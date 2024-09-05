Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Российские вооружённые силы получили первые истребители-перехватчики МиГ-31 в модернизированной версии БМ.
Воздушная боевая машина превратилась в многоцелевой смолёт, оснащенный опасными ракетами Р-37.
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16, которые базируются на Украине.
МиГ-31БМ — это модернизированная версия советского/российского истребителя-перехватчика МиГ-31, которая значительно улучшена по сравнению с оригинальной моделью. Данная версия предназначена для более эффективного перехвата воздушных целей на дальних расстояниях, а также для выполнения задач противовоздушной обороны.
Благодаря новым возможностям, МиГ-31БМ может работать в условиях высокоинтенсивных боевых действий и против современных воздушных угроз, таких как малозаметные самолёты или гиперзвуковые ракеты.
Высокая скорость и дальность полёта, позволяет перехватывать цели на значительных расстояниях.
Современная электроника и улучшенные радарные системы позволяют более эффективно обнаруживать и поражать цели.
Гибкость в применении, как для воздушных, так и наземных целей.
МиГ-31БМ — это мощный модернизированный перехватчик, который продолжает играть важную роль в системе ПВО России. Модернизация делает его эффективным не только против традиционных воздушных целей, но и против более сложных угроз, что существенно расширяет его боевые возможности.
АО «РСК „МиГ“» (полное наименование — акционерное общество «Российская самолётостроительная корпорация „МиГ“») — российская авиастроительная компания, предприятие полного цикла, объединяющее в себе все аспекты конструирования, изготовления, поддержания и ремонта самолётов марки «МиГ». Штаб-квартира — в городе Москве.
Продуктовый ряд АО «РСК „МиГ“» включает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолёты, в том числе вновь разработанные истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также лёгкие самолёты общего назначения. Конструкторы АО «РСК „МиГ“» работают над созданием авиационной техники нового поколения, как пилотируемой, так и беспилотной. Флагманский продукт компании — новейший авиационный комплекс МиГ-35, который сегодня производится в интересах Министерства обороны России.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.