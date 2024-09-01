Бои в Курской области становятся моментом истины спецоперации России

В спецоперации на Украине наступает момент истины

14:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Внезапное вторжение ВСУ в Курскую область, непрекращающиеся удары врага по нашей инфраструктуре, наконец, предельно наглые заявления Зеленского с угрозами всему российскому народу в категорической форме ставят перед нашим обществом ряд вопросов, на которые не только власть, но и каждый гражданин Отечества обязан адекватно и своевременно отреагировать.

Фото: flickr.com by Lance Cpl. Harrison Rakhshani is licensed under U.S. federal government

Излишняя самоуспокоенность, нежелание напрячь духовно-нравственные силы и материальные возможности могут сыграть с нами жестокую шутку и привести не просто к поражению, как это было, например, в Крымской и Русско-японской войнах, но к катастрофическому разгрому, в сравнении с которым события 1918-21 гг. покажутся этакой "Свадьбой в Малиновке".

Разгул конспирологов

Но поскольку официальные СМИ как бы по инерции продолжают отделываться бравурными сводками с кровавых полей сражений и освещать разного рода пропагандистские мероприятия, распространение неизбежно получили конспирологические объяснения не всегда эффективных решений нашего военно-политического руководства и излишне гуманных действий вооружённых сил. Как это ни печально, их распространяют не только вражеские агенты, паникёры-всепропальщики и блогеры, жаждущие известности и денег, но и сбитые с толку граждане, тщетно силящиеся понять, "куда влечёт нас рок событий".

Так, мне неоднократно приходилось слушать простейшее объяснение, почему СВО чрезмерно затянулась, фактически превратившись в широкомасштабную войну с полусотней жаждущих нас уничтожить любыми средствами крупных и мелких стран. Оказывается, в нашем Генеральном штабе якобы сидят сплошные воры, коррупционеры и западные шпионы, а в Кремле победила неведомая партия либерал-компрадоров, мечтающих заключить с Западом "похабный мир"!

Пытаясь оспорить подобные вредоносные измышления, я регулярно получаю в ответ на свои вполне доходчивые аргументы презрительные оскорбления и обвинения в том, что я "путинский холоп". Кстати, предположение о том, что в нашем военном руководстве могут быть вражеские агенты, "Штирлицы наоборот", не представляется мне совершенно абсурдным. Да и "партия мира", оказывающая значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства, наверняка существует. Впрочем, поиском и разоблачением таких внутренних врагов должны заниматься (и занимаются!) соответствующие органы.

Жестокие беды и невзгоды неоднократно ставили Россию на грань гибели, однако народ всякий раз находил в себе мудрость и силу воли, чтобы преодолеть социальные противоречия и выйти победителем из немыслимых испытаний. Недавно я услышал утверждение одного холёного эксперта, регулярно выступающего в ток-шоу на Первом канале и непременно излучающего дежурный оптимизм, что всё российское общество дружно сплотилось вокруг власти и в ближайшем будущем непременно одолеет коварных западных супостатов и их жалких бандеровских приспешников.

Разумеется, победа будет за нами, но нужно чётко понимать, что народ способен сплачиваться только вокруг такой власти, которой безоговорочно доверяет! Существует ли такое доверие в нашем обществе? К сожалению, ответ не очевиден. Помимо того, что определённая часть наших соотечественников до сих пор равнодушна к событиям, происходящим на Украине, сама власть всеми силами пытается оградить общество от негативной информации, чтобы сохранить сугубо мирный характер нашей жизни.

А между тем, наши относительные политические и военные неудачи можно (и нужно!) толково и честно объяснять на официальном уровне, не отдавая это важнейшее дело на откуп блогерам, пропагандистам, аналитикам, которые, как правило, к единому мнению не приходят. Среди них есть немало умных, толковых и прозорливых специалистов, но всё равно их трактовки свершившихся фактов и прогнозы грядущих событий не могут заменить достоверную и правдивую официальную информацию.

Думается, что на нынешнем этапе войны на Украине общество обеспокоено следующими злободневными вопросами:

Когда вражеские войска будут изгнаны с российской территории?

Почему не проводится дополнительная выборочная мобилизация?

Почему наша армия недостаточно подготовлена к ведению маневренных боевых действий?

