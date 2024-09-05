Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине

4:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские вооружённые силы получили первые истребители-перехватчики МиГ-31 в модернизированной версии БМ.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, CC BY-SA 4.0

Воздушная боевая машина превратилась в многоцелевой смолёт, оснащенный опасными ракетами Р-37.

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16, которые базируются на Украине.

О чём речь

МиГ-31БМ — это модернизированная версия советского/российского истребителя-перехватчика МиГ-31, которая значительно улучшена по сравнению с оригинальной моделью. Данная версия предназначена для более эффективного перехвата воздушных целей на дальних расстояниях, а также для выполнения задач противовоздушной обороны.

Основные характеристики МиГ-31БМ

Модернизация РЛС и систем управления: основное улучшение версии МиГ-31БМ связано с обновлением бортовой радиолокационной станции (РЛС). Модернизированная РЛС "Заслон-АМ" имеет большую дальность обнаружения воздушных целей — до 320 км. Способность сопровождать до 10 целей одновременно и наводить ракеты на 6 из них.

Увеличенная боеспособность: перехватчик получил возможность применять современные высокоточные ракеты класса "воздух-воздух", в том числе Р-37М с дальностью поражения до 300 км. Возможность применения ракет класса "воздух-поверхность", что делает его более универсальным в операциях против наземных и морских целей.

Двигатели: МиГ-31БМ оснащён двумя турбореактивными двигателями Д-30Ф6, которые обеспечивают высокие скоростные характеристики. Максимальная скорость на высоте может достигать до 3000 км/ч, а на малых высотах — около 1500 км/ч. Двигатели обеспечивают дальность полёта до 3000 км без дозаправки, что делает МиГ-31БМ отличным вариантом для защиты огромных территорий.

Улучшенные электронные системы: современная система связи, навигации и целеуказания, которая улучшает координацию с другими самолетами и наземными системами. Система автоматического управления и улучшенная кабина пилота с современными дисплеями для повышения эффективности работы экипажа.

Задачи и предназначение: главная задача МиГ-31БМ — уничтожение стратегических бомбардировщиков, крылатых ракет и других высокоскоростных и высокоэффективных воздушных целей. Многоцелевая функция позволяет выполнять задачи по подавлению ПВО и ударам по наземным целям, что делает его более универсальным по сравнению с предыдущими версиями.

Боевая эффективность: самолёт способен действовать как часть системы противовоздушной обороны, прикрывая обширные территории.

Благодаря новым возможностям, МиГ-31БМ может работать в условиях высокоинтенсивных боевых действий и против современных воздушных угроз, таких как малозаметные самолёты или гиперзвуковые ракеты.

Преимущества МиГ-31БМ

Высокая скорость и дальность полёта, позволяет перехватывать цели на значительных расстояниях.

Современная электроника и улучшенные радарные системы позволяют более эффективно обнаруживать и поражать цели.

Гибкость в применении, как для воздушных, так и наземных целей.

Вывод

МиГ-31БМ — это мощный модернизированный перехватчик, который продолжает играть важную роль в системе ПВО России. Модернизация делает его эффективным не только против традиционных воздушных целей, но и против более сложных угроз, что существенно расширяет его боевые возможности.

Уточнения

АО «РСК „МиГ“» (полное наименование — акционерное общество «Российская самолётостроительная корпорация „МиГ“») — российская авиастроительная компания, предприятие полного цикла, объединяющее в себе все аспекты конструирования, изготовления, поддержания и ремонта самолётов марки «МиГ». Штаб-квартира — в городе Москве.

Продуктовый ряд АО «РСК „МиГ“» включает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолёты, в том числе вновь разработанные истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также лёгкие самолёты общего назначения. Конструкторы АО «РСК „МиГ“» работают над созданием авиационной техники нового поколения, как пилотируемой, так и беспилотной. Флагманский продукт компании — новейший авиационный комплекс МиГ-35, который сегодня производится в интересах Министерства обороны России.



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