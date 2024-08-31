Сводка с фронта: Киев опять убил мирных людей в Белгороде, Умеров прибыл в США чтобы объяснить, как ВСУ "уронили" F-16

Альянс НАТО поддерживает действия ВСУ в Курской области

3:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

Представляем сводку с фронта на субботу, 31 августа.

Покровское направление

Сейчас тут в центре внимания — события в Селидово. Враг, несмотря на необходимость бежать, вдруг решил оклематься и начать строить оборону на реке Солёной, разделяя город пополам. Этим он рассчитывает остановить ВС РФ, но города ему не сохранить. Так противник напрашивается не на штурмы в лоб, а на удары во фланги.

Совсем рядом завершилась 10-летняя оккупация посёлка Карловка, оставленное ополченцами после тяжёлых боев. Тогда это привело к угрозе Донецку — но сегодня подтвердился контроль над населённым пунктом и над акваторией Карловского водохранилища.

"Утрата Карловки, к сожалению, приблизила русских к цели обеспечения флангов", — констатируют эксперты из Незалежной.

Вообще из Покровска и Карловки приходят настолько шокирующие новости о ситуации для всушников, что многим не верится. Судя по всему, Сырский всё же решил сыграть в стратега и стал тасовать бригады с направления на направление и делает это так, что все в недоумении. На ключевых участках для ВСУ ситуация чрезвычайно тревожная. Это ещё не обвал фронта, но очень похоже на него.

Также армия РФ уже приблизилась к Мирнограду, у города уже идут бои. Продолжалось и движение на Украинск, Лесовку и Галицыновку. Хотя вечером враг уже признал потерю Галицыновка, и признаёт, что Украинск к обороне не готовили, а значит населённик будет бандеровцами быстро оставлен. ВС РФ сейчас концентрируют усилия на обеспечении левого фланга, на котором и идёт давление на Покровск.

Охлаждение США

Курская авантюра обнулила позиции Владимира Зеленского в американской президентской кампании, теперь в демпартии даже не хотят вспоминать про него.

В первом интервью Камалы Харрис в статусе официального кандидата она не обмолвились об Украине ни разу. Демократы сейчас максимально дистанцируются от этой токсичной страны. Им до выборов нельзя даже вспоминать о фронте и Курской авантюре. Отсюда и статьи в демократической прессе про то, что в развале фронта на Покровском участке виноват только Зеленский, который отправил резервы на Курск вместо обороны Донбасса.

А глава Минобороны Украины Рустем Умеров тем временем прибыл в США, чтобы выпрашивать оружие, заодно объяснить, как они "уронили" F-16 американским ЗРК Patriot.

А между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "законности" операции Киева в Курском приграничье, подчеркивая, что Украина имеет полное право на самооборону, даже если это выходит за пределы её границ. Столтенберг отметил, что Банковая сама принимает решения, как защищать себя, и что это право не ограничивается границей РФ.

Террористический удар по Белгороду

Киев ударил по Белгороду кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Vampire.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пока число погибших возросло до 5. Ранены 37 мирных жителей, из них 6 — дети.

Когда у ВСУ обрушается фронт, они начинают хаотично обстреливать мирных граждан из РСЗО или артиллерии. Все понимают, что влияния на ход боёв у данного обстрела нет. Это очередная попытка убить как можно больше мирного населения.

Уточнения

Сели́дово (укр. Сели́дове) — город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской общины. Расположен близ железнодорожной станции Селидовка. Экономически и исторически тесно связан с городом Новогродовка из-за интеграции окружающих города группы шахт в Групповую обогатительная фабрику «Россия» с добычей и переработкой 1,8 миллиона тонн каменного угля.

Селидово образует агломерацию с населением 40 209 человек, где в самом Селидово проживает 24 366 человек. Данные текущего учёта за 2020 год зафиксировали бо́льшую фактическую численность проживающих в агломерации, чем по данным регистрационного учёта — 49 763 человек.



Русте́м Энве́рович Уме́ров (крымскотат. Rustem Enver oğlu Umerov, укр. Рустем Енверович Умєров; род. 19 апреля 1982, Булунгур, Самаркандская область) — украинский государственный и политический деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения. Министр обороны Украины с 6 сентября 2023 года. Народный депутат Украины IX созыва (2019—2022) от партии «Голос». Председатель Фонда государственного имущества Украины (2022—2023).

Родился в 1982 году в городе Булунгур, Самаркандской области Узбекской ССР, в семье выходцев из города Алушты. Этнический крымский татарин и мусульманин-суннит.



Момент прямого попадания снаряда РСЗО Vampire в машину во время обстрела Белгорода