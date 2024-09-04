В США обратили внимание на пополнение парка мощных истребителей ВС РФ

ВВС России получили новую партию Су-34, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье для издания они прокомментировали пополнение парка ударных истребителей ВС РФ. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Объединенная авиастроительная корпорация, принадлежащая российскому правительству, поставила Министерству обороны новую партию истребителей Су-34 после предыдущих поставок, о которых сообщалось в апреле и июне. Это следует из директив Министерства обороны, данных в октябре 2023 года, о расширении производства Су-34 параллельно с увеличением производства истребителя пятого поколения Су-57.
Производя новые истребители для выполнения заказов, авиазавод имени Чкалова в Новосибирске, Сибирь, также отвечает за модернизацию имеющихся в парке Су-34. Отдавая приказ об увеличении производства в 2023 году, на тот момент министр обороны Сергей Шойгу заметил относительно роли Су-34 в Военно-воздушных силах России: "Эта машина — основная рабочая лошадь. У них по четыре, по пять вылетов каждый день", подчеркнув "необходимость ускорить" производство.
Российские военно-воздушные силы закупили Су-34 в гораздо большем количестве, чем любой другой класс истребителей после окончания холодной войны, а расширение производства делает весьма вероятным выпуск около 250 истребителей или более. Первые истребители Су-34 поступили на вооружение в 2014 году, в том же году, что и истребитель превосходства в воздухе Су-35.
Су-34 по-прежнему широко используется как для ядерного сдерживания, так и для нанесения тактических ударов на всех театрах военных действий — от Сирии до Арктики и западной части Тихого океана, но особенно важную роль он сыграл в российско-украинском конфликте, где эффективность его планирующих бомбовых ударов была широко отмечена с большой озабоченностью западными источниками.
На украинском театре военных действий были замечены самолеты, применяющие 500-килограммовые планирующие бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками, которые хорошо оптимизированы для нейтрализации хорошо укрепленных позиций противника.
В январе 2024 года несколько украинских военнослужащих сообщили New York Times, что новые российские удары с использованием планирующих бомб обладают "дополнительной разрушительной силой", и таким образом 500 килограммов взрывчатки могут уничтожить их подземные бункеры. Один военнослужащий сравнил воздействие российских планирующих бомбовых ударов с "вратами ада”" подчеркнув, что российские военно-воздушные силы "отправляют их по двое, по восемь за час… Это звучит так, словно на вас падает реактивный самолет".
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.