Сводка с фронта: в Кривом Роге ракеты уничтожили базу с наёмниками, в Луцке сообщили о гибели лётчика F-16

Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших

3:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на среду, 28 августа.

Курское приграничье

На этом направлении продолжаются действия по выдавливанию ВСУ из Курской области. Армия Украины по-прежнему разбивает голову о населённые пункты Коренево, Кремяное, Малая Локня, Мартыновка и Русское Поречье. Враг по-прежнему в топку бросает западную технику и зарубежных наёмников.

Любопытного пленного взяли бойцы группировки войск ВС РФ "Север". Он является боевиком 154-й омбр. Данное подразделение брошено в Курскую область для пополнения 82-й одшбр. Той самой бригады "сил прорыва", снятых ради броска на Курское приграничье из-под Волчанска.

Военнопленный рассказывает, что бригады усиления (резервы Сырского) в Курской области гибнут также быстро, как и основные подразделения. Этим объясняется и рост украинских потерь на "Курской дуге".

Покровское направление

Здесь оборона армии Украины продолжает рассыпаться. Российская группировка продолжает штурм Селидово, ВСУ вместо удержания города отступают к Украинску. До этого националисты оставили Новогродовку.

В Селидово русская армия заняла господствующую высотку — отвал шахты Коротченко на северо-востоке населённого пункта. Затем штурмовики ВС РФ закрепились у стадиона "Авангард". Бандеровцы без боя сдали террикон, с которого простреливался весь город. Высокий темп продвижения показывает, что Селидово русские освободят в самое ближайшее время. Уже есть сообщения, что армия РФ освободила ул. Восточную, достигли ул. Михайловкой и выбивают неонацистов за реку Солёную.

Ну а судя по утренней информации, крепости из Селидово не получилось. Главный подпор ВСУ происходит из Курахово, в южной части Селидово. По прежнему основной автотрассой подпитки украинской группировки является трасса Е50 и ж/д Курахово — Покровск.

Следующим на пути русских освободителей к Курахово будет Украинск, к нему уже тоже бойцы ВС РФ подошли. Но и там отступающие боевики долго не задержатся, армия России имеет все шансы прорваться к Курахово и окружить засевшего в укрепрайонах между Максимильяновкой и Карловкой врага.

Наконец, в Гродовке "шторма" ВС РФ выбили неприятеля на северный фланг села. Похоже, что противник очень скоро оставит тут позиции и отойдёт в Мирноград. Восточнее Гродовки уже освобождено Новоторецкое, создав плацдарм для удара по флангу гарнизону ВСУ в Мирнограде.

Всё происходящее на этом фронте указывает на потерю Генштабом Украины управления собственной армией.

Хроника дня

В Кривом Роге ракетный удар уничтожил базу подготовки иностранных наёмников, которых хотели забросить на Курское приграничье. По всей вероятности, Киеву сейчас требуются новые поляки и прочее "пушечное мясо" от "стран-шестёрок" США.

Накануне мэрия Луцка сообщила о гибели 26 августа лётчика истребителя F-16 подполковника Алексея Меся. Удар русскими ракетами по аэродрому Коломыя в Ивано-Франковской области, где якобы были замечены самолёты, был нанесён как раз 26 августа. Это косвенно подтверждает раннюю информацию об уничтожении F-16 в подземном капонире на западе Украины.

Уточнения

Криво́й Рог (укр. Криви́й Ріг) — город в Днепропетровской области Украины, центр Криворожского района, Криворожской городской общины и Криворожской агломерации. Седьмой по населению и второй по площади город Украины. Основан в 1775 году и расположен на месте слияния рек Ингульца и Саксагани. Является самым длинным городом Европы — линейное расстояние от крайней северной точки до южной по прямой составляет 66,1 км. Кривой Рог — важный экономический и научный центр Украины, крупный транспортный узел, центр разработки Криворожского железорудного бассейна (сокр.— Кривбасс).

Сели́дово (укр. Сели́дове) — город в Покровском районе Донецкой области, административный центр. Расположен близ железнодорожной станции Селидовка. Экономически и исторически тесно связан с городом Новогродовка из-за интеграции окружающих города группы шахт в Групповую обогатительная фабрику «Россия» с добычей и переработкой 1,8 млн тонн каменного угля. Селидово образует агломерацию с населением 40 209 человек, где в самом Селидово проживает 24 366 человек. Данные текущего учёта за 2020 год зафиксировали бо́льшую фактическую численность проживающих в агломерации, чем по данным регистрационного учёта — 49 763 человек. Город расположен в западной части области, на реке Солёной (приток Волчьей, бассейн Днепра). К северу от города проходит трасса М-30.

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