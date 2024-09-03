Вторжение в Курскую область и желание бить ракетами средней дальности показывают панику Киева

Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит

После вторжения 6-8 августа подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) и иностранных наёмников в Курскую область российско-украинский конфликт ещё более обострился. Развернулись ожесточённые боестолкновения украинских диверсантов с войсковыми подразделениями РФ.

Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа, CC BY 4.0

Ход событий на поле боя быстро показал, что это никакая не "блистательная войсковая операция" киевского Генштаба, как об этом сейчас громко трубят СМИ на Украине и в странах Запада. Это чисто политическая авантюра режима "просроченного временщика" Зеленского.

Как было официально заявлено в Кремле, Киев этой провокацией с захватом некоторых районов Курской области отрезал всякие пути для возможного прекращении огня, а тем более, мирных переговоров между нашими странами. В аппарате президента РФ было ещё раз решительно заявлено, что наша специальная военная операция (СВО) на Украине может быть закончена только после полной и безоговорочной капитуляции Киева на условиях Российской Федерации.

Какие же истинные цели преследуют организаторы этой авантюры, попробуем разобраться с помощью краткого военно-политического анализа.

Диверсионная вылазка или политическая провокация?

В Кремле сразу охарактеризовали начавшиеся боестолкновения в Курской области боевиков ВСУ и иностранных наёмников как "полномасштабную провокацию". С войсковой операцией она не имеет ничего общего. Во-первых, противник организовал вторжение довольно ограниченными средствами — порядка 10-12 тысячи человек (около трех мотопехотных бригад). По сути враг подготовил лишь крупное формирование боевиков диверсионного спецназа ВСУ и диверсантов из числа иностранных наёмников, усиленное вооружением и военной техникой НАТО.

По всем военным канонам войсковая операция невозможна без воздушного прикрытия и завоевания господства в воздухе. Но у Киева на это нет таких авиасредств. Вот поэтому эту военизированную провокацию можно считать чисто "бандитской вылазкой" укронацистских террористов.

Противник действовал в духе классического террора диверсантов. 6 августа первые диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ, перешли границу Курской области, быстро преодолев сопротивление пограничных постов ФСБ РФ. В частности, враг действовал методом "бесшумного просачивания" отдельных мобильных групп диверсантов между населенными пунктами, не вступая вначале в открытые боестолкновения с российскими частями и подразделениями.

Разделившись на мобильные группы, боевики ВСУ и наёмников пошли в обход посёлка Суджи и других населённых пунктов. Пользуясь тем, что местность на этом направлении малонаселённая, им удалось в первый же день продвинуться по курской территории на глубину до 15-20 км. ДРГ, встретив вооружённый отпор наших отдельных войсковых подразделений, начали очаговые бои, стремясь их окружить и принудить к сдаче в плен или в случае сопротивления - уничтожить.

Какие-то определённые крупные военные цели противник не преследовал. При поддержке массовых атак боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) враг в первые три дня боев предпринимал безуспешные попытки прорваться к Курской АЭС в городе Курчатове. Укронацисты давно мечтают устроить из разрушенного ядерного реактора какой-нибудь российской АЭС эдакую "грязную ядерную бомбу" с заражением обширной территории РФ.

На третьи сутки боёв противнику удалось захватить до 750-800 кв. км территории РФ. В захваченном приграничье инженерные войска ВСУ начали постройку укреплений, используя уже возведённые до начала боевых действий российские оборонительные сооружения. С целью психологического давления на мирное население боевики ВСУ в оккупированных пунктах взорвали все вышки сотовой связи и уничтожили все центры телевизионного и радиовещания.

Инструкторы ВСУ сразу начали вести агитационную работу и пропаганду среди жителей оккупированных районов, призывая их к неповиновению и сопротивлению властям РФ. Для психологического воздействия враг широко начал использовать методы запугивания, открытых издевательств и расправ с протестующим мирным населением. Одновременно оккупанты стремятся убедить жителей в необходимости всячески сопротивляться "режиму Путина" и спокойно жить и работать на пользу "свободной Украины", разучивать гимн Незалежной и даже переезжать туда на постоянное жительство.

Таким образом, провокационная вылазка ВСУ и иностранных наёмников есть ни что иное, как военизированная часть психологической, информационной войны против России и её народа.

