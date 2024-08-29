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Дмитрий Плотников

САУ "Клевер". В зону спецоперации отправляется новейшая роботизированная гаубица с пультом ДУ

САУ "Клевер": новая глава в российской артиллерии
3:56
Силовые структуры » Военные новости

В зону СВО для прохождения испытаний отправилась роботизированная самоходная артиллерийская установка (САУ) "Клевер".

САУ "Клевер": новая глава в российской артиллерии
Фото: idf.il by Фотограф отдела пресс-секретаря ЦАХАЛа, CC BY-SA 3.0

О чём речь

Новое оружие представляет собой 122-мм уже знакомую гаубицу Д-30, установленную на роботизированное гусеничное шасси МТС-15.

САУ перезаряжается автоматически, а оператор с пультом ДУ может находиться на расстоянии от орудия до 500 метров

Да, недостатков пока хватает. Во-первых, не очень впечатляет дальность: Д-30 "бросает" обычный снаряд лишь на 15 километров, а активно-реактивный снаряд — на 22 километра. В нынешних условиях это несерьёзно. Западные орудия 155-мм посылают фугасы почти на 40 километров, а высокоточные — на "50 плюс". А значит, и работать САУ "Клевер" может лишь там, где ему почистят "дорожку" БПЛА "Ланцет".

Второй недостаток — скорость. При 12 км/час у "Клевера" нет шансов уйти от атакующих дронов врага. И третий недостаток — боекомплект в "обойме" на 4 выстрела. Для высокоточных боеприпасов это нормально, но для обычных маловато.

Но не надо посыпать голову пеплом — данная САУ очень перспективная. И во всяком случае будет не хуже сегодняшних буксируемых Д-30. Плюс фактор сбережения жизней бойцов расчёта (находящихся удалённо) при поражении "Клевера" — определяющее преимущество.

Описание и характеристики

САУ "Клевер" — это российская самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая создана на базе советской 122-мм гаубицы Д-30, но при этом оснащена современными системами управления и навигации.

Ключевые особенности

  • Роботизация: основным отличием "Клевера" является его способность действовать без экипажа на борту. Это значительно повышает безопасность расчёта и позволяет использовать САУ в более опасных ситуациях.
  • Огневая мощь: САУ вооружена 122-мм гаубицей, обеспечивающей высокую точность и дальность стрельбы.
  • Управление: процессы заряжания, наведения и стрельбы в значительной степени автоматизированы, что сокращает время реакции и повышает эффективность огня.
  • Защита: САУ оборудована системами защиты от радиоэлектронных средств противника и средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам.
  • Мобильность: гусеничное шасси обеспечивает высокую проходимость и маневренность на пересеченной местности.
  • Тактическая гибкость: высокая скорость развертывания и свертывания позволяет САУ быстро менять позиции, что минимизирует риск попадания под огонь противника и увеличивает живучесть на поле боя.

Применение САУ "Клевер"

  • Уничтожение живой силы противника: САУ эффективно поражает пехоту, легкобронированную технику и другие наземные цели.
  • Подавление огневых точек противника: высокая точность стрельбы позволяет подавлять артиллерию, миномёты и другие огневые средства противника.
  • Разведка: САУ может использоваться для ведения разведки благодаря своим сенсорам и системам связи.

Вывод

САУ "Клевер" — перспективная самоходная артиллерийская установка, которая разрабатывается как часть проекта по созданию нового поколения высокоточных и высокомобильных артиллерийских систем. Она предназначена для поддержки сухопутных войск на поле боя, обеспечивая огневую мощь на значительных расстояниях.

Данная система ещё находится в стадии разработки и испытаний, поэтому подробная информация о ней может быть ограничена и обновляться по мере завершения различных этапов проекта.

Уточнения

Самоходная артиллерийская установка (САУ, разг. Самоходка, Самоход, уст. Артсамоход) — боевая машина, представляющая собой артиллерийское орудие, смонтированное на самодвижущемся (самоходном) шасси и предназначенное для стрельбы с закрытых позиций и непосредственной огневой поддержки танков и пехоты в бою. Также отдельно производители по типу орудия (см. классификацию ниже) выделяют самоходные артиллерийские орудия (САО), которые оснащены как правило гаубицами-пушками-миномётами (например на основе 2А51 или 2А60, ЛП-77, 2А80 на разных шасси), которые в самоходном варианте появились благодаря требованиям ВДВ.

Испытания роботизированной САУ Клевер начаты в России
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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