В США назвали три версии о причинах уничтожения первого F-16 ВСУ

В США раскрыли три возможные причины уничтожения первого F-16 ВСУ

5:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В сети появились три противоречивых сообщения о причинах первой потери украинского истребителя F-16, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают об этих обсуждаемых в СМИ причинах. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

29 августа было подтверждено, что военно-воздушные силы Украины потеряли свой первый истребитель четвертого поколения F-16, который был уничтожен 26 августа, всего через 25 дней после начала поставок. Потеря одного из всего лишь шести поставленных истребителей F-16 представляет собой серьезный удар по усилиям Запада по переоснащению восточноевропейской страны наиболее широко используемым классом истребителей НАТО и, в зависимости от обстоятельств, потенциально может иметь серьезные последствия для будущего этих усилий. Сообщения противоречат друг другу относительно обстоятельств, при которых был потерян F-16, причем разные источники широко освещали три причины.

Первое объяснение, о котором сообщают украинские и связанные с западными государствами источники, заключается в том, что истребитель потерпел крушение. Самолетом управлял один из самых опытных пилотов Украины Алексей Мес, известный как "Лунная рыба", который, как сообщается, погиб при попытке перехвата "крупнейшей в истории воздушной атаки" России против Украины. "Во время захода на посадку к очередной цели была потеряна связь с одним из самолетов. Как выяснилось позже, самолет разбился, пилот погиб", — сообщили в украинском Генштабе. Тот факт, что авиакатастрофа была объяснением, нанесло бы наименьший ущерб моральному духу и репутации программы F-16. Однако это заставило многие источники усомниться в этом объяснении. Тем не менее, скорость, с которой поставлялись истребители F-16, оставлявшая относительно мало времени на подготовку, означает, что это объяснение нельзя исключать.

Второе объяснение, о котором сообщают ряд украинских и российских источников, заключается в том, что F-16 был сбит силами местной противовоздушной обороны в результате дружественного огня. Учитывая, что F-16 был потерян во время российского наступления, вероятность того, что он был сбит наземными ракетами с радарным управлением большой дальности, была весьма высока. Третье объяснение потери истребителя заключается в том, что он был уничтожен в результате ракетного удара России по объектам, на которых находился самолет. Российские войска неоднократно успешно наносили подобные удары по истребителям, что означает, что такой удар был бы далеко не беспрецедентным. Поскольку истребители F-16 гораздо хуже, чем истребители советского производства, такие как МиГ-29, подходят для эксплуатации со строгих или самодельных аэродромов, возможности перебазирования самолетов во избежание будущих ударов остаются ограниченными. Это делает истребители F-16 особенно уязвимыми для таких ударов, поскольку места их дислокации гораздо легче предсказать.

Вполне вероятно, что причина потери F-16 никогда не будет известна наверняка. Военно-воздушные силы имеют долгую историю сокрытия или неправильного распределения своих потерь, чтобы избежать негативной огласки, и в результате обстоятельства потерь многих истребителей десятилетней давности до сих пор остаются неизвестными. Примечательным примером, связанным с F-16, стала потеря пакистанскими ВВС одного такого самолета во время столкновения с советскими МиГ-23 в 1987 году. В то время как советские власти утверждали, что МиГ третьего поколения сбили один из новых истребителей четвертого поколения, Министерство обороны Пакистана заявило, что их F-16 был потерян в результате инцидента с дружественным огнем, что, правда это или нет, помогло предотвратить ущерб репутации нового класса американских истребителей.

Четыре года спустя Соединенные Штаты заявили, что их первый истребитель, потерянный во время войны в Персидском заливе, истребитель четвертого поколения F-18 ВМС США, был сбит иракскими средствами ПВО, и только спустя годы источники признали, что он был сбит в воздушном бою при столкновении с истребителем МиГ-25 третьего поколения. Сокрытие этого факта в течение многих лет позволяло американским лидерам утверждать, что их истребители вообще не понесли потерь в воздушных боях, и, таким образом, утверждать, что их истребители в подавляющем большинстве превосходили советские. Учитывая множество других примеров, остается значительная вероятность того, что после первой потери украинского F-16, поставки которого ожидались более года, сообщения об окружающих обстоятельствах были изменены в целях связей с общественностью.