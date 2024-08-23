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Дмитрий Плотников

Нужна пустынная территория. США хотят действительно сделать Украину без украинцев

На Украине сосредоточие всех глобальных процессов, и США будут сражаться там до последнего
3:49
Силовые структуры » Военные новости

США могли бы по щелчку пальцев остановить действия ВСУ в Курской области, если бы хотели этого.

На Украине сосредоточие всех глобальных процессов, и США будут сражаться там до последнего
Фото: flickr.com by Number 10, CC BY 2.0

Руководство РФ приняло решение об ответе, и Киев ожидает суровое наказание, поскольку президент Владимир Путин принял решение, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

А что это — личное мнение посла или "ответка" действительно будет неслыханная? А может это послание Вашингтону? Но разве Штатам не плевать на Украину, они, наверняка, кинут их, как кидали всех партнёров?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил военный аналитик, политолог Дмитрий Таран.

Это личное мнение посла или ответ будет достаточно серьёзным на вторжение в Курскую область?

"Нет, никогда дипломаты и послы не могут личное мнение транслировать, несогласованное с руководством. Надо понимать весь контекст предыдущих заявлений о том, что нам нужен мир, что надо договариваться, партия мира и у нас внутри страны работала, и нас Запад уговаривал, потому что они теряют Украину, ответ — это наша взвешенная позиция, при которой мы будем завершать начатое в 2022 году.

И цели СВО должны быть достигнуты. То есть США могли бы предотвратить — не предотвратили. Украина осуществила вторжение, которое похоже на Беслан. Соответственно, в любом случае ответ будет, и посол Антонов об этом сказал после согласования. Я думаю, что без вариантов".

По сути, это такое послание Вашингтону своего рода? Разве США не плевать на Украину? Не кинут ли они их, как кидают периодически всех своих партнёров?

"Нет, я думаю, именно на Украину им не плевать. Потому что на Украине — сосредоточие всех глобальных процессов, и они будут сражаться до последнего. И все эти F-16, и НАТОвские лётчики показывают на то, что у них намерения однозначные, они просто так уходить оттуда не будут".

Справка

Уход США из Афганистана в 2021 году стал одним из самых обсуждаемых событий в мировой политике. Характер этого вывода часто описывают как "бегство" или "хаотичный уход".

20 лет военного присутствия в Афганистане стали самой продолжительной войной в истории США. Усталость общества и политиков от этого конфликта росла. В 2020 году администрация Трампа подписала соглашение с талибами, предусматривающее вывод иностранных войск в обмен на определённые гарантии безопасности. Вывод войск проходил значительно быстрее, чем многие ожидали. Это привело к тому, что афганские силы безопасности оказались не готовы к самостоятельному противостоянию талибам.

В последние дни присутствия американских войск в Кабуле наблюдался хаос. Тысячи афганцев пытались покинуть страну, а талибы стремительно приближались к столице. США организовали масштабную эвакуацию своих граждан и афганских союзников. Однако не все желающие смогли покинуть страну.

После ухода иностранных войск талибы быстро захватили власть в Афганистане, установив там исламский эмират. Вывод войск из Афганистана нанес серьёзный удар по репутации США как мирового лидера. Многие союзники США были разочарованы таким исходом событий. Скорость, с которой события развивались в последние дни присутствия американских войск, вызвала шок у многих. Кадры из Кабула, где люди цеплялись за улетающие самолеты, произвели сильное впечатление на общественность.

Уточнения

Террористический акт в Бесла́не — захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.

Анато́лий Ива́нович Анто́нов (род 15 мая 1955, Омск, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол России в США с 21 августа 2017 года. Является единственным в мире послом, находящимся под международными санкциями. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации с 28 декабря 2016 по 21 августа 2017. Заместитель министра обороны Российской Федерации (2011—2016). Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2014). Чрезвычайный и полномочный посол (2007). Кандидат экономических и доктор политических наук.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы всу афганистан владимир путин курская область
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