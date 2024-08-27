В Курской области надо сохранить людей, военный аспект имеет тактическое значение

ВС РФ в Курской области начали возвращать утраченные населённые пункты

В Курской области российские войска начали возвращать утраченные территории и лишили ВСУ простора для наступления. Главное сейчас — спасти мирных жителей.

Фото: минобороны.рф by Ольга Балашова, Вадим Савицкий, CC BY 4.0

ВС РФ стали отвоёвывать Курскую область

По мнению украинского паблика Military Analytics, сокращение пространства для манёвра стало для ВСУ главной проблемой последних дней, а ВС РФ стали возвращать утраченные территории в Курской области.

Это касается, по его данным, районов Кремяного и Ольговки. Российские источники сообщают о возврате населённых пунктов

Мартыновка,

Борки,

Спальное,

Нижняя Паровая,

Нечаев.

Российский Telegram-канал "Дневник мракоборцев" от вагнеровцев, перешедших в "Ахмат", сообщает, что противник вчера попытался высадить десант для усиления "своих сильно размотанных на Мартыновке войск". Но это не поможет ему "максимально долго пытаться удерживать участки Курской области" и обернётся разгромом самых боеспособных частей, считает автор канала.

Военные эксперты сходятся во мнении, что в Курской области тенденция идёт на постепенный переход к позиционным формам войны с усиленным минированием линии боевого соприкосновения и рытьём окопов.

У ВСУ нет резервов для дальнейшего наступления

Military Analytics предполагает, что дальнейший прорыв ВСУ через Коренево на Рыльск — это очень затратная операция в отсутствие резервов. Поэтому, по планам главкома ВСУ Александра Сырского, готовится удар на Рыльск из Глухова, где сосредотачиваются украинские резервы. Это якобы позволит отрезать Рыльск по реке Сейм.

Бывший замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что у ВСУ нет резервов, чтобы идти на Рыльск, Льгов, Курчатов.

"Дойти до этих городов — задача сейчас нереалистичная, поскольку нет резервов. Дай Бог, чтобы хватило времени перейти на этих направлениях к обороне", — сказал генерал в эфире Politeka.

По его словам, русские уже построили свою оборону вдоль дороги, которая проходит южнее всех этих четырёх городов.

В Сети рассказывают о подвиге российских солдат, которые отразили атаки на село Малая Локня, превратив в крепость здания исправительной колонии. Отмечаются действия комбата 9-го полка 18 мсд (позывной "Отмель"), который руководил обороной позиции в самую трудную первую неделю боёв и пал смертью храбрых 20 августа.

Кремль ответит наступлением в Донбассе

Украинский канал "Резидент" со ссылкой на источники пишет, что "Зеленский верит в курскую операцию, несмотря на отказ Путина перебрасывать силы с Донбасса и отсутствие дальнейшего продвижения в глубь России".

По данным канала, в Киеве "не боятся потери Покровска и части городов Донбасса, так как цель масштабная — втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией".

В Кремле же решили ответить Киеву за Курск асимметрично — стремительным наступлением в Донбассе, полагая, что это направление имеет стратегический характер, в отличие от тактического — в Курской области. Упор там сделан на эвакуацию мирных жителей, а разрушенные дома потом отстроят.

Курская операция ВСУ имела последствия на международной арене. Глобальный Юг перешёл на антизападную позицию. Власти Бразилии, Индонезии и ЮАР заявили, что обеспокоены применением западного оружия против России и считают, что затягивание войны на Украине — это манипуляция "определённых военно-промышленных комплексов".

Об этом сказал на брифинге спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, который недавно посетил эти страны и провёл переговоры с местными властями об Украине.

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Уточнения

Рыльск — город Курской области, административный центр Рыльского района. Образует одноимённое муниципальное образование город Рыльск со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Расположен на обоих берегах реки Сейм (бассейн Днепра), в 124 км к западу от Курска. Население — 14 843 чел. (2024). Рыльск является одним из самых древних городов России.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.