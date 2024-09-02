В ВСУ паника от "нетипичного оружия РФ". По Харькову нанесла удар новая русская ракета "Гром-Е1"

ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову

Российские Вооружённые силы впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в ракетной атаке по Харькову.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Так жалуется мэр города Игорь Терехов.

По его словам, это был гибрид авиационной бомбы и ракеты. По всей вероятности, удар нанесен по превращенному в базу наёмников и военнослужащих ВСУ Дворцу Спорта, а также по Торговому центру, захваченному националистами 3-й штурмовой бригады.

О чём речь

Уже сообщалось, что 2 сентября по Харькову был нанесён ракетный массированный удар. Также есть информация, что потери у противника огромны. И вот враг сообщает о "нетипичном" оружии. А что же такое ракета "Гром-Е1"?

Ракета "Гром-Е1" является универсальной авиационной управляемой крылатой ракетой класса "воздух — земля", разработанной корпорацией "Тактическое ракетное вооружение". Принята на вооружение в 2012 году и впервые продемонстрирована на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2015". Экспортные поставки начались в 2015 году. Она разработанная для поражения наземных и морских целей и является частью комплекса вооружений для современных боевых самолётов и беспилотных летательных аппаратов.

Основные характеристики "Гром-Е1"

Тип: ударная ракета класса "воздух-земля".

Назначение: предназначена для поражения различных наземных и надводных целей, включая укрепления, бронетехнику, корабли и инфраструктурные объекты.

Масса: Около 595 кг.

Боевая часть

Тип: осколочно-фугасная боевая часть.

Масса боевой части: около 315 кг.

Режимы работы: возможность подрыва боевой части как при контакте с целью, так и вблизи неё, что увеличивает эффективность поражения.

Дальность полёта ракеты на высоких скоростях и высотах до 120 км, что позволяет оператору атаковать цели из-за пределов зоны ПВО противника.

"Гром-Е1" использует инерциальную и спутниковую навигацию (ГЛОНАСС или GPS), что обеспечивает высокую точность попадания по цели.

Носители ракеты — многофункциональные истребители, такие как Су-57, Су-30СМ, Су-34, а также беспилотные летательные аппараты тяжелого класса.

Особенности и преимущества

Высокая точность: благодаря сочетанию инерциального и спутникового наведения, ракета обеспечивает точное поражение целей, что минимизирует вероятность промаха и снижает сопутствующий ущерб.

Гибкость применения: "Гром-Е1" может быть использован для поражения различных типов целей, включая мобильные и стационарные объекты, что делает ракету универсальным оружием.

Большая дальность: позволяет операторам наносить удары по важным объектам противника из безопасных дистанций, избегая при этом угрозы от систем ПВО.

Вывод

Ракета "Гром-Е1" была разработана как высокоточное оружие для современных боевых действий, где критически важными являются точность, скорость и возможность поражения цели на значительном расстоянии от противника.

Особенности ракеты включают нормальную аэродинамическую схему с цилиндрическим корпусом, носовой оживальной (обтекаемая двух- или трёхмерная форма, промежуточная между эллипсоидом и конусом) частью и складывающимися стреловидными крыльями. Может размещаться на подкрыльевых пусковых устройствах или во внутренних отсеках вооружения самолёта-носителя. Система наведения комбинированная, включает инерциальную навигационную систему с коррекцией траектории по сигналам спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС. Силовая установка состоит из стартового и маршевого твердотопливных двигателей.

Момент прилёта ракеты по зданию дворца спорта в Харькове