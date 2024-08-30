Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 30 августа.

Покровское направление

Сегодня мы начнём обзор с этого фронта в ДНР, поскольку армия России стремительно двигает вперёд тут линию боевого соприкосновения. Блогеры не успевают на своих картах рисовать стрелки, и даже штабы не успевают доносить точную информацию вовремя. И всё от того, что ВС РФ очень быстро освобождают Донбасс.

В Селидово армия РФ вошла накануне с трёх направлений.

Это уже вполне реально создаёт угрозу окружения большой группировки ВСУ. Помимо этого, кстати, "заваривается" котёл и в городе Часов Яр.

Уже ближе к ночи армия Украины бросила Карловку и бежала в Голицыновку. Фильтровальная станция и лесопосадки в Карловке зачищены, там уже поднят флаг России. Над резиденцией местного олигарха сделали это бойцы 60-го отдельного штурмового батальона "Сомали".

За неполные трое суток у противника отжаты два крупных населённика и половина Селидово. Враг при этом не оставляет попыток фланговых ударов с целью остановить продвижение ВС РФ. Через Курахово из Павлограда тянутся резервы. Но сил этих не хватило, чтобы удержать Карловку и Галициновку, а попытка вытащить подкрепление из Краматорска не увенчалась успехом. И всё это на фоне дефицита оружия и снарядов, которые командование ВСУ отвлекло на Курское приграничье.

Курское направление

На Курском фронте противник продолжает терять всё: личный состав и натовскую технику. Авантюра Зеленского вылазит боком народу Украины. Минобороны РФ вчера назвало потери ВСУ в Курской области: сейчас эта цифра — 7450 военных, что примерно равно 4-м бригадам по фактической численности ВСУ.

Однако Зеленский против предложений Генштаба по приостановки операции на Курщине, чтобы кинуть резервы на фланговый удар на Покровском участке. Экс-президент Украины потребовал от главкома Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию в глубь Курской области, "чтобы Москва не смогла реализовать гамбит".

Страсти по F-16

Продолжаются споры по потере первого F-16 в рядах ВСУ. В укроСМИ вываливают разные версии. В Киеве заявили, что из-за отсутствия координации между подразделениями ВВС Украины он был сбит ЗРК Patriot во время массовых ракетных обстрелов 26 августа. Но при таком раскладе F-16 и станции ПВО образца НАТО не укомплектованы системой "свой — чужой". А если и были укомплектованы, то это всё же не ПВО, и истребитель с лётчиком был уничтожен ракетами ВС РФ. А это уже провал, поскольку западная ПВО не может противодействовать русским ракетам.

Напомним, в этот день наносился массированный ракетно-дроновый удар по аэродрому в Ивано-Франковской области, где и базируются F-16. Сперва появилась версия, что самолёт был уничтожен после попадания ракеты по инфраструктуре. Но в этом случае должны были быть и другие убитые, которых не появилось. Это значит, версия о потере истребителя в ходе боевой задачи — наиболее правдоподобная. Однако американцы валят всё на пилота.

Денацификация Украины

Накануне по порту в Одессе был нанесён удар. В это время там находились наёмники стран НАТО, отвечавшие за приём техники, заявили в подполье.

А в Купянске уничтожено здание военного комиссариата, где кроме сотрудников ТЦК был и отдел СБУ, а также была расквартирована часть боевиков для ротации. После прилёта ФАБ-3000 большая часть военных ВСУ и сбушников, находившихся в здании, погибла.

Уточнения

F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. В 1993 году General Dynamics продала свой авиастроительный бизнес компании Lockheed Corporation (в настоящее время — Lockheed Martin). Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости является самым массовым истребителем четвёртого поколения (на июнь 2018 года построено свыше 4604 самолётов) и пользуется успехом на международном рынке вооружений (состоит на вооружении 25 стран, на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире). Последние из 2231 F-16 для ВВС США были переданы заказчику в 2005 году. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт и в 2018 году; в частности, в июне 2018 года 16 самолётов заказал Бахрейн,14 — Словакия и 8 — Болгария в версии F-16V.



Пограничникам Курска