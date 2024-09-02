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Петр Ермилин

В США прокомментировали захват Россией на Украине западных танков

В США оценили захват ВС РФ на Украине самых мощных западных танков
3:22
Силовые структуры » Военные новости

Новые кадры продемонстрировали, как Российская армия захватили танки Leopard 2A6 и M1A1 Abrams в районе Авдеевки, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они описывают обстоятельства этого военного достижения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США оценили захват ВС РФ на Украине самых мощных западных танков
Фото: www.flickr.com by SFJZ13, CC BY 2.0

На кадрах, опубликованных подразделениями российской армии на передовой вблизи стратегически расположенного города Авдеевка в Донбассе, видно, как восстанавливается выведенный из строя основной боевой танк Leopard 2A6, поставленный украинской армии из Германии, а также более серьезно поврежденный американский танк M1A1 Abrams. Эти два класса танков считаются одними из самых боеспособных в украинском арсенале, и члены НАТО поставляли их в гораздо меньшем количестве, чем другие классы, такие как Leopard 2A4, Leopard 1 и Т-72.

В то время как "Леопард" впервые были развернуты на передовой в июне 2023 года, "Абрамсы" впервые были задействованы в боевых действиях только в феврале 2024 года, и местом их развертывания стала Авдеевка. Хотя подавляющее большинство столкновений с танками "Абрамс" произошло в районе Авдеевки, некоторые танки были задействованы для поддержки наступления Украины и союзников в российской Курской области, которое началось 6 августа. Было подтверждено, что первый из них был уничтожен в третью неделю августа.

В прошлом российские войска захватили несколько танков "Абрамс" и "Леопард-2", включая как Leopard-2А4, так и Leopard-2А6. Большинство "Леопардов-2" и большинство танков "Абрамс", доставленных в страну, были захвачены, выведены из строя или уничтожены, и возможности западных государств восполнить эти потери остаются ограниченными. Первая потеря танка Abrams была подтверждена 26 февраля, через три дня после того, как машины впервые были замечены в бою, за чем последовали многочисленные последующие потери.

По крайней мере один из этих танков был уничтожен российским танком Т-72Б3 в первую неделю марта. После тяжелых потерь в феврале и марте украинская армия в конце апреля отозвала оставшиеся танки Abrams из-за опасений по поводу их уязвимости. Потери, тем не менее, остаются высокими, и некоторые из последних сообщений, в том числе об уничтожении, были подтверждены 30 июля, 3 июля и ранее в начале мая, когда все машины, снятые на видео, были уничтожены управляемой артиллерией.

Недавнее уничтожение, произошедшее 11 августа, было снято с помощью беспилотника. Учитывая, что Россия уже имеет доступ к танкам Leopard 2A6 и M1A1 Abrams, многие из которых находятся в лучшем состоянии, чем недавно захваченные, ценность новейших захваченных машин остается неопределенной.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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