Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: солдат ВСУ бросают в "мясные" штурмы, а кто отказывается, расстреливают, "Искандеры" вечером выбили страйк

В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции
3:52
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 6 сентября.

Курская битва

На Украине уже признали, что на Курском направлении её армия несёт колоссальные потери в личном составе и уже тысячи боевиков ВСУ считаются пропавшими без вести. В сети уже начинает подниматься "зрада" и негатив в адрес Владимира Зеленского, который был инициатором этой авантюры.

Украинцев бросают в "мясные" штурмы, а того, кто отказывается, расстреливают. Пленные всушники рассказывают о самом настоящем геноциде в ВСУ. Руководство Украины целенаправленно уничтожает нацию, не считаясь с потерями. Простые люди в форме превращаются в "расходники", а армия в машину самоуничтожения под диктовку киевской власти.

Тем временем в Сумах две ракеты ОТРК "Искандер", а кто-то называет и корейские KN-23, вечером выбили страйк. Уничтожен очередной пункт временной дислокации ВСУ с только прибывшими с ротации в Курского направления подразделениями 54-й, 61-й, 45-1 и 81-й бригад ВСУ, а так же иностранные наёмники.

Эхо Полтавы

Кстати, после недавнего такого визита российских "Искандеров" в Полтаву подал в отставку министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. Есть информация, что Швеция потеряла всё высшее руководство комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) компании SAAB. 15 грузовых машин эвакуировали погибших иностранных военных НАТО: более 600 погибших и раненых

Покровское направление

Самолёт МиГ-29 ВВС Украины, который накануне вечером возвращался с боевого вылета, в районе Доброполья был сбит российской системой ПВО за 30 километров от линии фронта. Пилот не катапультировался.

Между тем, армия России освободила посёлок Дружба и закрепилась на окраине села Нелеповка — ситуация на Торецком участке продолжает складываться для националистов не очень хорошо. Правда, на востоке города армия Украины зацепилась и за многоэтажки, и за ИК №2, и за террикон шахты "Новая". Помещения самой шахты уже заняты русскими войсками.

Помимо этого, российская группировка продолжает наступать вдоль ул Центральной к школе №1. От села Нью-Йорк армия РФ смогла выйти на окраину посёлка Нелеповка и закрепиться в районе ул. Грушевского.

Также ВС РФ освободили мкр. Дружба. Так российские воины не только укрепили фланг для штурма Торецка, но и открыли трассу на соседний важный город — Константиновку. Плюс русская группировка может теперь ударить во фланги ВСУ, стоящим на западном берегу канала "Северский Донец — Донбасс".

Денацификация Украины

Сегодня утром ВКС России после работы БПЛА "Герань", нанесли ракетные удары по Сумской, Полтавской и Харьковской областям.
Цель та же — скопление живой силы и техники врага. Противник пока не придумал действенного способа не собираться в кучи по 2-3 бригады.

А ночью "Герани" сильно потрепали Львовскую промзону. Удар был нанесён по контейнерному терминалу и складам, куда из Польши свозят технику и боеприпасы.

Также взрывы раздавались в пригородах Киева, Краматорске, Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде, Харькове, Чугуеве, Полтаве.

Уточнения

«Исканде́р» (индекс комплекса — 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Разработаны научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе Коломне Московской области.
Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — нанесение ударов по важнейшим объектам противника, прикрываемым средствами ПВО, на дальностях до 500 км.

Красивое...
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу торецк курская область владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Прошлогодний аутсайдер "Куньлунь" начал сезон с громкой победы
Почему переполненный багажник увеличивает расход топлива
Сон с кошкой: польза для души или вред для здоровья
Крупнейший страховщик такси Нью-Йорка терпит убытки в $700 миллионов
Пегула одержала победу над Швёнтек в 1/4 финала US Open
Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
На Дальнем Востоке построят 120 километров экотроп для туристов
Зачем дальнобойщикам включать поворотные огни на прямой трассе
Чехия готова принять газ из Западной Европы
Как оборудовать место для игр и отдыха кошки своими силами
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Крупнейший страховщик такси Нью-Йорка терпит убытки в $700 миллионов
Пегула одержала победу над Швёнтек в 1/4 финала US Open
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции
Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
На Дальнем Востоке построят 120 километров экотроп для туристов
Зачем дальнобойщикам включать поворотные огни на прямой трассе
Чехия готова принять газ из Западной Европы
Как оборудовать место для игр и отдыха кошки своими силами
Ни в коем случае этого не делайте: какие цветы нельзя сажать вместе
Швеция отменит налог на авиаперелёты для туристов с 1 июля 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.