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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: во Львове ракетой поражены химлаборатории, под Житомиром "Кинжалы" уничтожили бункер-штаб

В Полтаве местные сообщили, что после прилёта по училищу в морге уже 760 трупов
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

В Полтаве местные сообщили, что после прилёта по училищу в морге уже 760 трупов
Фото: airliners.net by Алекс Сноу, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 5 сентября.

Курская битва

Бойцы ГВ "Север" продолжают уничтожать врага в приграничье Курской области. Идут бои в районе села Малая Локня, где ВСУ бросили остатки сил на прорыв к Курской АЭС и Льгову. Армия РФ отразила семь атак общей численностью свыше 100 боевиков. Уничтожено до 40 солдат. На кореневском участке продолжается выдавливание националистов с позиций. Активно работают ВКС РФ, РСЗО и ствольная артиллерия. Противник проводит перегруппировку после потерь.

До сих пор непонятно, чего добиваются ВСУ, отправляя к Льгову пехоту без техники на прорыв. Но, зная о бесчеловечности их командования, можно рассмотреть ужасную логику — ради пиара положить сотни своих солдат. Наступление на территорию РФ захлебнулось, а ракеты армии России планомерно уничтожают всех, кто высовывает нос из укрытий.

Битва за Донбасс

Боевая авиация поддерживает наступление ВС РФ на флангах Угледара, нанося точные удары, поддерживая группировку войск "Восток". Армия РФ выбила противника из Пречистовки и двигается вперёд, атакуя у Водяного в районе шахты "Южнодонбасская № 1". Угледарский котёл обретает очертания.

После Пречистовки пошло движение на Золотую Ниву — соседнее село в 4-х км. Особенность тут в том, что отсюда 10 км до Великой Новосёлки — места, откуда в 2023 году начинался "контрнаступ". По всей вероятности, идёт рассекающий удар группировки ВСУ, а третья часть их войск блокируется у Великой Новосёлки. После завершения ударов ВС РФ, Киев будет вынужден отвести свои остатки с позиций под Урожайным и Старомайорским.

Поступает информация, что боевики 15-й бригады НГУ, 59-й мотопехотной бригады, 68-й егерской и 117-й бригады ТРО ВСУ начали отход из Невельского "мешка". Держать крышку этого котла приоткрытой, уничтожая побитые бригады на отходе, в условиях штурма сразу четырёх городов Южнодонбасского фронта, решение верное.

Тыл Украины

Сегодня ночью по Украине нанесён массированный удар, уже второй за неделю. Серия нанесена по Сумам и области. Продолжается активное уничтожение резервов ВСУ. Также нанесены ракетные удары по Житомиру.

По Кривому Рогу отработали БПЛА "Герань". Взрывы были в Днепропетровской области — там был нанесён ракетный удар по ж/д составу с боекомплектом. По Киевской и Кировоградской областям нанесены также удары. "Искандеры" отработали по Харькову и области.

Подоспели подробности удара прошлой ночью по Львову. Там были поражены химические лаборатории по переработке и сборке поражающих веществ, а также компонентов взрывчатки для дронов. В Киевской области на ночном марше уничтожен трал с американской РСЗО Himars в полном комплекте с заряжающей машиной, тремя ПУ и комплектом РЛС.

Два гиперзвуковых "Кинжала" поразили бункер под Житомиром. Погибло около 30 старших офицеров ВСУ и персонал штаба в полном составе. Место попадания было оцеплено СБУ и там полностью отключили интернет.

Немного о Полтаве. Местные жители сообщили, что в результате прилёта ракеты "Искандер" по военному училищу связи, в местном морге уже свезено 760 трупов. Полтавский блогер, комментируя это, добавил, что "тела вывозили КАМАЗами", и призывает власть "не замалчивать".

Уточнения

 
Курская АЭС (КуАЭС) — атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм. Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт. По мере исчерпания ресурса энергоблоков Курской АЭС их мощность будет замещена блоками Курской АЭС-2.

Полта́ва (укр. Полта́ва) — город в центре Украины. Административный центр Полтавской области, Полтавского района и Полтавской городской общины. Расположен на Приднепровской низменности, на реке Ворскла.
Полтава — важный культурный центр, крупный транспортный узел. Площадь города — 103,5 км², административно город разделён на три района: Шевченковский (бывший Жовтневый), Киевский и Подольский (бывший Ленинский). Численность населения — 276,2 тыс.чел. (2020).

ФАБ с УМПК
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу полтава курская область
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