Асимметричный ответ Кремля на вторжение в Курскую область стал очевидным

Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область

Ответ Москвы на вторжение в Курскую область будет асимметричным — широкое наступление в ДНР с разрушением тылов ВСУ и к концу осени выход на границы республики.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway, PDM

Новость СВО — впервые город взят без разрушений

В СВО произошло качественное изменение. Впервые за период после отступления в летней кампании 2022 года город Новогродовка в ДНР будет освобождён без разрушений в результате стремительного продвижения на покровском направлении. ВСУ вынуждены были город оставить без боя, так как нет резервов, чтобы его удержать.

Отсутствие разрушений позволяет в будущем использовать Новогродовку в качестве тыловой базы для развития успеха как в сторону Мирнограда и Торецка (на запад), так и в сторону Селидова и Карловки (на юго-запад). Есть сообщения о существенном продвижении на Калиново с обходом села, что позволит выйти во фланг и в тыл карловской группировке ВСУ.

Эти успехи говорят о том, что укрепрайоны у ВСУ закончились на этом направлении. ВС РФ обходят вторую линию обороны вплоть до Угледара с тыла.

В районе Угледара тоже есть продвижение — занят опорный пункт у трассы на Константиновку рядом с Водяным и взята южная часть Константиновки.

Асимметричный ответ за "Курск"

В Кремле заявили, что ответом на курскую операцию ВСУ будет не одно какое-то действие.

"Подобные действия не могут остаться без ответа, он будет, речь не идёт о каком-то одном решении", — заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя удар ВКС 26 августа.

Если Россия ранее стремилась генерировать как можно меньше событий, способных её дискредитировать в качестве стороны, заинтересованной в скором урегулировании конфликта, то провокации Киева на российских старых территориях эту позицию меняют, пишет Telegram-канал "Тайная канцелярия". По мнению авторов, удары по энергетической инфраструктуре Украины будут постепенно усиливаться. В первую очередь речь идёт о ГЭС, и неслучайно сегодня была поражена Киевская ГЭС.

Удары по энергоинфраструктуре Украины и будущее расширение "санитарной зоны" за счёт Сумской области будут восприниматься на Глобальном Юге как адекватный ответ, а не желание Москвы продолжать эскалацию и повышать ставки.

Покровск падёт в течение осени

Военные аналитики считают, что падение Покровска произойдёт в течение осени. Параллельно с этим ВС РФ будут пытаться взять Угледар, Часов Яр, продвигаться к Купянску и Краматорску.

По мнению украинских пабликов, в интересах россиян сегодня — вынуждать Киев бросать как можно больше сил в Курскую область, чтобы там перемалывать резервы ВСУ. Как раз те резервы, которые могли бы дать отпор России на реальных участках фронта.

"Из инструмента принуждения России к выгодным Западу переговорам, курская операция может превратиться в огромную ловушку для украинских военных, которые в очередной раз должны будут гибнуть ради пиар-технологий Зеленского и его кураторов", — пишет Telegram-канал "Резидент".

Читайте по теме:

