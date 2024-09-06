В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб

Российские ВВС получили новые высокоточные управляемые планирующие бомбы с увеличенной дальностью полета УМПБ Д-30СН, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об особенностях этого типа вооружения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
По сообщениям местных СМИ, российские ВВС получили новый класс высокоточных планирующих бомб со значительно увеличенной дальностью действия. Крылатая бомба, получившая обозначение УМПБ Д-30СН, была сфотографирована под крыльями ударного истребителя Су-34, который является наиболее широко используемым классом истребителей в ВВС России и отвечает за выполнение большинства задач бомбометания по глиссаде.
Поскольку другие истребители, такие как Су-30СМ и Су-35, также используются для бомбометания по глиссаде, несмотря на меньшую полезную нагрузку и меньшую дальность полета, существует высокая вероятность того, что они также получат новый класс планирующих бомб. В то время как предыдущие планирующие бомбы из широко используемой серии ФАБ-500 имели дальность действия, по оценкам, 50-60 километров, дальность действия Д-30СН, по оценкам, составляет 78-85 километров, что примерно на 45-50 процентов больше. Это потенциально позволит российским истребителям усиливать удары, совершая более короткие вылеты, и поражать хорошо защищенные цели с более безопасных расстояний.
В то время как традиционные не скользящие гравитационные бомбы делают самолеты уязвимыми для средств противовоздушной обороны, включая портативные средства поражения класса "воздух-поверхность", ракеты воздушного базирования не только в несколько раз дороже, но и серьезно ограничивают количество взрывчатых веществ, которые каждый самолет может доставить за один вылет, поскольку значительная часть их веса приходится на топливо и двигательные установки.
Таким образом, планирующие бомбы становятся все более популярным оружием, которое максимально повышает эффективность применения истребителей и сводит к минимуму риск для самолета. Примечательными особенностями новой планирующей бомбы являются крестообразное хвостовое оперение и складывающееся основное крыло, расположенное заподлицо с корпусом бомбы. Наряду с новой бомбой, новой 3000-килограммовой планирующей бомбой, ФАБ-3000M54 также близка к завершению испытаний, что предоставит больше возможностей для нанесения ударов по вражеским объектам с использованием боеприпасов очень высокой мощности.
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.