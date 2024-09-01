Чтобы прекратить быстрее авантюру Киева в Курской области, ВС РФ запустили новый беспилотник.
Группировка войск "Север" первые в мире стали применять новые дроны, которые невосприимчивы к радиопомехам.
Стандартные БПЛА, управляемые при помощи радиосигнала, легко сбиваются или перехватываются глушилками, создающими помехи. Беспилотники "Князь Вандал", разработанные в Великом Новгороде, оснащены оптоволоконной системой связи. Она обеспечивает стабильное соединение и отличную управляемость с возможностью применения беспилотного аппарата на расстоянии в 20 км.
Благодаря этой системе связи дрон полностью невосприимчив к помехам, РЭБ врага и зонам радиотени. Это делает его мощным оружием "Бесстрашных".
Дрон "Князь Вандал" — это инновационный российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), представляющий собой существенный прорыв в области беспилотных технологий. Особенностью этого дрона является его управление по оптоволоконному кабелю, что обеспечивает ряд уникальных преимуществ.
Вместо радиоуправления, "Князь Вандал" использует оптоволоконный кабель, разматывающийся из специальной катушки.
Это обеспечивает:
Высокая точность: благодаря стабильному соединению оператор может управлять дроном с высокой точностью, что позволяет выполнять сложные манёвры и поражать цели.
Большая дальность полёта: современные модели "Князя Вандала" способны летать на расстояние до 20 км.
Высокая живучесть: отсутствие радиосигналов делает дрон практически неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы.
Модульность: дрон может быть оснащён различными полезными нагрузками, включая камеры высокого разрешения, тепловизоры и боеприпасы.
"Князь Вандал" предназначен для выполнения широкого спектра боевых задач, включая уничтожение вражеских командных пунктов, техники и живой силы, подавление средств ПВО, а также ведение электронной войны.
Разработчики дрона "Князь Вандал" постоянно работают над его совершенствованием. В будущем можно ожидать появления новых моделей с ещё большей дальностью полёта, большей грузоподъёмностью и более широким спектром возможностей.
"Князь Вандал" является одним из самых перспективных российских беспилотных летательных аппаратов. Он обладает уникальными характеристиками, которые делают его незаменимым инструментом для решения широкого круга задач.
БПЛА может действовать как самостоятельно, так и в составе группировки дронов, что позволяет создавать сложные многослойные тактические схемы на поле боя.
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