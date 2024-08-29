В США объяснили отправку итальянских истребителей F-35 в Японию

Названа причина отправки Италией своих F-35 в Японию

4:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новое развертывание итальянских истребителей F-35 в Восточной Азии призвано поддержать амбиции Японии по возрождению авианосного флота, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Причины нового развертывания авторы раскрывают в своей новой статье. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

Итальянские вооруженные силы приступили ко второму этапу переброски истребителей пятого поколения F-35 в Японию и к их первому варианту F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Восемь новых истребителей-невидимок в настоящее время находятся на авианосце "Кавур", который расположен в районе Тихого океана. Сообщается, что военно-морские силы Италии поделятся информацией о развертывании этих специализированных вариантов F-35 с официальными представителями Сил самообороны Японии, поскольку морские силы самообороны Японии (официальное название военно-морского флота страны) готовятся к развертыванию F-35B с двух из четырех своих авианосцев — боевых кораблей водоизмещением 27 000 тонн Изумо и Кага.

Контр-адмирал ВМС Италии Джанкарло Чаппина подтвердил, что представители военно-морских и военно-воздушных сил Японии будут находиться на борту авианосца, чтобы "следить за работой с F-35B". Примечательно, что Италия получила F-35B намного раньше Японии, но заказала всего 30 самолетов, в то время как Япония намерена приобрести 42 для нужд ВВС этой страны. Подчеркивая важность партнерства с Японией в области эксплуатации истребителей F-35, министр обороны Италии Гвидо Крозетто лично посетил Японию и поднялся на борт “Кавура", заявив о планах сотрудничества с ВМС Японии: "Мы говорим о кораблях и самолетах из разных стран, которые готовятся к операции, если возникнет необходимость, как если бы все они — часть одной и той же силы".

Министр Кросетто, в частности, заявил, что визит "Кавура" в Тихий океан "не был целью послать сигнал Китаю или Северной Корее", подчеркнув основную причину, по которой эксперты приписывали это развертывание. Две восточноазиатские страны считались основными целями, на которые ссылался министр, когда говорил о совместных операциях как о "части одной силы", и представляют единственные крупные военные державы в регионе, которые не входят в сферу влияния Запада и не размещают западные вооруженные силы на своей территории.

Италия впервые перебросила свои истребители F-35 в Японию 4 августа, когда F-35A прибыли на авиабазу воздушных сил самообороны Японии "Комацу" в префектуре Исикава для участия в учениях с японскими военно-воздушными подразделениями, включая истребители F-15J.

Приоритетное направление Италией F-35 в Тихий океан соответствует гораздо более широкой тенденции европейских государств, поддерживающих инициативу США "Поворот к Азии", направленную на то, чтобы попытаться обеспечить сохранение баланса сил в регионе в пользу Запада, при этом Великобритания также уделяет приоритетное внимание развертыванию своих новых истребителей класса Queen Elizabeth авианосцы с F-35B в Тихом океане.

При новой администрации канцлера Олафа Шольца Германия разместила заказы на истребители F-35 в начале 2022 года, а несколько месяцев спустя приняла беспрецедентное участие в учениях Rapid Pacific в Австралии, развернув истребители Eurofighter и вспомогательные силы. С тех пор участие европейских военно-воздушных сил в регионе продолжало расти, и, хотя их способность вносить вклад в расширение возможностей Западного блока в регионе остается ограниченной, особенно по сравнению с Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей, они, тем не менее, ценятся.