Почему при защите Родины не используются солдаты-срочники?

Почему наши вооружённые силы регулярно прекращают наносить удары по вражеской инфраструктуре, не нарушают коммуникации, не уничтожают мосты и железнодорожные узлы?

Почему в ответ на вторжение вражеской армии на территорию России не последовало масштабное контрнаступление с захватом значительной части Сумкой, Черниговской и Харьковской областей?

Почему до сих пор Зеленскому и его клике сходят с рук террористические атаки гражданских объектов и массовые убийства мирных жителей?

Почему наша авиация не везде имеет надёжные бетонные укрытия, а Черноморский флот укрылся на базах, ограничившись спорадическими ракетными ударами по береговым целям?

Можно задать ещё немало животрепещущих вопросов, которые, если их рассматривать в комплексе, представляются неким судьбоносным вызовом Истории. Ответ на этот вызов должен прозвучать из Кремля, от обличённых верховной властью руководителей страны. Я же ограничусь попыткой поразмышлять над выше перечисленными частными вопросами, разумеется, не претендуя на истину в последней инстанции.

Итак, по порядку.

То, что наша армия не смогла быстро вытеснить с территории России войска противника, численно равные примерно двум дивизиям Вермахта, видимо, объясняется отсутствием достаточных резервов. Очевидно, что Генштаб не хочет сворачивать наступление на Донбассе, а для уничтожения сил врага в Курской области требуется перебросить сюда крупную группировку войск, сняв их с других участков фронта.

Какая новая мобилизация была бы возможна

Политическое руководство России не проводит даже ограниченную выборочную мобилизацию, чтобы даже в малейшей степени не дестабилизировать общество и не причинить ущерб экономике. Мне кажется, это ошибочное решение. Ещё год назад нужно было провести хорошо подготовленные мобилизационные мероприятия в областях, граничащих с Украиной. Думается, это было бы с одобрением воспринято курянами, белгородцами, а также жителями Брянщины: призванные мужчины определённого возраста, имеющие военные профессии, сражались бы не за "денацификацию и демилитаризацию" Украины, а за свои семьи и родные очаги. И лучших солдат России взять негде!

На поставленный ребром вопрос, почему российская армия почти не проводит высокоманёвренные операции, нужно ответить вполне определённо. До сих пор наша разведка и системы связи и управления войсками не превосходят аналогичные средства противника. Да и как, например, организовать танковое наступление в Донбассе, если там населённые пункты находятся на очень близком расстоянии друг от друга? Также следует заметить, что в некоторых видах вооружений наблюдается наше технологическое отставание от армий стран НАТО, с которыми мы ведём опосредованную войну.

Думается, президент принял верное решение не использовать в боевых действиях части, укомплектованные солдатами, проходящими срочную службу. Такие соединения обладают ограниченной боеспособностью, что доказало пленение некоторого количества молодых солдат в первые дни вторжения врага в Курскую область. После того, как произошёл обмен пленными в количестве 115 человек с каждой стороны, выяснилось, что мы выручали именно солдат-срочников. К сожалению, 18-летние юноши за один год службы по определению не могут стать профессиональными бойцами. Призывать в армию следует 23-25 летних мужчин, и служить они должны минимум два года, получая денежное содержание в размере средней по стране заработной платы.

Вероятно, наши вооружённые силы бьют по объектам Украины ещё не по самой полной программе не только в силу каких-то договоренностей с западными оппонентами, которые угрожают передачей ВСУ современных самолётов и ракет большой дальности, но и не желая причинять страдания мирному населению. Беда в том, что ни Украина, ни её кураторы никакие гуманные соглашения не выполняют и уже много раз обманывали наше руководство, которое слишком медленно избавляется от иллюзий о каких-то "правилах войны". Кроме того, разрушение мостов через Днепр — чрезвычайно сложная и затратная операция, которая потребует, как недавно подсчитали специалисты, применения большого количества тяжёлых ракет. Правда, настораживает полное отсутствие попыток уничтожить хотя бы один мост, например, в Киеве.

