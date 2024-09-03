Артёмовская мясорубка 2.0. Осень будет сроком освобождения Покровска и всего Донбасса

ВС РФ до ноября могут освободить Покровск и выйти на границы ДНР

3:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Цена авантюры Киева в Курской области — потеря всего Донбасса.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Генштаб ВСУ сегодня опять повторяет полюбившийся ему фокус с Артёмовской мясорубкой, когда на пиаракцию Банковая уничтожила лучшие резервы.

Осенний городопад

ВС РФ до ноября могут освободить Покровск и выйти на границы ДНР. Пик возможностей русских воинов будет в сентябре, и Москва приложит максимальные усилия, чтобы воспользоваться удобной ситуацией, уверены западные аналитики. Времени у Кремля — месяца два, пока "зелёнка" позволяет, скрывая перемещение русских пехотинцев, а грязь не препятствует тяжелой технике. Успех РФ в Донбассе перекроют все "перемоги" Киева, уверены эксперты.

На телеканале ВВС вообще совершили невозможное — спрогнозировали, что армия России эту задачу решит. Задача Киева удержать Покровск выглядит утопичной, подытожил канал.

Сами украинские боевики уже говорят, что действия их Генштаба на Покровском фронте "не очень понятны". У многих такое предположение, что командование хочет навязать русским бой в городской застройке города или на подступах к Покровску.

"Несмотря на публичные заявления Зеленского и Сырского о необходимости усиления этого направления, некоторые подразделения были сняты оттуда, а другие получили приказ отступить вглубь территории и оставить позиции фактически без боя", — подчёркивает статья.

Завывания Запада

Другое издание — Wall Street Journal назвало ВСУ "аутсайдерами", утверждая, что украинские действия "гарантируют полное поражение". Так, тут антитезой идёт авантюра к Курской области, которая стала "рискованным шагом". Западные союзники теперь "весьма запуганы" вероятным ответом Владимира Путина, а Европейский Союз оказался "неэффективным и разделённым". В итоге, тяжелейшее положение для ВСУ на востоке приведёт к поражению Киева.

"Котёл" по примеру Артёмовска

Сегодня многие военкоры пишут о том, что за Невельским смыкаются стенки "котла". Правда, с того момента начали активно отрабатываться зарытые позиции артиллеристов ВСУ в районе Кураховского водохранилища. Плюс российская группировка постепенно берёт под огневой контроль центральные трассы, а также и мелкие дороги на границе Селидовского и Кураховского районов.

По мере этого выполнения, можно будет видеть постепенное захлопываения "котла" в который угодят и сварятся националисты. Но, где это произойдёт раньше, станет известно позднее. Российские войска двигаются за Донецком по трём направлениям, что может дать возможность "нарезать" зоны уничтожения бандеровцев, где они сохранят возможность двигаться, но будут делать это неэффективно и небезопасно.

Эту тактику российская армия уже применяла при штурмах Артёмовска и результаты тогда для ВС РФ были неплохие, поскольку большое количество тяжёлой техники ВСУ (про живую силу и говорить нечего) в той битве добивали именно при их отходе.

Вывод

Российская армия ведёт наступление крупными силами, при первой возможности окружая врага. И что самое характерное, что делать это российские военные стараются при полной тишине в медиапространстве, соблюдая чистоплотность и внимательность. Наверное, так и надо побеждать коварного и сильного врага.

Красивое...