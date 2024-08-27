Стало известно о планах Украины передать США список целей для атак по РФ

Politico: Украина передаст США список целей для атак по РФ при одном условии

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В случае, если США разрешат Украине использовать дальнобойное оружие для атак по России, Киев предоставит Вашингтону список целей для ударов в РФ, пишет американское издание Politico со ссылкой на источники. В своей новой статье они раскрывают подробности планируемой передачи данных.

Фото: YouTube by Петр Ходжаев

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Украинские официальные лица готовятся представить высшим должностным лицам национальной безопасности США список целей для дальнобойных атак в России, которые, по их мнению, могут быть поражены киевскими военными, если Вашингтон отменит свои ограничения на поставки американского оружия.

Украина использует этот список в качестве последней попытки убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия на территории России. Хотя Украина ранее предоставляла США информацию о некоторых своих потенциальных объектах в России, предполагается, что этот список будет более детализированным.

По словам трех человек, знакомых с усилиями Украины, министр обороны Украины Рустем Умеров и Андрей Ермак, старший советник президента (срок полномочий которого истек в мае 2024 года — Ред.) Владимира Зеленского, будут находиться в Вашингтоне на этой неделе и планируют представить список администрации во время своих обсуждений.

В течение нескольких месяцев США заявляли, что снятие ограничений не окажет стратегического влияния на ход конфликта, поскольку Россия отодвинула свои наиболее важные цели, включая самолеты, подальше от границы и за пределы досягаемости.

Но Киев определил несколько важных целей, которые он может достичь с помощью предоставленных США ракет, сообщили источники. Он надеется, что этот список поможет ему в кампании по убеждению президента Джо Байдена изменить свое мнение.

"Для Украины не должно быть никаких ограничений на ассортимент оружия, в то время как у террористов таких ограничений нет, — заявил Зеленский в своем заявлении в понедельник, — Защитники жизни не должны сталкиваться с ограничениями на оружие".

Все три человека, которые общались с Politico, сохранили анонимность, чтобы рассказать о деликатных переговорах. Совет национальной безопасности и Пентагон отказались от комментариев.

Визит Умерова и Ермака состоялся в тот момент, когда Украина продолжает свое вторжение в приграничный с Россией Курский район и борется с последствиями массированного ракетного удара Москвы по своей энергосистеме.

Украинские официальные лица уже давно лоббируют в администрации Байдена отмену ограничений на поставки американского оружия, чтобы украинским военным было легче начинать наступательные операции внутри России. С самого начала конфликта администрация заявляла, что опасается, что снятие ограничений может спровоцировать Россию.

Хотя эскалация по-прежнему вызывает озабоченность, администрация Байдена в последнее время подчеркивает свою уверенность в том, что тактическое преимущество невелико, учитывая, что Россия выводит свои военные активы за пределы досягаемости. Администрация также считает, что у Украины недостаточно армейских тактических ракетных комплексов — ракет большой дальности, которые она хочет использовать, — для нанесения ударов по важным целям в России. Киев использует многие из этих ракет в своих наступательных операциях в Крыму — то, что администрация Байдена оценивает как успех для Украины. И у США есть ограниченный запас ракет ATACMS, которые они могут использовать для отправки на Украину.

Украинские официальные лица и законодатели настаивают на том, что снятие всех ограничений необходимо для военных усилий страны, утверждая, что это дало бы ее военным больше свободы вести борьбу с Россией внутри ее собственных границ.

Пока неясно, когда именно Умеров и Ермак прибудут в Вашингтон и какие еще встречи они планируют провести, находясь в Соединенных Штатах. Во время предыдущих подобных поездок украинские официальные лица встречались с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином.

На брифинге с журналистами в понедельник представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в политике США в отношении ограничений "нет изменений".

"Это ни в коем случае не новое желание президента Зеленского, — сказал он. — Но, как я уже много-много раз говорил, мы продолжим переговоры с украинцами, но сохраним их в тайне".

Некоторые украинские законодатели и официальные лица говорят, что они заметили признаки того, что кое-кто в администрации Байдена рассматривает возможность отмены ограничений в ближайшие дни. Законодатель-демократ, знакомый с ходом переговоров, также сообщил, что администрация рассматривает запрос Киева. Законодателю была предоставлена анонимность, чтобы он мог более свободно высказываться о взглядах администрации.

Белый дом не сообщил, что рассматривает какой-либо план по изменению своей политики.

Зеленский и Байден разговаривали по телефону в пятницу, но, по словам американского чиновника, проинформированного о разговоре, конкретно не обсуждали просьбу об отмене ограничений. Этому человеку также была предоставлена анонимность, чтобы он мог рассказать о конфиденциальных переговорах.

Оба лидера более широко обсудили просьбу Киева к США направить дополнительные вооружения дальнего радиуса действия. Они также говорили о достижениях России в Покровске и стратегии Украины по противодействию Москве в этом районе, одновременно пытаясь продвинуться в Курской области.

После телефонного разговора Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву в размере 125 миллионов долларов. В тот же день США также объявили о введении ряда дополнительных санкций в отношении России.

Киев и Вашингтон ведут переговоры о личной встрече Байдена и Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, сообщил американский чиновник.