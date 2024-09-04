Насколько опасно киевский режим попытается отомстить за удар по военному институту связи в Полтаве

На днях армия РФ нанесла мощный ракетный удар по территории военного учебного заведения войск связи Украины в Полтаве. Киев заявляет как минимум уже о 50 погибших и почти 300 раненых, что, по оценкам западных СМИ, может стать самым результативным одномоментным ударом России по украинским военным объектам со времени начала СВО.
Как эта потеря повлияет на киевский режим? Заставит одуматься или сделает ещё более ожесточенным?
И что-то подсказывает, что ответ на этот вопрос довольно ясен. Тем не менее, поразмышляем.
Наблюдение за действиями украинских властей уже с 2014 года не дает никакого повода для оптимизма, никакого намека на наличие здравомыслия у этих людей. Скорее даже можно сказать о наличии какой-то коллективной психопатологии у всей украинской верхушки. Ведь если внимательно посмотреть, например, на поведение Зеленского, то в нём часто можно увидеть реакции, гораздо более свойственные обиженному ребенку, нежели взрослому человеку. Причем ребёнку тотально обиженному, который всем недоволен и готов мстить за каждую, как он считает, несправедливость, проявленную по отношению к нему.
Это то самое, что давно описано известной поговоркой — "назло бабушке отморожу уши". Проблема только в том, что Зеленский сотоварищи "морозят уши" не лично себе и своим друзьям, а своим бедным и несчастным простым украинцам.
Обиженная мстительность Зеленского особенно хорошо просматривается на его курской авантюре. Эту операцию Украина часто представляет как действие, ответное нашей операции по созданию санитарной зоны в Харьковской области.
Вот только у Зеленского совсем плохо с фактическим обоснованием таких действий. У него есть только невнятные слова о якобы угрозе мирным жителям Сумской области со стороны России. В то время как для жителей нашего приграничья опасность выражается не просто в словах, а во вполне конкретных снарядах и ракетах, падающих на нашей территории и убивающих людей.
А если отматывать историю ещё дальше, то говорить серьёзно с Зеленским о причинно-следственными связях российско-украинского конфликта и вовсе бесполезно.
Вся его модель действий и риторики выражается детсадовской формулой:
"Ах ты так, тогда я вот так".
Впрочем, Россия — государство мудрое и очень взрослое, на детские провокации старается не поддаваться. Хорошо это или плохо? Время покажет. В то же время совсем не реагировать на сумасшедших тоже нельзя. Ибо такой "буйный ребенок" может запросто спалить весь дом.
Так что же числится в последних обещаниях Зеленского? Что он может спалить?
"Россия дорого заплатит за этот удар", - таковы его слова.
Хотя в оригинале звучит, конечно, гораздо грубее.
Итак, зная патологическую мстительность Киева, его стойкое стремление зеркалить все действия оппонента, то есть нас, нам впору задуматься о безопасности и наших военно-учебных заведений.
До недавнего прилёта по Полтавскому военному институту связи наше Минобороны не очень охотно распоряжалось об ударах по территории военно-учебных заведений ВСУ. Хотя ещё в начале СВО были удары, например, по территории военного института во Львове. С чем связана эта неохотность?
Ведь украинские военные училища — это тоже военные объекты, причем выполняющие стратегическую функцию — подготовку офицерских кадров для ВСУ. Да это не линейное воинское подразделение, которое завтра, через неделю или может месяц отправиться воевать. Курсант появится на поле боя в лучшем случае через год, а то и два-три…
Может, мы думаем, что курсантов этих заведений можно будет ещё перевоспитать в пророссийском ключе? Но если так, то это призрачная надежда. Украинские военные училища — ещё те рассадники русофобии, причём с 90- х годов.
Автор этих строк имел "удовольствие" в далеком 1992 году побыть пару месяцев курсантом Одесского военного института Сухопутных войск. И уже тогда курсанты маршировали под песню со словами "Сечевые стрельцы и УПА* будет с нами вместе на поле боя". Вот теперь мы видим на примере Украины, к чему приводят эти исторические ассоциации и заигрывание с прошлым.
Так что военно-учебные заведения Украины — вполне себе цели в рамках и демилитаризации и уж тем более денацификации.
И тем более странно, что российские ракеты ранее в основном обходили такие объекты. А если и сообщалось об ударах по ним, то неизменно в том контексте, что там находились военные советники и инструкторы НАТО, а также наемники.
И кстати, в случае с Полтавой сообщается, что на территории учебного центра связи находились военные специалисты из Швеции, и среди них тоже есть погибшие.
Какая ирония судьбы — снова шведы терпят поражение под Полтавой, как в 1709 году от армии Петра Первого. На этот счёт даже появился мем:
"Шведы в Полтаве погибли от ракет, запущенных выпускниками Военной академии им. Петра Великого" (это российское военно-учебное заведение готовит офицерские кадры для наших российских войск).
Однако радоваться успешному ракетному удару в Полтаве рано. Надо понимать, что киевский режим будет отвечать. И отвечать с озлобленностью.
И с точки зрения зеркальности, симметрии действий противника, как ранее было сказано, под угрозой окажутся наши военно-учебные заведения.
И вот тут стоит отметить, что Украина в качестве целей для ударов своих беспилотников и ракет наши военные училища практически не использовала.
На слуху разве что известный случай с попыткой отравления офицеров-выпускников Армавирского авиационного училища. Тогда выходец из Мелитополя, сочувствующий бандеровскому режиму в Киеве, на мероприятие по празднованию 20-летия выпуска попытался передать офицерам отравленный торт. Но эту диверсию удалось пресечь.
А между тем, если не использовать торты в качестве оружия, есть целый ряд училищ, которые находятся вполне в зоне досягаемости украинских средств поражений. Это училища и в Смоленске, Воронеже, Туле, Рязани.
Более того, есть и ближе, например, военно-морское училище в Севастополе. Или ещё ближе — в Донецке, общевойсковое командное училище. В том самом Донецке, в который до сих пор прилетают украинские БПЛА, снаряды и ракеты.
И странно, что до сих пор Киев не наносил удары по этим близко расположенным военно-учебным заведениям Минобороны РФ. Странно именно для такого террористического режима.
Что ж, будем надеяться, что наше военное командование также видит риски таких зеркальных действий ВСУ, и выработает необходимые контрмеры.
*- запрещённая в Россия террористическая организация.
Полта́ва (укр. Полта́ва) — город в центре Украины. Административный центр Полтавской области, Полтавского района и Полтавской городской общины. Расположен на Приднепровской низменности, на реке Ворскла.
Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года по 21 мая 2024 года.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.