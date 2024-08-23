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Дмитрий Плотников

Захват заложников в колонии. Эти мигранты-преступники в тюрьме становятся только хуже

Эксперт: для террористов пора подумать о возврату смертной казни
3:35
Силовые структуры » ФСБ

Опять на юге России захват заложников в исправительной колонии.

Эксперт: для террористов пора подумать о возврату смертной казни
Фото: www.flickr.com by Нинара, CC BY 2.0

Причём из четырёх террористов в Волгоградской области трое были осуждены за попытку сбыта наркотических средств, а один за "тяжкие телесные".

Получается, что эти люди они стали террористами в тюрьме? А как можно в таких местах изменить условия содержания, чтобы полностью исключить такие джамааты?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил директор Фонда развития медиативных технологий и социальных коммуникаций Виктор Куликов.

Они террористами уже стали в тюрьме? Их же за другое судили? Как они стали террористами?

"Это да, но, думаю, что террористами становятся от поступков. Мы в соответствии с законом "О терроризме", знаем, что терроризм — это идеология насилия, практики воздействия на органы власти, на население и так далее, с целью изменений решений, принятия решений. То есть влияние на принятие решений, дискредитация власти. Это и есть ничто иное, как факты проявления терроризма.

С учетом того, если вы видели ролик, я не знаю, дословный ли это перевод того, что он говорит, но, судя по всему, это экстремистское проявление исламской террористической радикальной организации. А поэтому и как они становятся? Они, может быть, ими и были. Приветствуя эту идеологию, принимая её, они остаются приверженцами террористических организаций, террористических методов воздействия на людей, на власть и так далее.

То, что терроризм финансируется посредством противоправных действий — продажа наркотиков, производство этих наркотиков, торговля людьми, продажа оружия, организация преступных сообществ — это всё одного поля ягоды".

Можно ли в таких местах изменить как-то условия содержания, чтобы не давать возможность сбиваться в так называемые джааматы, группировки? Или это невозможно?

"Это вопрос, наверное, больше к исправительным трудовым учреждениям. Но, судя по всему, они там не исправляются, а становятся ещё хуже. Поэтому этих людей вообще надо изолировать от общества и подумать о рассмотрении для таких элементов смертной казни, то есть возвращение к этому моменту. Эти люди не исправляются. Если он проявил насилие, убил, то соответствующие выводы нужно делать. Зачем нам кормить и содержать этих людей, тратить налоги наших граждан, если они в последующем лучше не становятся и никогда не станут? Убил — будь убит. Я не знаю, наверное, так будет лучше для государства".

Напомним, в Суровикино Волгоградской области террористы, захватили ИК-19. В итоге после штурма они все были ликвидированы. Также сообщается, что они могли специально выбрать жертв.

По версии, террористы могли заранее приготовить список тех сотрудников ФСИН, кого они хотят убить и кого они обвинили в "притеснениях". Об этом может говорить список погибших силовиков, среди которых начальник отдела охраны, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе, а также начальник воспитательного отдела.

Также в пользу данной версии говорят кадры, записанные одним из бандитов. На нём он сообщил, что они убили того, кто якобы мучил и притеснял их: "У кого-то коврики отбирали, у кого-то — книги, кого-то побрили".

Уточнения

Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора. Синонимами слова «террор» (от лат. terror — «страх», «ужас») являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». Это слово стало распространённым в различных государствах и странах после «Периода террора» периода Великой французской революции. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», у него нет однозначного определения. Однако наиболее часто встречающееся мнение обозначает этот термин как «достижение насильственным путём политических, идеологических, экономических и религиозных целей». Объединения лиц, которые осуществляют террористическую деятельность, называются террористическими группами. В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением мирного населения и/или иными формами противоправных насильственных действий.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы тюрьма волгоградская область
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