Мне бы очень хотелось верить в то, что результатом вторжения ВСУ в Курскую область станет наше масштабное контрнаступление, имеющее цель захват (или освобождение?) Сум, Чернигова и Харькова. Но имеются ли у нас достаточные силы для проведения такой операции? Прогнозы военкоров и аналитиков, заявляющих, что бои на Курщине якобы затянутся на месяцы, оптимизма не вселяют. Однако несколько быстрых и мощных контрударов, несомненно, поставят курскую группировку ВСУ в критическое положение и если не приведут к её разгрому, то уж точно заставят врага убраться с нашей земли! Нельзя позволять наёмному сброду и обнаглевшим бандеровцам глумиться над мирными гражданами, оказавшимися в оккупации, и делать издевательские фотографии на фоне наших патриотических плакатов.

Зеленский только потому ведёт себя столь нагло и вызывающе, что абсолютно уверен в своей безнаказанности. За два с половиной года СВО он объехал множество стран, всюду был принят как выдающийся исторический деятель и герой эпической борьбы со злобным путинским "орками", угрожающими порабощением свободному демократическому миру. До сих пор никто из его окружения не пострадал от нашей праведной мести, хотя такие фигуры, как Буданов* или Сырский, давно уже заслужили возмездие за террористические методы ведения войны. Поразительное мягкосердечие нашего политического руководства можно, конечно, объяснить расхожей фразой "мы не такие", однако долготерпение нашего народа не безгранично.

Наконец, частные вопросы об укрытиях для авиации и роли Черноморского флота в боевых действиях. Самолёты и вертолёты — это чрезвычайно дорогостоящая техника, любой самый прочный ангар стоит в десятки, а то и в сотни раз меньше, чем относительно недорогой штурмовик, не говоря уже о стратегических бомбардировщиках. Сейчас не время рвать на себе волосы по поводу собственной непредусмотрительности или побивать камнями военных и гражданских чиновников, не обеспечивших возведение необходимых фортификационных сооружений. Нужно исправлять ошибки, то есть десятками и сотнями продолжать строить ангары для техники и убежища для личного состава, наладив жесточайший контроль над использованием выделенных государством материальных средств.

Кстати, подводные лодки и корабли небольшого водоизмещения, до корвета включительно, тоже могут быть обеспечены укрытиями, выдерживающими попадание тысячекилограммовой бомбы. Немцы во время Второй мировой войны на побережье Франции строили такие ангары для субмарин сотнями! Что же касается флота, то он мог вписать героическую страницу в свою историю, если бы в самом начале СВО была проведена десантная операция с целью захвата Одессы и отсечения Украины от Чёрного моря. Но успех такой операции зависел от обеспечения полной внезапности, выделения достаточных сил и одновременного проведения сухопутного наступления.

Теперь же, после понесённых потерь, которые не в полной мере восполнены новыми боевыми и вспомогательными единицами, приходится констатировать, что ЧФ в нынешнем состоянии способен проводить лишь ограниченные наступательные действия, которые на общую военную ситуацию значительного влияния не оказывают.

Вот если бы он состоял из полусотни небольших многоцелевых корветов, такого же числа малых быстроходных десантных судов и тральщиков, а также нескольких сотен катеров, то мог бы, не опасаясь потерь, доминировать на театре или хотя бы держать в постоянном страхе береговую оборону врага.

Отпор паникёрам

Ответив на поставленные вопросы, повторю, что, кроме них можно задать и много других, не менее важных и существенных. Вторжение ВСУ в Россию, как это ни парадоксально, имеет для нашей власти и народа и благие последствия, поскольку наступает некий МОМЕНТ ИСТИНЫ. Власть должна продемонстрировать обществу, в том числе слишком впечатлительным и возбудимым всепропальщикам, что конспирологические измышления о шпионах в Генштабе и якобы победившей в Кремле партии либерал-компрадоров — бред сивой кобылы.

Для этого следует до наступления распутицы изгнать захватчиков с российской территории, сломить сопротивление ВСУ в Донбассе, нанести критический ущерб вражеской инфраструктуре. И сделать это надо в предельно сжатые сроки, не откладывая на следующий год!

*- внесён Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.



Кры́мская война́ 1853—1856 годо́в (тур. Kırım Savaşı; англ. The Crimean War; фр. la guerre de Crimée) — глобальный военный конфликт между Российской империей при дружественном нейтралитете со стороны Соединённых Штатов Америки, Персии и империи Цин с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.

Боевые действия разворачивались на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также в низовьях Амура, на Камчатке и Курилах.

