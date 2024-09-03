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Дмитрий Плотников

В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Силовые структуры » Военные новости

Новосибирский авиазавод Объединённой авиастроительной корпорации передал Воздушно-космическим войскам РФ очередную партию самолётов Су-34.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

Фронтовые бомбардировщики изготовлены в рамках программы 2024 года и прошли комплекс наземных и лётных испытаний, отметила пресс-служба компании.

О чём речь

Самолёт Су-34 предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых комплексами противовоздушной обороны (ПВО) и расположенных на большом расстоянии от аэродрома базирования.

Самолёты оснащены высокоточными боеприпасами с УМПК — универсальными модулями планирования и коррекции, которые сегодня востребованы в зоне спецоперации, где они показали чрезвычайную эффективность. При этом Су-34 также может поражать и воздушные цели.

Характеристики

Су-34 обладает уникальными данными, которые делают его одним из самых эффективных в своём классе.

Основные преимущества

  • Высокая точность поражения целей: благодаря современным системам навигации и прицеливания, Су-34 способен поражать наземные цели с высокой точностью, даже на больших расстояниях.
  • Большая боевая нагрузка: Су-34 может нести широкий спектр вооружения, включая управляемые и неуправляемые авиабомбы, ракеты класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух".
  • Высокая живучесть: самолёт оснащён современной системой радиоэлектронной борьбы и бронезащитой, что позволяет ему выживать в условиях интенсивного противодействия.
  • Комфорт для экипажа: Благодаря уникальной тандемной кабине экипаж Су-34 может длительное время находиться в воздухе и выполнять сложные боевые задачи.
  • Всепогодность: Су-34 способен выполнять боевые задачи в любых метеоусловиях, днём и ночью.

Основные задачи Су-34:
Нанесение ударов по наземным целям: Су-34 эффективно поражает командные пункты, склады боеприпасов, бронетехнику и другие наземные цели.
Поддержка наземных войск: самолёт может оказывать огневую поддержку своим войскам, уничтожая живую силу и технику противника.
Перехват воздушных целей: Су-34 способен эффективно перехватывать воздушные цели, благодаря своим ракетам класса "воздух-воздух".
Уникальные особенности Су-34:
Тандемная кабина: экипаж располагается друг за другом, что обеспечивает лучшую обзорность и снижает утомляемость пилотов.
Большой внутренний объём: это позволяет разместить на борту большое количество вооружения и дополнительного оборудования.
Высокая маневренность: Су-34 обладает отличными лётными характеристиками, что позволяет ему эффективно уходить от ракет и других угроз.
Су-34 является одним из самых современных и эффективных истребителей-бомбардировщиков в мире. Он успешно применяется в различных вооружённых конфликтах и пользуется высокой оценкой военных специалистов.

 

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 — это российский военный самолёт, который сочетает в себе возможности как истребителя, так и бомбардировщика. Разработанный в ОКБ Сухого, он предназначен для ударов по наземным и морским целям, а также для выполнения задач воздушного боя. Су-34 отличается высокой боевой эффективностью и способностью выполнять сложные задачи в различных погодных условиях и в любое время суток.

Основные характеристики и особенности Су-34:
Дизайн и конструкция:

Су-34 имеет уникальную двухместную кабину, в которой пилоты сидят бок о бок, что отличается от стандартного размещения "тандем" в других боевых самолетах.
Самолет оснащен современной авионикой и интегрированной системой управления оружием, что позволяет выполнять как боевые задачи, так и сложные маневры воздушного боя.
Вооружение:

Су-34 может нести широкий спектр вооружений, включая управляемые и неуправляемые бомбы, ракеты класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух", а также пушечное вооружение.
Самолет оснащен 30-мм автоматической пушкой ГШ-30-1 и может нести до 8 тонн боевой нагрузки на 12 узлах подвески.
Системы обнаружения и прицеливания:

Су-34 оборудован передовыми радарами и прицельными системами, которые обеспечивают высокую точность наведения на цель в любых условиях.
Включает в себя системы радиоэлектронной борьбы, позволяющие эффективно противостоять вражеским средствам ПВО и РЭБ.
Двигатели и маневренность:

Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями с форсажной камерой АЛ-31ФМ1, которые обеспечивают высокую скорость и дальность полета.
Су-34 способен развивать скорость до 1 900 км/ч (М=1,6) и имеет боевой радиус действия до 1 100 км, что делает его эффективным для глубоких ударов по вражеским целям.
Бронирование и защита:

Кабина Су-34 защищена бронекапсулой, что повышает выживаемость экипажа в боевых условиях.
Самолет также имеет систему снижения инфракрасной заметности, что снижает его уязвимость для ракет с тепловым наведением.
Многофункциональность:

Су-34 способен выполнять широкий спектр задач, включая уничтожение наземных и морских целей, ведение разведки, подавление ПВО противника, а также перехват и уничтожение воздушных целей.
Самолет может работать в условиях сильного противодействия ПВО, обеспечивая высокую точность ударов благодаря интегрированной навигационно-прицельной системе.
Применение:
Су-34 активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях, включая операции в Сирии. Благодаря своей многофункциональности, самолёт может эффективно выполнять задачи, требующие как ударной мощи, так и воздушного превосходства. Су-34 также демонстрирует высокую устойчивость к боевым повреждениям и обладает значительной боевой живучестью, что делает его одним из ключевых элементов российской боевой авиации.

Уточнения

Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого — советская и российская организация — разработчик авиационной техники. С 1 июня 2022 года является обособленным подразделением ПАО «ОАК».
Создавалась как государственный завод № 51, позднее Московский машиностроительный завод «Кулон». В 2000-е годы ОКБ Сухого входило в авиационный холдинг «Компания „Сухой“»: до 1 января 2013 как отдельное юридическое лицо ОАО «ОКБ Сухого», с 1 января 2013 года — как филиал, с сохранением наименования ОКБ Сухого.

Легендарные самолёты. Сухой Су-34 "Универсальное оружие"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы вкс рф
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