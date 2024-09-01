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Дмитрий Плотников

Дрон "Князь Вандал". Уникальный российский игрок на поле специальной операции

Беспилотник "Князь Вандал". Новое слово в беспилотной авиации России
Силовые структуры » Военные новости

Чтобы прекратить быстрее авантюру Киева в Курской области, ВС РФ запустили новый беспилотник.

Беспилотник "Князь Вандал". Новое слово в беспилотной авиации России
Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab, CC BY-SA 4.0

Группировка войск "Север" первые в мире стали применять новые дроны, которые невосприимчивы к радиопомехам.

О чём речь

Стандартные БПЛА, управляемые при помощи радиосигнала, легко сбиваются или перехватываются глушилками, создающими помехи. Беспилотники "Князь Вандал", разработанные в Великом Новгороде, оснащены оптоволоконной системой связи. Она обеспечивает стабильное соединение и отличную управляемость с возможностью применения беспилотного аппарата на расстоянии в 20 км.

Благодаря этой системе связи дрон полностью невосприимчив к помехам, РЭБ врага и зонам радиотени. Это делает его мощным оружием "Бесстрашных".

Описание и характеристики

Дрон "Князь Вандал" — это инновационный российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), представляющий собой существенный прорыв в области беспилотных технологий. Особенностью этого дрона является его управление по оптоволоконному кабелю, что обеспечивает ряд уникальных преимуществ.

Принцип работы

Вместо радиоуправления, "Князь Вандал" использует оптоволоконный кабель, разматывающийся из специальной катушки.

Это обеспечивает:

  • Полную радиоэлектронную невидимость: дрон не излучает радиосигналов, что делает его практически невидимым для средств радиоэлектронной борьбы противника.
  • Высокую скорость передачи данных: оптоволоконный кабель обеспечивает стабильное и высокоскоростное соединение между дроном и оператором, что позволяет передавать видео высокого качества в реальном времени.
  • Устойчивость к помехам: кабель не подвержен воздействию радиопомех, что гарантирует стабильную работу дрона даже в сложных условиях.

Преимущества "Князя Вандала"

Высокая точность: благодаря стабильному соединению оператор может управлять дроном с высокой точностью, что позволяет выполнять сложные манёвры и поражать цели.

Большая дальность полёта: современные модели "Князя Вандала" способны летать на расстояние до 20 км.

Высокая живучесть: отсутствие радиосигналов делает дрон практически неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы.

Модульность: дрон может быть оснащён различными полезными нагрузками, включая камеры высокого разрешения, тепловизоры и боеприпасы.

Области применения

"Князь Вандал" предназначен для выполнения широкого спектра боевых задач, включая уничтожение вражеских командных пунктов, техники и живой силы, подавление средств ПВО, а также ведение электронной войны.

  • Разведка: дрон может использоваться для ведения разведки, наблюдения за противником и передачи видеоизображения в реальном времени.
  • Ударные операции: "Князь Вандал" может быть оснащён боеприпасами и использоваться для поражения наземных целей.
  • Электронная борьба: дрон может использоваться для постановки помех и других видов радиоэлектронной борьбы.

Перспективы развития

Разработчики дрона "Князь Вандал" постоянно работают над его совершенствованием. В будущем можно ожидать появления новых моделей с ещё большей дальностью полёта, большей грузоподъёмностью и более широким спектром возможностей.

"Князь Вандал" является одним из самых перспективных российских беспилотных летательных аппаратов. Он обладает уникальными характеристиками, которые делают его незаменимым инструментом для решения широкого круга задач.

БПЛА может действовать как самостоятельно, так и в составе группировки дронов, что позволяет создавать сложные многослойные тактические схемы на поле боя.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы курская область
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