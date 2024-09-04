В США назвали признак неизбежного поражения Украины

В США объяснили, почему поражение Украины неизбежно

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область показало безвыходное положение Киева, пишет обозреватель американского военного журнала The National Interest (NI) Закари Йост. В своей новой статье для издания он раскрывает, почему поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно. Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала NI.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Что касается материальных реалий, то вторжение в Курск, скорее всего, не принесет Украине ничего ценного. В конечном счете эта отчаянная авантюра в сочетании с объявлением (президентом Украины с истекшим сроком полномочий Владимиром — Ред.) Зеленским о новом мирном плане свидетельствует о том, что украинцы, вероятно, понимают свое отчаянное положение.

Наиболее очевидной целью этого нападения было отвлечь войска от продолжающегося наступления России на Донбассе. Этот план провалился. Путин открыто заявил, что Россия не будет играть им на руку, передислоцируя передовые силы.

Как признали даже открыто проукраинские журналисты и аналитики, продвижение к важнейшему месту снабжения — Покровску — ускорилось после Курской операции и не было остановлено или даже отсрочено. Учитывая, что украинские войска вокруг важнейшего узла снабжения, по оценкам, превосходят их численностью в два раза, а оборонительные рубежи укомплектованы не полностью, падение города кажется неизбежным, что еще больше осложнит действия Украины на востоке.

Маловероятно, что украинское командование не в своем уме, поэтому оно должно было осознавать, что опытные подразделения, которые они стянули с линии фронта для атаки на Курск, значительно задержали бы продвижение ВС РФ. В конечном счете представляется вероятным, что они осознавали, что такие силы только задержат, а не остановят РФ. Учитывая эту реальность, можно было бы утверждать, что эта авантюра, хотя и отчаянная, имела смысл.

Многочисленные комментаторы указывали на сходство между Курской операцией и немецким наступлением в Арденнах в декабре 1944 года как на аналогичную наступательную авантюру, направленную на то, чтобы попытаться предотвратить то, что к тому времени уже явно вело к поражению.

Как отмечали проницательные аналитики, такие как Джон Миршаймер, по крайней мере, с начала 2023 года конфликт перерос в войну на истощение. Тремя ключевыми факторами в таком конфликте являются соотношение численности населения, артиллерии и решительности. Россия обладает подавляющим количеством как населения, так и артиллерии.

Также есть веские доказательства того, что Украина и Россия равны в решимости, хотя даже этот фактор кажется сомнительным для Украины, учитывая постоянные сообщения о том, что украинские мужчины бегут за границу или прячутся в подвалах, чтобы избежать вербовки в бродячие банды наемников.

Эти три фактора означают, что Украина обречена на поражение в затяжной войне на истощение и должна предпринять решительные действия сейчас, если она хочет этого избежать.

В дополнение к отвлекающему маневру есть предположение, что вторжение было направлено на то, чтобы занять российскую территорию, которую затем можно было бы обменять на переговорах. Зеленский, похоже, заявлял об этом, когда говорил о мирном плане, который он представит США.

Однако это вряд ли сработает. Как бы то ни было, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, в свете вторжения, о переговорах не может быть и речи, и представляется маловероятным, что украинские войска смогут удержать территорию в Курске.

Украине не хватает людей, техники и, в конечном счете, времени. Вторжение свидетельствует о том, что украинское руководство понимает это. Опасность для американцев заключается в том, как отреагирует на это руководство, если это наступление не сможет остановить взятие Россией Покровска. Кажется вполне возможным, что, столкнувшись с медленным, но неизбежно сокрушительным поражением, украинцы будут предпринимать все более отчаянные усилия, чтобы втянуть США в войну, — исход, которого американские политики должны стараться избежать любой ценой.

Уточнения

Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.



