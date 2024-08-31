ZALA Z-20. Новый российский беспилотник, который наводит на врага панику и ужас

ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20

3:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На днях украинские операторы дронов выложили в Сеть кадры с объектива своего беспилотника-перехватчика, на которых можно было разглядеть новый российский дрон-разведчик от компании ZALA.

Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho, CC BY-SA 3.0

Индекс нового изделия российских военных инженеров — Z-20.

Беспилотный аппарат имеет электрический мотор, который даёт возможность находиться в воздухе свыше 6 часов. Бортовое оборудование передаёт изображение HD-качества на дистанцию свыше 100 км от терминала управления.

Производитель отмечает устойчивость к действию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), низкий электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и акустическую сигнатуру, наличие бортового искусственного интеллекта (ИИ) для помощи операторам в поиске и обнаружении целей в режиме "приоритетная цель".

О чём речь

ZALA Z-20 — это беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный российской компанией ZALA Aero, входящей в состав концерна "Калашников". Этот беспилотник предназначен для выполнения разведывательных, наблюдательных и поисково-спасательных операций.

Основные характеристики и особенности ZALA Z-20

Тип аппарата: ZALA Z-20 представляет собой малый беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки (VTOL), что позволяет ему работать в сложных условиях и на ограниченных площадках. VTOL-дизайн обеспечивает гибкость применения и простоту эксплуатации.

Масса и грузоподъемность: беспилотник имеет небольшую массу, что позволяет ему быть мобильным и удобным в транспортировке. Он способен нести полезную нагрузку, включающую различные датчики и камеры для выполнения задач наблюдения и разведки.

Дальность и продолжительность полета: ZALA Z-20 обладает значительной дальностью полёта и способен находиться в воздухе продолжительное время. Это делает его эффективным для выполнения длительных разведывательных миссий и наблюдения за объектами в реальном времени.

Оснащение: БПЛА может быть оснащён высокотехнологичными камерами с высоким разрешением, тепловизорами и другим оборудованием для ведения наблюдения в различных условиях, включая ночное время и сложные погодные условия.

Остальные характеристики

Дальность связи: более 100 км, что позволяет вести наблюдение на значительном удалении от оператора.

Максимальная масса: 17 кг, позволяя нести разнообразную полезную нагрузку.

Размах крыла: 4000 мм обеспечивает хорошую аэродинамику и стабильность полёта.

Применение

ZALA Z-20 широко используется в военных и гражданских целях. В армии он используется для разведки, корректировки огня артиллерии и наблюдения за полем боя. В гражданской сфере — для мониторинга инфраструктуры, экологического контроля и поисково-спасательных операций.

Благодаря автономности и системе управления (а ZALA Z-20 оснащён современными системами автономного управления), беспилотный аппарат выполняет задачи с минимальным участием оператора. Беспилотник может работать в автоматическом режиме, следуя заданным маршрутам или реагируя на команды оператора в реальном времени.

Вывод

ZALA Z-20 является важным элементом в арсенале беспилотных систем России, предлагая сочетание мобильности, автономности и высокой технологической оснащенности для выполнения разнообразных задач как в военной, так и в гражданской сфере.

Уточнения

ZALA — марка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, дронов), производящаяся ижевской компанией «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы». БПЛА выпускаются вертолётного и самолётного типов. В основном имеют малые габариты, но есть и модель самолёта с размахом крыла 6 м и дальностью полёта до 120 км.



Производитель

Разведывательный БПЛА Z-20 России от создателей дрона Ланцет

Автор Дмитрий Плотников Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру