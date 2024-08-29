В США дали оценку системам РЭБ на поставленых Киеву истребителях F-16

В США заявили, что украинские системы РЭБ не защитят F-16 от всех угроз

4:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На поставленные Украине Западом истребители F-16 были установлены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые не смогут защитить самолеты от всех угроз, пишет американское издание Defense One. В своей новой статье ее авторы раскрывают особенности работы перепрограммированных средств РЭБ. Pravda.Ru публикует перевод материала Defense One.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских истребителей F-16, которые перепрограммировали американские специалисты, не смогут защитить самолеты от всех угроз. Эффективность РЭБ оценили в публикации американского издания Defense One.

Подразделение ВВС США оснастило украинские истребители F-16 новыми возможностями радиоэлектронной борьбы перед поставкой самолетов и планирует перепрограммировать их на основе данных, собранных в ходе боевых действий.

68-й эскадрилье радиоэлектронной борьбы, небольшому подразделению, базирующемуся на военно-воздушной базе Эглин во Флориде, было поручено перепрограммировать систему радиоэлектронной борьбы на самолетах F-16, предоставленных Данией и Нидерландами, чтобы они могли противостоять российским помехам и другим электромагнитным атакам.

Инженерам ВВС сначала пришлось разобраться в незнакомой системе радиоэлектронной борьбы, поскольку система на истребителях F-16, переданных из Дании и Нидерландов, не используется в США, но благодаря данным, предоставленным Данией и Норвегией, подразделение смогло разобраться в новой системе, а затем отправило персонал за границу для разработки и тестирования система с союзниками, говорится в пресс-релизе.

"Это не является нашей стандартной операционной процедурой, — заявил директор 68-й эскадрильи РЭБ, — Тот факт, что команда смогла разобраться с системой за две недели, выехать в страну с партнером для разработки лучшего в мире файла данных о полетах, является неслыханным, и это возможно благодаря талантам сотрудников эскадрильи и крыла".

По данным ВВС, подразделение будет получать данные, собранные от украинцев во время боевых действий, и использовать их для улучшения своих возможностей в области радиоэлектронной борьбы.

"Поскольку Украина в настоящее время является официальным поставщиком военной техники за рубеж для 68-го эксадрильи РЭБ, подразделение обеспечит возможности перепрограммирования на основе сообщений украинцев. Традиционно отзывы о кейсах получаются в учебных условиях; этот кейс предоставит данные, проверенные в боевых условиях, для улучшения возможностей", — говорится в пресс-релизе.

Во время украинско-российского конфликта обе стороны использовали такие средства РЭБ, как создание помех и спуфинг. Российские средства радиоэлектронной борьбы вывели из строя многие высокоточные вооружения США, отправленные на Украину. Хотя перепрограммированная система РЭБ украинских истребителей F-16 не сможет отразить все угрозы, она поможет самолетам выжить.

"Когда вы говорите о конфликте на равных, вам нужно, чтобы все ваши партнеры по коалиции действовали по единому сценарию, чтобы вы могли добиться доминирования в спектруме, — сказал глава 68-й эксадрильи РЭБ, чье имя в пресс-релизе не указано, — Один F-16 с перепрограммированным модулем не обеспечит господства в воздухе в одиночку, но он может на мгновение обеспечить вам превосходство в воздухе для достижения цели, которая имеет стратегическое значение и воздействие".

Этим летом Украина получила первую партию истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Бельгия и Норвегия также планируют передать Украине истребители, и в целом страна может в конечном итоге получить более 60 самолетов от западных союзников.