Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS

Киев перебросил под Покровск редкую наступательную бригаду "Кара-Даг"

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 1 сентября.

Покровское направление

Тут за последние недели "шторма" группировки войск "Центр" и бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса после успехов на севере в Гродовке и Новогродовке наступают на юге — на Кураховском направлении.

По информации, освобождёна Долиновка, подтягиваются резервы для развития продвижения вдоль р. Волчьей, что весьма ухудшит логистику ВСУ на востоке. Враг тоже стягивает резерв, чтобы не допустить потерю последних городов в Донбассе. К примеру, стало известно о передислокации 72-й бригады. В ближайшие дни, возможно, будет предпринят штурм Селидово, где ВС РФ стоят вплотную, контролируя террикон.

Попытка Киева перехватить инициативу обернулась лишь острой нехваткой резерва. Ситуация для Украины настолько серьёзна, что возникает реальный риск обвала фронта, поскольку провал в Донбассе по цепочке валит и другие участки фронта. Бригады ВСУ приходится выводить на отдых, а новые не спешат на ротацию.

Киев перебросил под Покровск редкую наступательную бригаду в попытке остановить группировку "О", — бригаду Нацгвардии "Кара-Даг" (2 тыс. боевиков). Её перемещение с обычных позиций на незнакомые поля сражений подчеркивает срочность проблем у Киева под Покровском.

Но, так или иначе, русские могут овладеть городом уже в середине сентября, пишут западные СМИ.

"У нас не хватает пехоты, артиллерии и дронов. Враг активно использует радиоэлектронную борьбу, и нам приходится запускать десятки дронов, чтобы уничтожить 1 танк", — жалуется командир подразделения воздушной разведки ВСУ, отмечая невиданную скорость продвижения русской армии.

Издание The Telegraph уже прямо пишет, что Курская авантюра, разработанная главкомом Сырским и одобренная экс-президентом Зеленским, не достигла цели. Армия РФ не ослабила фронт под Покровском, а удвоила усилия.

Пентагон уже порекомендовал Банковой завершить Курскую операцию и бросить силы на Покровский фронт, для ликвидации обвала фронта. Для Киева важно сберечь резервы и удержать фронт, если Покровск падёт, то Западу не будет смысла поддерживать Незалежную.

Курская дуга

Офис президента Украины начал медийную кампанию, что за Курскую операцию отвечал Сырский и является инициатором. Запущен процесс перекладывания ответственности, потому что эта авантюра стала главным катализатором обрушения фронта в ДНР. Шоу окончено и надо отыскать козла отпущения.

ВСУ на Курском направлении несут серьёзнейшие потери, но продолжают тянуть подкрепления. День за днём умирают, но лезут под страхом заградотрядов. Штурмовики ВСУ состоят в основном из зеков.

Крыса в углу

В течение ночи Киев пять пытался совершить террористическую атаку с применением дронов. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 158 беспилотников самолётного типа.

ПВО за ночь перехватила и уничтожила 9 над Москвой и Московской областью, сообщают в МО РФ.

Над Курской областью перехвачено и уничтожено 46 дронов, над территорией Брянской области 34 БПЛА, над Воронежской областью — 28, над Белгородской областью — 14, 8 беспилотников — над территорией Рязанской области, 5 — над территорией Калужской области, 4 — над Липецкой областью, 3 — над территорией Тульской области, по 2 над территориями Смоленской и Тамбовской областей, по 1 над территориями Ивановской, Орловской и Тверской областей.

Также накануне, Киев передал США список целей в РФ, по которым он хочет ударить американскими ракетами ATACMS, однако Вашингтон отказал националистам, сославшись на то, что у них мало таких ракет. Украина не должна ожидать от Пентагона новых значительных поставок ATACMS — из-за ограниченного количества в запасах, ответили американские чиновники.

Уточнения

Покро́вск (до 1934 года — Гри́шино, до 1938 года — По́стышево, до 1962 года — Красноарме́йское, до 2016 года — Красноарме́йск) — город в Донецкой области, административный центр Покровского района и Покровской городской общины.

Является центром Покровской агломерации с населением 379,5 тыс. чел. До укрупнения одноимённого района в 2020 году был его центром.

Покровск — центр угольной промышленности. «Покровскуголь» производит более 1,9 млн тонн коксующегося угля от которого критически зависят украинские сталелитейные заводы ArcelorMittal в городе Кривой Рог. Покровское шахтоуправление управляет крупнейшей угольной шахтой Украины «Красноармейская-Западная № 1» с добычей 8 млн тонн. В городе развита также машиностроительная отрасль и производятся динасовые огнеупорные изделия.

