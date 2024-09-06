В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб

В США высоко оценили новые высокоточные бомбы ВВС РФ

2:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские ВВС получили новые высокоточные управляемые планирующие бомбы с увеличенной дальностью полета УМПБ Д-30СН, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об особенностях этого типа вооружения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

По сообщениям местных СМИ, российские ВВС получили новый класс высокоточных планирующих бомб со значительно увеличенной дальностью действия. Крылатая бомба, получившая обозначение УМПБ Д-30СН, была сфотографирована под крыльями ударного истребителя Су-34, который является наиболее широко используемым классом истребителей в ВВС России и отвечает за выполнение большинства задач бомбометания по глиссаде.

Поскольку другие истребители, такие как Су-30СМ и Су-35, также используются для бомбометания по глиссаде, несмотря на меньшую полезную нагрузку и меньшую дальность полета, существует высокая вероятность того, что они также получат новый класс планирующих бомб. В то время как предыдущие планирующие бомбы из широко используемой серии ФАБ-500 имели дальность действия, по оценкам, 50-60 километров, дальность действия Д-30СН, по оценкам, составляет 78-85 километров, что примерно на 45-50 процентов больше. Это потенциально позволит российским истребителям усиливать удары, совершая более короткие вылеты, и поражать хорошо защищенные цели с более безопасных расстояний.

В то время как традиционные не скользящие гравитационные бомбы делают самолеты уязвимыми для средств противовоздушной обороны, включая портативные средства поражения класса "воздух-поверхность", ракеты воздушного базирования не только в несколько раз дороже, но и серьезно ограничивают количество взрывчатых веществ, которые каждый самолет может доставить за один вылет, поскольку значительная часть их веса приходится на топливо и двигательные установки.

Таким образом, планирующие бомбы становятся все более популярным оружием, которое максимально повышает эффективность применения истребителей и сводит к минимуму риск для самолета. Примечательными особенностями новой планирующей бомбы являются крестообразное хвостовое оперение и складывающееся основное крыло, расположенное заподлицо с корпусом бомбы. Наряду с новой бомбой, новой 3000-килограммовой планирующей бомбой, ФАБ-3000M54 также близка к завершению испытаний, что предоставит больше возможностей для нанесения ударов по вражеским объектам с использованием боеприпасов очень высокой мощности.