Основной целью ударов ВКС РФ 26 августа стала энергетика Украины

В Брянской области у ВСУ не было шансов перейти границу России и закрепиться

Зеленского ждёт судьба Басаева. Визит Моди в Киев — пустая формальность

Уточнения

Новогро́довка (укр. Новогро́дівка) — город в Покровском районе Донецкой области Украины, административный центр Новогродовской городской общины. До 2020 года был городом областного подчинения. Экономически и исторически тесно связан с городом Селидово из-за интеграции окружающих города группы шахт в Групповую обогатительная фабрику «Россия» с добычей и переработкой 1,8 миллиона тонн каменного угля. Новогродовский машиностроительный завод известен тем, что произвел более 1 миллиона газовых котлов под маркой DANI. В городе расположена узловая железнодорожная станция Гродівка. == История == Первое поселение, существовавшее на территории современного города — рудник Гродовский (население в 1923 году — 861 человек). В 1950 году получил статус рабочего посёлка и современное название. Статус города получил в 1958 году. Город областного подчинения с 26 июня 1992 года до 17 июля 2020 года. == Население == Население 21987 человек, из них в "старой" Новогродовке проживает 15583 человек, остальные проживают в селах Николаевка, Михайловка, Галицыновка, которые включены в состав городской агломерации. Рождаемость — 8,2 на 1000 человек, смертность — 17,4, естественная убыль — −9,2, сальдо миграции отрицательное (-6,3 на 1000 человек). Национальный состав населения по данным переписи 2001 года === Языковой состав === По данным переписи 2001 года 29,84 % населения города указали украинский язык родным, 69,20 % — русский, 0,96 % — другие языки. == Экономика == Групповая обогатительная фабрика «Россия» с группой шахт с добычей и переработкой 1,8 миллиона тонн каменного угля. Фабрику обеспечивают углем находящиеся у города шахты: Шахта "Россия", Шахта № 2 «Новогродівська», Шахта 1/3 «Новогродівська». Новогродовский машиностроительный завод, один из основных производителей газовых котлов в Украине. Все было произведено более 1 миллиона газовых котлов, которые также активно экспортировались за рубеж. Завод имеет более чем 40 летнюю историю и был создан в начале как филиал Экспериментального машиностроительного завода имени Мясищева в г. Жуковский (авиационно-космическое машиностроение) Около 80% занятых в хозяйстве работают в промышленности. == Медицина == В городе имеется городская больница, перепрофилированная в госпиталь. Может паллиативную помощь пациентам с неизлечимыми болезнями или ранениями. Это одна из первых больниц в Донецкой области, где создали отделения паллиативной помощи — стационарной и мобильной. == Финансы == Экспорт товаров в 2003 году — 0,962 млн долларов США. Объём произведённых услуг в 2003 году — 1,0 млн гривен. Коэффициент безработицы — 2,4 %. Среднемесячная зарплата в 2003 году — 662 гривен. == Достопримечательности == Новогродовский дворец культуры (ул. Центральная) общеобразовательные школы № 8,7,9,10 Музыкальная школа № 2 == Социальная сфера == Имеются 4 школы (1799 учеников), 4 детсада (499 детей), 3 библиотеки. == Религия == В Новогродовке находятся храмы Покровского благочиния Донецкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата): Свято-Покровский, Свято-Варваринский и Святой Матроны Московской. == См. также == Новогродовский городской совет == Примечания ==

Покро́вск (укр Покровськ; до 1934 года — Гри́шино, до 1938 года — По́стышево, до 1962 года — Красноарме́йское, до 2016 года — Красноарме́йск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Является центром Покровской агломерации с населением 379,5 тыс. чел. До укрупнения одноимённого района в 2020 году был его центром. Покровск - центр угольной промышленности Украины. «Покровскуголь» производит более 1,9 млн тонн коксующегося угля от которого критически зависят украинские сталелитейные заводы ArcelorMittal в городе Кривой Рог Покровское шахтоуправление управляет крупнейшей угольной шахтой Украины „Красноармейская-Западная № 1“ с добычей 8 млн тонн из 24,9 млн тонн угля добываемого в Украине. Кроме угольной промышленности Покровск известен промышленными предприятиями включая Покровский машиностроительный завод, Красноармейский завод «Электродвигатель», Красноармейский динасовый завод, Красноармейский комбинат крупнопанельного домостроения, Красноармейский ремонтно-механический завод,Красноармейский литейно-механический завод, Донецксталь и многие другие. Из легкой и пищевой промышленности в городе работает Красноармейская швейная фабрика и Красноармейский хлебозавод. Город является одним из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск с сортировкой и депо. Через город проходит Европейский маршрут E50 континентального значения, к нему в городе подключены развязками сразу нескольких других автотрасс. Важнейшими из которых является дорога ТО504, которая соединяет Е50 с автотрассой Н-20 (Украина) на Славянск и дорога ТО515, которая соединяет Е50 с автотрассой Н15 на Курахово. Дорога ТО406 ведет в сторону Запорожья.