Большая Война с НАТО у нашего порога

И хотя блок НАТО нам официально никакую войну ещё не объявлял, опасность Третьей мировой после "курской провокации" и явного обострения войны с Украиной нависла в Европе как никогда. При активизации наших боевых действий на всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) и быстрого продвижения по украинской территории с большими потерями для ВСУ руководство НАТО может с большой долей вероятности начать переброску своих регулярных войск на Украину. Верно ли это, покажут ближайшие недели.

Российские войска не сидят сложа руки. За последние две недели войска РФ освободили в Курской области более половины из почти 800 кв. км захваченных врагом районов. Однако диверсанты ВСУ и инонаёмников не прекращают попыток прорваться к Курской АЭС. Нашим системам ПВО пока удаётся отбивать атаки на станцию ударных дронов противника. Войска Росгвардии и территориальной обороны организовали "защитный боевой периметр" вокруг АЭС. Тем не менее, опасность повреждения инфраструктуры станции сохраняется. Противник начал наносить удары БПЛА в Ростовской, Саратовской и Кировской областях, а также и в районе Угледара с попытками прорваться к Запорожской АЭС в городе Энергодаре с теми же целями, что и против АЭС в Курчатове Курской области.

"Акела промахнулся", а противник просчитался

Довольно тщательно подготовленная в штабах НАТО курская авантюра попросту провалилась. Сразу вспоминается крылатая фраза из мультфильма "Маугли" про старого волка: "Акела промахнулся". Ну а тут враги просто просчитались.

Российскому командованию не пришлось производить какую-либо перегруппировку войск, перебрасывать резервы с ЛБС в Донбассе под Курск и замедлять темпы наступления. По поступающим с фронта данным, противник в течение последних 2-3 месяцев на всей ЛБС несёт очень большие потери и оставляет всё новые населенные пункты и территории, особенно на харьковском и донецком направлениях. Киеву не помогает уже открытая переброска военнослужащих стран НАТО в подразделения и соединения ВСУ. Использование обещанных Украине истребителей F-16 из стран НАТО тоже никак не изменит ситуацию. В отчаянии укронацисты на отдельных участках фронта предпринимали даже попытки использования против наших подразделений химических боеприпасов с применением боевого хлора.

Мечты Киева об ударах РСМД по городам Руси

На фоне усиливающихся пораженческих настроений на Украине в воспалённых мозгах киевской военщины и лично у самого Зеленского, все сильнее витают реваншистские мечты о заполучении в США и в других стран НАТО ракет не только малой, но и средней дальности (РСМД). Ну и, конечно, чтоб они с уверенной точностью доставали до важных стратегических объектов и индустриальных центров России. Из Вашингтона пока слышатся голоса, что США якобы сдерживают Киев от подобных ударов. Дроны ВСУ долетают и уже сбиваются нашими средствами ПВО в Приволжской и даже в Московской зоне. Короче говоря, "пристрелка" по Руси уже идёт. Это особенность современной войны. Сначала БПЛА, потом удары РСМД.

Можно считать, что враг вплотную подошёл к "красной линии", о котором уже предупреждало коллективный Запад наше российское руководство. Это явно чревато развязыванием более широкомасштабного вооружённого конфликта, который может неминуемо перерасти в настоящую мировую войну, да ещё с применением ядерного оружия. Противники России рассчитывают, что угроза войны вынудит высшее руководство РФ принять политическое решение о прекращении СВО Украины на условиях Киева.

Если меч не полируют, он ржавеет

Есть все основания полагать, что наше военно-политическое руководство, в том числе союзное с Белоруссией, готово к возможному резкому обострению ситуации в Европе, когда на фоне войны на УТВД может возникнуть угроза нашего вооружённого конфликта с НАТО.

В штабах НАТО, включая американский Пентагон, прекрасно осознают тот факт, что российское командование готово применить тактическое ядерное оружие (ТЯО). Вооружённые силы Белоруссии уже усилены такими средствами. Планы на случай угрозы полномасштабной войны с НАТО в нашем Минобороны давно разработаны. Контакты и консультации со странами-членами ОДКБ, насколько известно, ведутся планомерно по всем вопросам коллективной безопасности, как по линии лидеров государств, так и по линии генеральных штабов. Это существенный момент стратегии сдерживания потенциального агрессора.

