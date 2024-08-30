В США прокомментировали разработку в Китае корабля-невидимки

В США дали оценку разрабатываемому в Китае кораблю-невидимке

Китай разрабатывает корабль-невидимку для решения особых военных задач, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они описывают планируемую разрабтку. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, PDM

Новые снимки позволили более детально рассмотреть таинственный фрегат-невидимку, который в настоящее время проходит испытания в Китае и который, как полагают, является демонстратором технологий для следующего поколения надводных боевых кораблей страны. В настоящее время Китай производит эсминцы темпами, сопоставимыми с мощностями нескольких производителей вместе взятых, и в некоторые годы выпускал по десять эсминцев за один год. Если рассматривать эту цифру в перспективе, то только шесть стран мира располагают более чем десятью эсминцами во всех своих флотах: ВМС США — 75, Японии — 36 и Южной Кореи — 13. Поскольку эсминцы Type 052D и Type 055 находятся в производстве уже более десяти лет, ожидается, что возможности малозаметности и, возможно, другие конструктивные особенности, которые тестируются на неназванном новом легком фрегате, повлияют на дизайн будущих кораблей, которые придут им на смену.

Впервые было подтверждено, что фрегат-невидимка, который местные СМИ называют "комплексной испытательной платформой", отправился на испытания в середине мая, через шесть месяцев после того, как в ноябре 2023 года появились первые изображения корабля.

Среди заметных особенностей малозаметности нового корабля — интегрированная конструкция на мостике, радиолокационные отражатели на надстройке, гладкие плоские и граненые поверхности с наклоном внутрь над поясом корабля и отсутствие крупных выступающих антенн. Корабль имеет длину около 97 метров и оснащен необычной пусковой установкой с одним отверстием, которая, как предполагается, содержит электрооптическое устройство или оружие направленной энергии.

Хотя уменьшение радиолокационного сечения считается менее критичным для надводных кораблей, чем для боевых самолетов, оно, тем не менее, дает ряд важных преимуществ. В 1990-х годах Соединенные Штаты, в частности, стремились разработать малозаметный эсминец класса "Зумвальт", хотя эта программа была признана вопиющим провалом: стоимость каждого корабля превышала 9 миллиардов долларов, с него было снято основное вооружение, и он, как известно, отличался низкой надежностью.

Поскольку Китай по-прежнему в значительной степени опирался на эсминцы класса "Арли Берк", спроектированные во времена холодной войны, и медленно продвигался к созданию эсминцев следующего поколения, оборонному сектору Китая представилась возможность стать первым, кто успешно реализует подобную программу.