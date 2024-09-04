Насколько опасно киевский режим попытается отомстить за удар по военному институту связи в Полтаве

Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных

7:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На днях армия РФ нанесла мощный ракетный удар по территории военного учебного заведения войск связи Украины в Полтаве. Киев заявляет как минимум уже о 50 погибших и почти 300 раненых, что, по оценкам западных СМИ, может стать самым результативным одномоментным ударом России по украинским военным объектам со времени начала СВО.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Как эта потеря повлияет на киевский режим? Заставит одуматься или сделает ещё более ожесточенным?

И что-то подсказывает, что ответ на этот вопрос довольно ясен. Тем не менее, поразмышляем.

Здравомыслия там нет

Наблюдение за действиями украинских властей уже с 2014 года не дает никакого повода для оптимизма, никакого намека на наличие здравомыслия у этих людей. Скорее даже можно сказать о наличии какой-то коллективной психопатологии у всей украинской верхушки. Ведь если внимательно посмотреть, например, на поведение Зеленского, то в нём часто можно увидеть реакции, гораздо более свойственные обиженному ребенку, нежели взрослому человеку. Причем ребёнку тотально обиженному, который всем недоволен и готов мстить за каждую, как он считает, несправедливость, проявленную по отношению к нему.

Это то самое, что давно описано известной поговоркой — "назло бабушке отморожу уши". Проблема только в том, что Зеленский сотоварищи "морозят уши" не лично себе и своим друзьям, а своим бедным и несчастным простым украинцам.

Обиженная мстительность Зеленского особенно хорошо просматривается на его курской авантюре. Эту операцию Украина часто представляет как действие, ответное нашей операции по созданию санитарной зоны в Харьковской области.

Вот только у Зеленского совсем плохо с фактическим обоснованием таких действий. У него есть только невнятные слова о якобы угрозе мирным жителям Сумской области со стороны России. В то время как для жителей нашего приграничья опасность выражается не просто в словах, а во вполне конкретных снарядах и ракетах, падающих на нашей территории и убивающих людей.

А если отматывать историю ещё дальше, то говорить серьёзно с Зеленским о причинно-следственными связях российско-украинского конфликта и вовсе бесполезно.

Вся его модель действий и риторики выражается детсадовской формулой:

"Ах ты так, тогда я вот так".

Впрочем, Россия — государство мудрое и очень взрослое, на детские провокации старается не поддаваться. Хорошо это или плохо? Время покажет. В то же время совсем не реагировать на сумасшедших тоже нельзя. Ибо такой "буйный ребенок" может запросто спалить весь дом.

Так что же числится в последних обещаниях Зеленского? Что он может спалить?

"Россия дорого заплатит за этот удар", - таковы его слова.

Хотя в оригинале звучит, конечно, гораздо грубее.

В чём опасность ответных ударов?

Итак, зная патологическую мстительность Киева, его стойкое стремление зеркалить все действия оппонента, то есть нас, нам впору задуматься о безопасности и наших военно-учебных заведений.

До недавнего прилёта по Полтавскому военному институту связи наше Минобороны не очень охотно распоряжалось об ударах по территории военно-учебных заведений ВСУ. Хотя ещё в начале СВО были удары, например, по территории военного института во Львове. С чем связана эта неохотность?

Ведь украинские военные училища — это тоже военные объекты, причем выполняющие стратегическую функцию — подготовку офицерских кадров для ВСУ. Да это не линейное воинское подразделение, которое завтра, через неделю или может месяц отправиться воевать. Курсант появится на поле боя в лучшем случае через год, а то и два-три…

Может, мы думаем, что курсантов этих заведений можно будет ещё перевоспитать в пророссийском ключе? Но если так, то это призрачная надежда. Украинские военные училища — ещё те рассадники русофобии, причём с 90- х годов.

Автор этих строк имел "удовольствие" в далеком 1992 году побыть пару месяцев курсантом Одесского военного института Сухопутных войск. И уже тогда курсанты маршировали под песню со словами "Сечевые стрельцы и УПА* будет с нами вместе на поле боя". Вот теперь мы видим на примере Украины, к чему приводят эти исторические ассоциации и заигрывание с прошлым.

Так что военно-учебные заведения Украины — вполне себе цели в рамках и демилитаризации и уж тем более денацификации.

И тем более странно, что российские ракеты ранее в основном обходили такие объекты. А если и сообщалось об ударах по ним, то неизменно в том контексте, что там находились военные советники и инструкторы НАТО, а также наемники.

И кстати, в случае с Полтавой сообщается, что на территории учебного центра связи находились военные специалисты из Швеции, и среди них тоже есть погибшие.

Какая ирония судьбы — снова шведы терпят поражение под Полтавой, как в 1709 году от армии Петра Первого. На этот счёт даже появился мем:

"Шведы в Полтаве погибли от ракет, запущенных выпускниками Военной академии им. Петра Великого" (это российское военно-учебное заведение готовит офицерские кадры для наших российских войск).

Однако радоваться успешному ракетному удару в Полтаве рано. Надо понимать, что киевский режим будет отвечать. И отвечать с озлобленностью.

И с точки зрения зеркальности, симметрии действий противника, как ранее было сказано, под угрозой окажутся наши военно-учебные заведения.

И вот тут стоит отметить, что Украина в качестве целей для ударов своих беспилотников и ракет наши военные училища практически не использовала.

На слуху разве что известный случай с попыткой отравления офицеров-выпускников Армавирского авиационного училища. Тогда выходец из Мелитополя, сочувствующий бандеровскому режиму в Киеве, на мероприятие по празднованию 20-летия выпуска попытался передать офицерам отравленный торт. Но эту диверсию удалось пресечь.

А между тем, если не использовать торты в качестве оружия, есть целый ряд училищ, которые находятся вполне в зоне досягаемости украинских средств поражений. Это училища и в Смоленске, Воронеже, Туле, Рязани.

Более того, есть и ближе, например, военно-морское училище в Севастополе. Или ещё ближе — в Донецке, общевойсковое командное училище. В том самом Донецке, в который до сих пор прилетают украинские БПЛА, снаряды и ракеты.

И странно, что до сих пор Киев не наносил удары по этим близко расположенным военно-учебным заведениям Минобороны РФ. Странно именно для такого террористического режима.

Что ж, будем надеяться, что наше военное командование также видит риски таких зеркальных действий ВСУ, и выработает необходимые контрмеры.

*- запрещённая в Россия террористическая организация.

Уточнения

Полта́ва (укр. Полта́ва) — город в центре Украины. Административный центр Полтавской области, Полтавского района и Полтавской городской общины. Расположен на Приднепровской низменности, на реке Ворскла.



Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года по 21 мая 2024 года.