Мне как эксперту-ближневосточнику сразу приходит на ум иранская поговорка: "Меч, который не полируют, ржавеет", что эквивалентно русскому выражению "Держи порох сухим".

Вот именно поэтому Москва стремится укреплять военно-стратегическое сотрудничество со своими союзниками.

Видит око, да зуб неймёт

По сообщениям СМИ, военно-политическое руководство Украины не скрывает своих замыслов в войне против России захватить территории Белгородской, Курской, Липецкой, Брянской и Ростовской областей, и заодно, может быть, и Кубань (Краснодарский край), считая их почему-то "историческими землями древней Украины". Укрогенералы не раз заявляли о намерении превратить эти оккупированные участки в некую санитарную или буферную зону. Это явно в противовес тому, что Россия рассматривает территорию Восточной Украины, как исконно русскую территорию, а признанные республики ЛНР, ДНР и Крым субъектами Российской Федерации.

Наряду с этим явно просматривается стремление Киева использовать захваченные земли как предмет торга и аргумент для возврата уже потерянных территорий в возможных послевоенных переговоров с Москвой. Не напоминает ли это басню Крылова "Лиса и виноград"?

Некоторые итоги битвы на "Малой Курской дуге"

Военная история и наука учат, что уроки надо извлекать из любого боя и операции. Уже не секрет, что вооружённая провокация ВСУ в приграничье под Курском стала неожиданностью для дислоцированных там войск и нашего командования. По уже имеющимся данным, Генеральный штаб ВСУ провёл подготовку данной провокации, конечно же, не без помощи своих кураторов и советников НАТО. Хотя в штабах альянса этот факт отрицают. Но "уши" натовской тактики торчат везде. Вся подготовка акции и выдвижение штурмовых подразделений и военной техники ВСУ к местам прорыва были тщательно замаскированы. Несомненно, на руку участникам провокации сыграл фактор неожиданности нападения. Почерк тут явно натовский.

В зоне прорыва противник применил как известные нам приёмы скрытого управления войсками, радиомолчание, так и натовские средства РЭБ. Например, была полностью заглушена работа наших войсковых радиостанций и многих радиолокационных средств. Всё это также обеспечило скрытность подготовки к нападению. Все виды разведки НАТО, включая космическую, также обеспечивали эту операцию. По нашей оценке, подготовка операции шла не менее 60-70 дней. За этот период противник сосредоточил вблизи нашей границы значительные технические, радиоэлектронные средства, в том числе радио-электронной борьбы (РЭБ).

Ещё одна особенность боёв под Курском. Следует отметить, что ВСУ применили такое массовое количество боевых БПЛА, какого ранее не отмечалось в ходе боев на ЛБС СВО. Явно по совету натовских кураторов командование ВСУ также сконцентрировало в зоне вторжения максимально возможное число мобильных средств ПВО. Это обстоятельство значительно затруднило действия нашей боевой авиации, особенно боевых вертолётов, в первые дни боёв на курской земле.

Так что без помощи НАТО военное командование Украины вряд ли осуществило бы эту вооружённую провокацию и тем более - незаметно. К этой оценке присоединяется большинство наших и зарубежных военных экспертов.

Сдающиеся в плен диверсанты признают боевой дух и стойкость военнослужащих нашей армии. Враг натолкнулся на необычайно сильное огневое сопротивление войск РФ. Так случилось, что в первые двое суток до подхода резервов врагу оказывали сопротивления лишь бойцы пограничных войск и войсковых подразделений, укомплектованных не профессионалами-контрактниками, а военнослужащими срочной службы, но прошедшими достаточно хорошую учебно-боевую подготовку. Они и до сих пор успешно действуют в боях СВО.

Подытоживая всё вышесказанное, можно с уверенность сказать: и на поле боя, и при возникновении реальной угрозы нашей национальной безопасности вооружённые силы РФ готовы нанести врагу адекватный ответный или превентивный удар. Каков будет его характер — покажет реальная ситуация. А пока наш противник, провоцируя Мировую войну, образно говоря, сам зажёг фитиль российского возмездия. Если нас вынудят его вставить в ядерную "пушку", то орудие непременно выстрелит.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Образована 13 июня 1934 года.



НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

