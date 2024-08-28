В США объяснили вывод последнего F-15 рядом с Тайванем после 45 лет службы

В США объяснили вывод последнего истребителя F-15 рядом Тайваня после 45 лет службы

Последние американские истребители F-15C/D покидают линию фронта около Тайваня после 45 лет присутствия, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они комментируют причины подобного решения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=76658365226027df793c73303f6d6fea797803c2&t=2 by McDonnell Douglas, St. Louis, PDM

Последний истребитель завоевания превосходства в воздухе F-15C/D Eagle был выведен с авиабазы Кадена на Окинаве, Япония, спустя более 45 лет после того, как этот класс впервые был размещен на объекте на постоянной основе. Это знаменует собой окончание эры передового присутствия ВВС США в Северо-Восточной Азии, а авиабаза Кадена рассматривается как ключевое место из-за ее непосредственной близости к Тайваньскому проливу, где в Китае идет гражданская война между соперничающими Китайской Республикой, базирующейся в Тайбэе, и Китайской Народной Республикой, базирующейся в Пекине.

Майор ВВС Питер Гавор, начальник оперативного отдела 67-й истребительной эскадрильи, которая эксплуатирует F-15C/D на этом объекте, совершил последний полет на F-15C/D за почти полувековой период постоянной дислокации.

"Военно-воздушные силы разместили этот самолет специально в Кадене. На самом деле, это острие копья в отношении угроз, которые нас окружают. Это помогло нам утвердиться в концепции превосходства в воздухе", — заявил он по поводу этой позиции.

О решении отозвать F-15C/D было объявлено в октябре 2022 года, и считалось, что оно просрочено более чем на десять лет, поскольку истребители времен холодной войны давно отслужили положенный срок эксплуатации. На протяжении десятилетий ожидалось, что подавляющее большинство имеющихся в парке истребителей F-15C/D будут заменены истребителями пятого поколения для завоевания превосходства в воздухе F-22, хотя серьезные проблемы с новым самолетом, начиная от чрезмерных требований к техническому обслуживанию и заканчивая необычно малой дальностью полета, в конечном итоге привели к тому, что ВВС сократили 75 процентов заказов. Это оставило F-15C/D в Кадене без замены.

Первоначально было неясно, какой класс истребителей заменит F-15C/D в Кадене на постоянной основе, поскольку ротационное развертывание F-35, F-22 и F-16 имело серьезные ограничения. Однако, спустя двадцать один месяц после объявленного вывода войск, 3 июля 2024 года Пентагон подтвердил, что 36 истребителей F-15EX на постоянной основе заменят модели F-15 времен холодной войны.

В то время как Военно-воздушные силы США с 2021 года стремятся начать вывод из эксплуатации своих проблемных F-22, они возобновили закупки истребителей того самого класса, который должен был заменить F-22, при этом новый F-15EX требует гораздо меньшего технического обслуживания и имеет значительно более сложную авионику, чем F-15C/D или F-22, а также гораздо большую дальность полета и более высокую грузоподъемность вооружения. Его радар AN/APG-82 также считается самым мощным из всех, используемых на западных истребителях, и примерно на 50 процентов больше, чем у AN/APG-81 F-35, при этом он может похвастаться сопоставимым уровнем сложности.

Хотя количество F-15, постоянно дислоцированных в Кадене, будет на 25 процентов меньше, Военно-воздушные силы США компенсируют это увеличением числа истребителей, дислоцированных севернее, на авиабазе Мисава, где 48 F-35A заменяют 36 F-16. Военно-морской флот и корпус морской пехоты разместили в Японии еще больше истребителей F-35.

Когда F-15 впервые поступил на вооружение в 1975 году, он считался лучшим в западном мире истребителем для завоевания превосходства в воздухе, хотя в советском истребителе-перехватчике МиГ-25, с которым он неоднократно вступал в бой, ему предстояло столкнуться лицом к лицу с предыдущим поколением истребителей. Последнее сражение закончилось победой МиГ-25: в бою два на два над Ираком один F-15 был поврежден и, согласно иракским источникам, сбит, в то время как МиГ-25 потерь не понесли.

К концу холодной войны международный авторитет F-15 значительно снизился, а советский истребитель превосходства в воздухе Су-27 и перехватчик МиГ-31 поступили на вооружение в 1984 и 1981 годах соответственно и обладали очень значительными преимуществами в летно-технических характеристиках по сравнению с F-15. Положение Eagle восстановилось после окончания холодной войны благодаря усовершенствованиям конструкции, включая интеграцию радара с активной антенной решеткой электронного сканирования AN/APG-63 2000 года выпуска, что дало ему преимущество перед новейшими российскими истребителями того времени. Система AN/APG-82, интегрированная в новый F-15EX, значительно расширяет преимущество F-15EX в плане ситуационной осведомленности перед российскими истребителями.

В 2020-х годах возможности F-15 как истребителя четвертого поколения останутся ограниченными из-за отсутствия у него возможностей скрытности или ключевых подсистем, что ставит его в крайне невыгодное положение при столкновении с современными китайскими истребителями пятого поколения, такими как J-20. Это особенно важно, если учесть, что J-20 в значительном количестве были размещены вблизи Тайваньского пролива. Выбор F-15EX для замены устаревших F-15 подчеркивает, что у военно-воздушных сил США отсутствует истребитель пятого поколения, подходящий для выполнения этой задачи, и он по-прежнему далек от идеала, учитывая последние достижения в области боевой авиации Китая.