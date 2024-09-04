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Петр Ермилин

В США обратили внимание на пополнение парка мощных истребителей ВС РФ

В США прокомментировали пополнение парка мощных истребителей ВС РФ
3:16
Силовые структуры » Военные новости

ВВС России получили новую партию Су-34, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье для издания они прокомментировали пополнение парка ударных истребителей ВС РФ. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США прокомментировали пополнение парка мощных истребителей ВС РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0

Объединенная авиастроительная корпорация, принадлежащая российскому правительству, поставила Министерству обороны новую партию истребителей Су-34 после предыдущих поставок, о которых сообщалось в апреле и июне. Это следует из директив Министерства обороны, данных в октябре 2023 года, о расширении производства Су-34 параллельно с увеличением производства истребителя пятого поколения Су-57.

Производя новые истребители для выполнения заказов, авиазавод имени Чкалова в Новосибирске, Сибирь, также отвечает за модернизацию имеющихся в парке Су-34. Отдавая приказ об увеличении производства в 2023 году, на тот момент министр обороны Сергей Шойгу заметил относительно роли Су-34 в Военно-воздушных силах России: "Эта машина — основная рабочая лошадь. У них по четыре, по пять вылетов каждый день", подчеркнув "необходимость ускорить" производство.

Российские военно-воздушные силы закупили Су-34 в гораздо большем количестве, чем любой другой класс истребителей после окончания холодной войны, а расширение производства делает весьма вероятным выпуск около 250 истребителей или более. Первые истребители Су-34 поступили на вооружение в 2014 году, в том же году, что и истребитель превосходства в воздухе Су-35.

Су-34 по-прежнему широко используется как для ядерного сдерживания, так и для нанесения тактических ударов на всех театрах военных действий — от Сирии до Арктики и западной части Тихого океана, но особенно важную роль он сыграл в российско-украинском конфликте, где эффективность его планирующих бомбовых ударов была широко отмечена с большой озабоченностью западными источниками.

На украинском театре военных действий были замечены самолеты, применяющие 500-килограммовые планирующие бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками, которые хорошо оптимизированы для нейтрализации хорошо укрепленных позиций противника.

В январе 2024 года несколько украинских военнослужащих сообщили New York Times, что новые российские удары с использованием планирующих бомб обладают "дополнительной разрушительной силой", и таким образом 500 килограммов взрывчатки могут уничтожить их подземные бункеры. Один военнослужащий сравнил воздействие российских планирующих бомбовых ударов с "вратами ада”" подчеркнув, что российские военно-воздушные силы "отправляют их по двое, по восемь за час… Это звучит так, словно на вас падает реактивный самолет".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы сергей шойгу
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