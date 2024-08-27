В США рассказали о мощной защите новой модификации китайского ЗРК

В США отметили мощную защиту нового варианта китайского ЗРК

6:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китайский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) HQ-9B теперь может обеспечить многоуровневую дальнюю противовоздушную оборону, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о новых представленных пуковых установок.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Центрального военного округа подтвердило развертывание нового варианта системы противовоздушной обороны большой дальности HQ-9B, на опубликованных командованием изображениях показаны HQ-9B в новой конфигурации с транспортно-монтажными пусковыми установками, несущими меньшие по размеру и более легкие ракеты класса "земля-воздух" и вмещающими до восьми человек на каждую пусковую установку.

Ранее на HQ-9 устанавливались только ракеты большего размера и дальнобойности, по четыре из которых можно было разместить на каждой ракете-носителе. Комментируя снимки, государственное издание Global Times отметило, что новые ракеты меньшего размера были разработаны для поражения целей на меньших дальностях, таким образом, они дополняют ракеты большей дальности, позволяя каждой HQ-9B обеспечивать более высокий уровень защиты.

На сегодняшний день HQ-9B является наиболее широко производимой зенитной ракетной системой большой дальности за пределами России, и, как и ее более известный российский аналог С-400, она отличается высокой мобильностью и размещает ракеты, радары и командные пункты на мобильных грузовиках для повышения живучести. Гораздо более совершенное состояние китайской электронной и радиолокационной промышленности привело аналитиков к тому, что многие считают, что HQ-9B сохранит преимущества перед своими российскими конкурентами в соответствующих областях производительности.

НОАК в истребительную авиацию и использует наземные системы в качестве дополнительной поддержки. Примечательно, что российская промышленность первой начала производить системы противовоздушной обороны, способные размещать несколько классов ракет с очень разной, но взаимодополняющей дальностью действия, что считается революционным, поскольку позволяет одной системе реагировать на несколько видов угроз с помощью различных ракет, оптимизированных для каждого из них. Китайские и северокорейские системы с тех пор продемонстрировали схожие возможности. HQ-9B пользуется растущим успехом на экспортных рынках, и британские источники сообщили, что система экспортируется в Туркменистан, Узбекистан и Пакистан. По неподтвержденным данным, продукция также экспортировалась в Марокко. Сербия также выбрала более легкий аналог HQ-9B — систему средней дальности HQ-22, несмотря на давление Запада с целью приобретения систем стандарта НАТО, которые были поставлены в апреле 2022 года.

Дальность поражения HQ-9B в 250 километров позволяет каждой системе поражать цели на площади почти в 200 000 квадратных километров, а радиолокационный охват в 360 градусов и система холодного пуска позволяют вести огонь во всех направлениях. Это, наряду с улучшенными датчиками и каналами передачи данных, стало одним из основных улучшений системы по сравнению с HQ-9A, которая начала поступать на вооружение примерно за десять лет до нее, в 2000-2001 годах.

Сообщается, что ранняя разработка HQ-9 в 1990-х годах принесла значительную пользу от передачи технологий как от государств-преемников Советского Союза, в первую очередь от России, которая в то десятилетие осуществляла массовый экспорт систем С-300, так и от Израиля, который имел доступ к технологиям новейших вариантов американской системы Patriot. Значительные улучшения в оборонном секторе Китая и в более широком технологическом секторе позволили ему отказаться от зависимости от передачи технологий и использовать местные технологии для разработки и совершенствования HQ-9B.

Часто сообщалось об учениях с использованием HQ-9B, которые включали в себя атаки на системы и имитацию воздушных атак в командных учениях. Бывшие офицеры НОАК подчеркивали необходимость эксплуатации этих систем на незнакомой местности и интенсивного тестирования персонала с самого начала ввода новых систем в эксплуатацию. Система была развернута в значительном количестве в основных потенциально горячих точках, включая стратегически расположенные острова в Южно-Китайском море.

В 2015 году HQ-9B были размещены в Хотане в провинции Синьцзян, недалеко от территорий, на которые претендует Индия в Кашмире, и отсутствие сопоставимых систем на вооружении Индии, как полагают, стало одним из основных факторов, повлиявших на решение Дели разместить заказы на российские С-400 три года спустя.

Наряду с наземным базированием, военно-морской вариант HQ-9B, HHQ-9B ВМС НОАК, широко используется с середины 2010-х годов на более чем трех десятках надводных эсминцев, а именно на эсминцах классов Type 052C, Type 052D и Type 055. Дополнительная противовоздушная оборона малой дальности на эсминцах этих классов обеспечивается системами вооружения close in и ракетами класса "земля-воздух" малой дальности HHQ-10.