 ZALA Z-20. Новый российский беспилотник, который наводит на врага панику и ужас

На днях украинские операторы дронов выложили в Сеть кадры с объектива своего беспилотника-перехватчика, на которых можно было разглядеть новый российский дрон-разведчик от компании ZALA.
Индекс нового изделия российских военных инженеров — Z-20.
Беспилотный аппарат имеет электрический мотор, который даёт возможность находиться в воздухе свыше 6 часов. Бортовое оборудование передаёт изображение HD-качества на дистанцию свыше 100 км от терминала управления.
Производитель отмечает устойчивость к действию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), низкий электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и акустическую сигнатуру, наличие бортового искусственного интеллекта (ИИ) для помощи операторам в поиске и обнаружении целей в режиме "приоритетная цель".
ZALA Z-20 — это беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный российской компанией ZALA Aero, входящей в состав концерна "Калашников". Этот беспилотник предназначен для выполнения разведывательных, наблюдательных и поисково-спасательных операций.
Дальность связи: более 100 км, что позволяет вести наблюдение на значительном удалении от оператора.
Максимальная масса: 17 кг, позволяя нести разнообразную полезную нагрузку.
Размах крыла: 4000 мм обеспечивает хорошую аэродинамику и стабильность полёта.
ZALA Z-20 широко используется в военных и гражданских целях. В армии он используется для разведки, корректировки огня артиллерии и наблюдения за полем боя. В гражданской сфере — для мониторинга инфраструктуры, экологического контроля и поисково-спасательных операций.
Благодаря автономности и системе управления (а ZALA Z-20 оснащён современными системами автономного управления), беспилотный аппарат выполняет задачи с минимальным участием оператора. Беспилотник может работать в автоматическом режиме, следуя заданным маршрутам или реагируя на команды оператора в реальном времени.
ZALA Z-20 является важным элементом в арсенале беспилотных систем России, предлагая сочетание мобильности, автономности и высокой технологической оснащенности для выполнения разнообразных задач как в военной, так и в гражданской сфере.
ZALA — марка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, дронов), производящаяся ижевской компанией «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы». БПЛА выпускаются вертолётного и самолётного типов. В основном имеют малые габариты, но есть и модель самолёта с размахом крыла 6 м и дальностью полёта до 120 км.
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