи у самих же сотрудников ФСИН. Сообщается, что цена за единицу составляла 3000 рублей. В недавнем захвате Ростовского СИЗО была такая же история.

ИК-19 слыла неблагополучной. Осуждены два бывших зама колонии — Григорий Беленков за взятку в 320 тысяч рублей от осужденных за поблажки при отбывании наказания, и Николай Борисевич, который получал от своего подчиненного деньги за отсутствие на рабочем месте — от 10 до 17 тысяч рублей в месяц.

К сожалению, пока сотрудники ФСИН будут желать "зарабатывать" на заключённых, ничего не изменится. Необходимо что-то срочно делать с этим ведомством, которое повторно допускает такие эксцессы.

"Зелёная зона" — на неё работают чиновники, депутаты, силовики

Появился даже специальный термин "зелёная зона" для исламистов в тюрьмах и колониях, которые садятся по лёгким статьям и начинают внутри формировать ячейки при "широко закрытых глазах" ФСИН. Особенно это стало опасно в условиях СВО и прокси-войны с Западом, когда работой с заключенными могут заниматься и иностранные спецслужбы.

Террористы указаны как уроженцы Таджикистана и Узбекистана, а не граждане этих среднеазиатских республик, поэтому, возможно, это были новоиспечённые граждане РФ. Опять есть вопросы к тем, кто им выдал коррупционные паспорта.

"Мы буквально завезли и обучили у себя организованные группы религиозных радикалов, цель которых — деконструкция России, а в качестве школ для них стали учреждения ФСИН", — комментирует в Telegram политолог Алексей Живов.

Между тем некоторые депутаты настаивают на режиме благоприятствования для мигрантов. Глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, выступая на форуме "Территория смыслов", раскритиковал законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить с собой свои семьи, внесенный ранее в Госдуму фракцией ЛДПР.

"Как мы можем не пустить семьи, если по закону они должны прийти… Вы о чём? Мы — парламентарии. Там такие же парламентарии в странах исхода… Мы договорились, что будем работать вместе с ними. <…> Нам нужно население значительно больше, чем сегодня", — сказал Васильев.

Может быть Васильеву нужно — но не нам.

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Уточнения

Федера́льная слу́жба исполне́ния наказа́ний (ФСИН России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений. ФСИН была создана по указу президента от 9 марта 2004 года № 314.

Исправительная колония — вид исправительных учреждений для содержания совершеннолетних граждан, осуждённых к лишению свободы. Был распространён в СССР, а ныне — в некоторых постсоветских странах.