Сводка с фронта: Киев стал отправлять в окопы операторов БПЛА, русские наступают южнее Суджи

На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России

3:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 24 августа.

Курское приграничье

На этом участке ожесточенные бои у посёлка Малая Локня. За сутки группировка войск "Север" отразила две атаки армии Украины общей численностью до 60 человек на пяти ББМ при поддержке танка. При отражении уничтожено до 25 боевиков, три ББМ и танк, враг отступил.

Также ВСУ продолжают попытки захвата села Черкасское Поречное, где предприняли атаку взводом на трёх ББМ. Успеха они не имели, с потерями отошли назад.

Потерпев неудачу в населённых пунктах Уланок и Русская Конопелька, неонацисты сместили направление атак южнее и силами до 50 бандеровцев и 6 ББМ три раза атаковали сёла Борки и Спальное. "Северяне" все атаки отразили, потери врага уточняются.

Пока Киев пытается обойти опорные пункты ВС РФ, армия России наступает южнее посёлка Суджа. В районе села Шептуховка националисты пытаются безрезультатно выйти в тыл подразделениям армии РФ, обороняющимся в районе Ольговки и Кремяного. Противник наступлением надеется обвалить фронт на этом участке для охвата Коренево, не оставляя желания перерезать снабжение русского гарнизона в Мартыновке.

В свою очередь, ВС РФ атакуют на линии Борки — Уланок — Спальное, пользуясь тем, что Киев бросил силы на север. ВСУ проводят на этом направлении ротацию и пытаются продвинуться, но им это не удается. Вероятно, в ближайшие дни там развернутся самые ожесточенные бои.

Покровское направление

Сообщается, что посёлки Красный Яр и Крутой Яр полностью перешли под контроль российских войск. Кстати, украинские каналы это уже подтвердили. Предполагается, что далее будет взята господствующая высотка — террикон у Новогродовки. А затем участь города будет предрешена, тем более, что утром поступила информация, что штурмовики ВС РФ уже замечены в центре Новогродовки.

Украинская армия на данный момент отступает из Гродовки в сторону Покровска. По всей вероятности, в ближайшее время над Гродовкой будет развеваться русский флаг.

Украинский ресурс DeepState, работающий на ГУР, сообщил, что на Покровском фронте в армии Незалежной зафиксированы случаи отправки в окопы операторов дронов. Там "дроноводы" теперь будут служить в качестве обычных стрелков-пехотинцев, а значит, для них всё закончится быстро и печально

Также есть информация, что российская группировка вошла на окраину Карловки, закрепившись там.

Харьковское направление

На Волчанском участке продолжаются бои в районе многоэтажной застройки. Штурмовики "Севера" ведут встречные бои за квартал. ВСУ любой ценой пытаются удержать позиции, перебрасывая сюда подкрепления, по ним работают русские артиллеристы расчёты БПЛА "Бесстрашных".

На Липцовском участке накануне утром неприятель предпринял очередную попытку штурма села Глубокое (30 боевиков и три БТР). Движение штурмовых групп противника было заблаговременно вскрыто российской разведкой, два БТР уничтожено на подступах к населённику, третий скрылся в Липцах.

За сутки потери ВСУ составили более 460 человек (из них 330 на Сумском участке).

Уточнения

Русская Конопелька — деревня в Суджанском районе Курской области. Входит в состав Махновского сельсовета. Деревня находится на реке Конопелька (приток Псла), в 82 км к юго-западу от Курска, в 9 км к востоку от районного центра — города Суджа, в 7 км от центра сельсовета — села Махновка. В деревне улицы: 66-й, Заречная, Луговая, Полевая, Садовая, Хуторок, Центральная.

Малая Локня — село в Суджанском районе Курской области. Административный центр Малолокнянского сельсовета. Село находится на одноимённой реке (приток Локни в бассейне Суджи), в 13,5 км от российско-украинской границы, в 80 км к юго-западу от Курска, в 16 км к северу от районного центра — города Суджа. В селе улицы: Зелёная, Кубарева, Молодёжная, Пугачёва Т.Д., Сотницкая, Станционная.

Пограничникам Курска