К 2050 году новое поколение танков заменит боевые машины эпохи холодной войны

Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам

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Танки будущего, вероятно, будут похожи на современные боевые машины с вращающимися башнями и гусеницами. Вместо того, чтобы тратить огромные суммы на разработку и производство совершенно нового дизайна, в США и Германии строят на основе существующих моделей, говорится в статье американского научно-популярного журнала Popular Mechanics с характерным названием "Русские ракеты превращают танки США в хлам".

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

При этом танки середины XXI века будут обладать множеством новых функций. Они будут меньше и легче, следовательно, более мобильны и их будет проще транспортировать по воздуху или морю. У них будут гибридные или электрические двигатели, они будут запускать собственные дроны и иметь защитные системы для остановки вражеских беспилотников. Они также будут цифровыми и автоматизированными, включая широкое использование искусственного интеллекта.

"Это означает внедрение достижений в области энергетических систем, брони, камуфляжа и других технологий защиты, бортовых датчиков, цифровых систем управления боем и улучшенной огневой мощи, — полагает Джеймс Блэк, помощник директора по обороне аналитического центра RAND Europe. — Это также означает искусственный интеллект и автономность как с точки зрения автоматизации большего количества задач танкового экипажа, так и с точки зрения сопряжения машин с наземными или воздушными системами без экипажа для ведения боя как системы систем".

Достаточно взглянуть на современные автомобили, чтобы получить представление о будущем танков. Программное обеспечение становится неотъемлемой частью транспортного средства, от прослушивания музыки до систем предотвращения столкновений.

"Следующее поколение танков должно будет имитировать некоторые принципы проектирования Тесла, — уверяет Мик Райан, генерал-майор в отставке австралийских сил обороны. — Основными боевыми танками должна быть компьютерная программа, на основе которой мы создадим машину. Они должны иметь открытую архитектуру и быстро модернизируемые цифровые системы".

С началом Второй мировой войны танки весили всего пять тонн. Сегодняшняя версия "Абрамса" M1A2 весит около 70 тонн, что позволяет ему обладать впечатляющей огневой мощью и броней, но тяжёлые машины разъезжают по дорогам с твёрдым покрытием, застревают в грязи, и их трудно транспортировать на поле боя.

Аспект транспортабельности особенно важен для США и Великобритании, которые ведут войны на чужих берегах, а это означает, что их бронетехнику приходится перевозить дефицитными грузовыми самолётами и кораблями.

"Основные боевые танки следующего поколения должны быть более удобными в стратегическом плане, а также тактически живучими, — объясняет Райан, командовавший австралийской механизированной бригадой. — Это означает, что они должны быть легче и способны к быстрому перемещению по воздуху, морю и суше".

Текущий план армии США по созданию танка следующего поколения заключается в разработке более лёгкой версии "Абрамса". Эта тенденция уже прослеживается на более современных танках, таких как южнокорейский K2 "Чёрная пантера" и японский Тип-10, которые весят около 50-55 тонн. Достижения в области технологии двигателей могут помочь ещё больше упростить будущие конструкции.

Вечная проблема танков — расход топлива. Решением может стать гибридно-электрический двигатель, как и у обычных автомобилей, например, у Toyota Prius, где дизельная силовая установка сочетается с электродвигателем и аккумуляторами. В дополнение к более высокому расходу топлива по сравнению с чисто газовыми или дизельными двигателями, гибридный двигатель будет означать лучшую механическую надёжность, более тихий двигатель с меньшей вероятностью вызовет тревогу противника и обеспечит более лёгкую машину в целом.

"Требования к мощности основных танков нового поколения будут намного выше, и поэтому нам нужны более мощные машины и системы управления энергопотреблением, — указывает Райан. — Помимо необходимости питать все традиционные устройства, такие как башня, артиллерийские установки и сенсорные системы, машинам потребуется питание для оборонительных систем, а также возможность выполнять роль станции перезарядки беспилотных наземных машин".

Что касается чисто электрических танков, это, вероятно, пока невозможно. Разрядка в разгар битвы является проблемой, как и поиск станции подзарядки на поле боя.

Танки следующего поколения не будут производиться серийно, как во время Второй мировой войны. Но они будут спроектированы с возможностью модернизации, с открытой архитектурой, позволяющей легко улучшать программное обеспечение, датчики и другие компоненты.

Следующее поколение танков будет иметь совершенно иную компоновку: башня будет автоматизирована, а экипаж надежно защищён. Именно такого подхода Россия придерживалась к производству своего танка Т-14 "Армата", появление которого на военном параде в Москве в 2015 году поразило западных аналитиков. Экипаж "Арматы" из трёх человек управляет танком из бронированной капсулы внутри корпуса и управляет башней с помощью дистанционного управления.

Дешёвые БПЛА в состоянии уничтожить дорогущую бронетехнику, как это произошло на Украине. Abrams и Challenger 2 были разработаны задолго до того, как беспилотники стали серьёзной угрозой. Только за пять месяцев в 2023 году в зоне СВО уничтожено пять "Абрамсов".

Различные защитные меры позволят защитить танки следующего поколения. Системы активной защиты, как израильская система Trophy, используют радар для обнаружения приближающихся противотанковых ракет, бортовой компьютер вычисляет их траекторию, а затем для отражения этих боеприпасов выбрасываются средства, которые разрушают боеголовку до того, как она достигнет цели.

Уточнения

Сре́дний танк — тип основного и специального танка по массе, боевая машина танковых (автобронетанковых, бронетанковых, механизированных) войск (сил) в вооружённых силах многих государств. Согласно классификации танков по массе, средний является одним из типов танков, превосходящих по массе лёгкий танк, но уступающих тяжёлому.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей. Такие машины можно назвать искусственным интеллектом.

