Сводка с фронта: солдат ВСУ бросают в "мясные" штурмы, а кто отказывается, расстреливают, "Искандеры" вечером выбили страйк

В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции

3:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 6 сентября.

Курская битва

На Украине уже признали, что на Курском направлении её армия несёт колоссальные потери в личном составе и уже тысячи боевиков ВСУ считаются пропавшими без вести. В сети уже начинает подниматься "зрада" и негатив в адрес Владимира Зеленского, который был инициатором этой авантюры.

Украинцев бросают в "мясные" штурмы, а того, кто отказывается, расстреливают. Пленные всушники рассказывают о самом настоящем геноциде в ВСУ. Руководство Украины целенаправленно уничтожает нацию, не считаясь с потерями. Простые люди в форме превращаются в "расходники", а армия в машину самоуничтожения под диктовку киевской власти.

Тем временем в Сумах две ракеты ОТРК "Искандер", а кто-то называет и корейские KN-23, вечером выбили страйк. Уничтожен очередной пункт временной дислокации ВСУ с только прибывшими с ротации в Курского направления подразделениями 54-й, 61-й, 45-1 и 81-й бригад ВСУ, а так же иностранные наёмники.

Эхо Полтавы

Кстати, после недавнего такого визита российских "Искандеров" в Полтаву подал в отставку министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. Есть информация, что Швеция потеряла всё высшее руководство комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) компании SAAB. 15 грузовых машин эвакуировали погибших иностранных военных НАТО: более 600 погибших и раненых

Покровское направление

Самолёт МиГ-29 ВВС Украины, который накануне вечером возвращался с боевого вылета, в районе Доброполья был сбит российской системой ПВО за 30 километров от линии фронта. Пилот не катапультировался.

Между тем, армия России освободила посёлок Дружба и закрепилась на окраине села Нелеповка — ситуация на Торецком участке продолжает складываться для националистов не очень хорошо. Правда, на востоке города армия Украины зацепилась и за многоэтажки, и за ИК №2, и за террикон шахты "Новая". Помещения самой шахты уже заняты русскими войсками.

Помимо этого, российская группировка продолжает наступать вдоль ул Центральной к школе №1. От села Нью-Йорк армия РФ смогла выйти на окраину посёлка Нелеповка и закрепиться в районе ул. Грушевского.

Также ВС РФ освободили мкр. Дружба. Так российские воины не только укрепили фланг для штурма Торецка, но и открыли трассу на соседний важный город — Константиновку. Плюс русская группировка может теперь ударить во фланги ВСУ, стоящим на западном берегу канала "Северский Донец — Донбасс".

Денацификация Украины

Сегодня утром ВКС России после работы БПЛА "Герань", нанесли ракетные удары по Сумской, Полтавской и Харьковской областям.

Цель та же — скопление живой силы и техники врага. Противник пока не придумал действенного способа не собираться в кучи по 2-3 бригады.

А ночью "Герани" сильно потрепали Львовскую промзону. Удар был нанесён по контейнерному терминалу и складам, куда из Польши свозят технику и боеприпасы.

Также взрывы раздавались в пригородах Киева, Краматорске, Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде, Харькове, Чугуеве, Полтаве.

Уточнения

«Исканде́р» (индекс комплекса — 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Разработаны научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе Коломне Московской области.

Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — нанесение ударов по важнейшим объектам противника, прикрываемым средствами ПВО, на дальностях до 500 км.



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