САУ "Клевер". В зону спецоперации отправляется новейшая роботизированная гаубица с пультом ДУ

В зону СВО для прохождения испытаний отправилась роботизированная самоходная артиллерийская установка (САУ) "Клевер".
Новое оружие представляет собой 122-мм уже знакомую гаубицу Д-30, установленную на роботизированное гусеничное шасси МТС-15.
САУ перезаряжается автоматически, а оператор с пультом ДУ может находиться на расстоянии от орудия до 500 метров
Да, недостатков пока хватает. Во-первых, не очень впечатляет дальность: Д-30 "бросает" обычный снаряд лишь на 15 километров, а активно-реактивный снаряд — на 22 километра. В нынешних условиях это несерьёзно. Западные орудия 155-мм посылают фугасы почти на 40 километров, а высокоточные — на "50 плюс". А значит, и работать САУ "Клевер" может лишь там, где ему почистят "дорожку" БПЛА "Ланцет".
Второй недостаток — скорость. При 12 км/час у "Клевера" нет шансов уйти от атакующих дронов врага. И третий недостаток — боекомплект в "обойме" на 4 выстрела. Для высокоточных боеприпасов это нормально, но для обычных маловато.
Но не надо посыпать голову пеплом — данная САУ очень перспективная. И во всяком случае будет не хуже сегодняшних буксируемых Д-30. Плюс фактор сбережения жизней бойцов расчёта (находящихся удалённо) при поражении "Клевера" — определяющее преимущество.
САУ "Клевер" — это российская самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая создана на базе советской 122-мм гаубицы Д-30, но при этом оснащена современными системами управления и навигации.
САУ "Клевер" — перспективная самоходная артиллерийская установка, которая разрабатывается как часть проекта по созданию нового поколения высокоточных и высокомобильных артиллерийских систем. Она предназначена для поддержки сухопутных войск на поле боя, обеспечивая огневую мощь на значительных расстояниях.
Данная система ещё находится в стадии разработки и испытаний, поэтому подробная информация о ней может быть ограничена и обновляться по мере завершения различных этапов проекта.
Самоходная артиллерийская установка (САУ, разг. Самоходка, Самоход, уст. Артсамоход) — боевая машина, представляющая собой артиллерийское орудие, смонтированное на самодвижущемся (самоходном) шасси и предназначенное для стрельбы с закрытых позиций и непосредственной огневой поддержки танков и пехоты в бою. Также отдельно производители по типу орудия (см. классификацию ниже) выделяют самоходные артиллерийские орудия (САО), которые оснащены как правило гаубицами-пушками-миномётами (например на основе 2А51 или 2А60, ЛП-77, 2А80 на разных шасси), которые в самоходном варианте появились благодаря требованиям ВДВ.
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