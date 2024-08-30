F-16 уничтожен на аэродроме в Староконстантинове. Это скажется на помощи Украине

Украина обвинит лётчика в гибели F-16, потому что так надо Западу

В потере первого истребителя F-16 ВСУ Украина пытается обвинить Запад. На самом деле наиболее вероятно, что его не уберегли на украинском аэродроме.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway, PDM

Загадочное "крушение" F-16 "в бою"

После массовых ракетных обстрелов ВКС РФ 26 августа целей на Украине появился некролог на украинского лётчика Алексея Меся, который, по данным телеканала CNN, обучался два года управлению самолётом в США. Спустя два дня в Telegram генштаб ВСУ сообщил, что военнослужащий якобы погиб во время воздушного боя в результате "крушения" самолёта:

"При отражении ракетного удара со стороны России (…) были применены истребители F-16. Во время захода на следующую цель с одним из самолётов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолёт потерпел крушение, лётчик погиб".

Для выяснения причин аварии создана специальная комиссия, говорилось в сообщении.

Затем украинская сторона на правах анонимности заявила "Голосу Америки", что расследуются разные версии катастрофы, включая техническую неисправность и ошибку пилота.

Западные офицеры и украинская бригада сбили F-16 из ЗРК Patriot

Депутат Рады Марьяна Безуглая в соцсети объяснила, что самолёт был сбит с помощью ЗРК Patriot из-за "отсутствия координации между подразделениями ВВС Украины". Эта версия — достаточно правдоподобная, но говорит о сбое в системе опознавания "свой-чужой" и, конечно, по вине американских офицеров, которые ответственны за работу ЗРК Patriot.

Именно по этой причине Пентагон отказался подтвердить или опровергнуть данную версию. Если система опознавания не работает, то акции американского производителя упадут. Это же касается утверждения о технической неисправности самолёта.

Однако эти версии сейчас отрабатываются в западных СМИ — на всякий случай. The Wall Street Journal пишет, что истребители F-16 уязвимы перед российской системой ПВО, "подержанные" и были в употреблении десятки лет.

Самолёт уничтожен российской ракетой на аэродроме

Самая верная версия — удар ракетой ВКС РФ. Известно, что ВС РФ 26 августа наносили удары по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где, предположительно, и находились переданные западными странами F-16.

Как пишет Shot, сразу после удара они поднялись в воздух и два-три часа кружили в этом районе. Как только они вернулись в Староконстантинов, российские военные тут же нанесли ещё один удар, в результате которого и мог быть подбит F-16. Но это тоже нежелательная для США версия. Как же в этом случае быть с распиаренными новейшими системами РЭБ, которые якобы установлены на истребителях?

Поэтому, скорее всего, потерю первого F-16 повесят на лётчика, чтобы Запад продолжил выделять истребители.

Небоевая потеря F-16 скажется на помощи Украине

Новость о том, что один из немногих украинских самолётов F-16 был уничтожен, стала серьёзным ударом для Киева, который в течение нескольких месяцев умолял предоставить ему эти самолёты. Истребители даже ещё не успели задействовать в боевых действиях, а уже пошли первые потери.

Заметим, что

ракета Patriot MM-104 стоит около 4 млн долларов;

подготовка пилота F-16 — примерно 5,6 млн долларов;

самолёт F-16 — около 34 млн долларов.

Владимир Зеленский объявил 4 августа, что первые из 80 обещанных F-16 прибыли на Украину. ВС Украины не предоставили данных о количестве самолётов, но американские источники говорят о шести истребителях. И Украина располагает теперь уже пятью лётчиками, обученных летать на них.

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Уточнения

F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. В 1993 году General Dynamics продала свой авиастроительный бизнес компании Lockheed Corporation (в настоящее время — Lockheed Martin). Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости является самым массовым истребителем четвёртого поколения (на июнь 2018 года построено свыше 4604 самолётов) и пользуется успехом на международном рынке вооружений (состоит на вооружении 25 стран, на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире). Последние из 2231 F-16 для ВВС США были переданы заказчику в 2005 году. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт и в 2018 году; в частности, в июне 2018 года 16 самолётов заказал Бахрейн,14 — Словакия и 8 — Болгария в версии F-16V.



Староконстанти́нов (укр. Старокостянтинів) — город в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины.



Марьяна Владимировна Безуглая (укр. Мар'яна Володимирівна Безугла; род. 17 мая 1988, Киев) — украинский политик. Народный депутат Украины IX созыва (с 2019 года). Член партии «Слуга народа».

