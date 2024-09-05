В США раскрыли недостатки танков Abrams

В США перечислили недостатки танков Abrams

3:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Подаренные США Украине танки Abrams имеют чрезмерно большие габариты, что помогает российским военным поражать соответствующие цели, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). По их словам, украинские военные все чаще жалуются на неэффективность этой машины.

Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес, PDM

"Интервью западных СМИ с украинским персоналом подчеркнули их недовольство эффективностью Abrams, ссылаясь как на технические проблемы, включая уязвимость электронных компонентов к конденсации, так и на их уязвимость к российскому огню. Как сообщается, огромные размеры машин, которые намного больше, чем советские танки, привели к тому, что они привлекли особенно много огня, в то время как их гораздо более крупные профили делают их более удобными для прицеливания", — пишут журналисты.

По их словам, хотя основная часть ранних уничтожений танков Abrams была реализована около Авдеевки, 11 августа стало известно об уничтожении одной из машин в результате удара беспилотника на покровском направлении.

"Танки Abrams начали боевые действия на передовой только в феврале 2024 года, и кадры подтверждают, что машины понесли тяжелые потери в своих первых столкновениях с российскими войсками в феврале-апреле, прежде чем их временно вывели с передовой для получения дополнительной броневой защиты. По оценкам, около 20 из всего лишь 31 поставленной машины были выведены из строя, захвачены или уничтожены, причем этот класс понес основные потери, в частности, от ударов беспилотников и управляемой артиллерии, а также от 125-мм орудий танков Т-72Б3", — говорится в материале.

Журналисты также напомнили, что 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ последовательно получала приоритетное оснащение наиболее боеспособной военной техникой, поставляемой странами НАТО, включая американские боевые машины Bradley и немецкие танки Leopard 2A6, за которыми позже последовали танки M1A1 Abrams.

"Все три класса гусеничных и бронированных машин понесли тяжелые потери, причем первые изображения уничтоженных в большом количестве Bradley и Leopard 2A6 появились в июне, всего через несколько дней после их отправки на передовую. На сегодняшний день большинство танков Leopard 2 и Abrams, находящихся на вооружении Украины, были уничтожены, выведены из строя или захвачены. Кроме того, интервью с личным составом 47-й бригады к концу 2023 года выявили все более серьезную нехватку боеприпасов в подразделении", — пишет MWM.

Ранее американский научно-популярный журнал Popular Mechanics писал, что танки будущего, вероятно, будут похожи на современные боевые машины с вращающимися башнями и гусеницами: вместо того, чтобы тратить огромные суммы на разработку и производство совершенно нового дизайна, в США и Германии строят на основе существующих моделей.