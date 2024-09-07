Дрон "Осоед". Сетка против вражеского беспилотника — уникальное оружие российкой армии

Беспилотные летательные аппараты играют очень существенную роль в современной войне.
Порой они играют решающую роль в локальных боях. Для борьбы с дронами вертолётного и мультикоптерного типа сегодня используют разные средства. Одним из наиболее эффективных — это "ловчие сети". Они запутывают несущие винты БПЛА, из-за чего у дронов теряется способность летать.
И вот новгородский НПЦ "Ушкуйник" зимой этого года представил новый продукт — беспилотник-перехватчик "Осоед".
Этот квадрокоптер предназначается для борьбы с лёгкими БПЛА-разведчиками или несущими оружие. Принцип его работы основывается на использовании спецсети, которая, окутывает летающую мишень, блокируя винты, и падает.
"Осоед" за эти месяцы весьма успешно прошёл испытания и подтвердил способность перехватывать цели. По результатам тестов было решено запустить его серийное производство.
Уже на стадии испытаний эти БПЛА уже были переданы на спецоперацию бойцам ВС РФ. Там они "работают" по своему прямому назначению — перехватывают беспилотники противника. "Осоеды" подтвердили расчётные характеристики и уничтожают беспилотную авиацию ВСУ.
Квадрокоптер-перехватчик "Осоед" — это российский беспилотный летательный аппарат, специально разработанный для противодействия вражеским дронам. Этот тип дронов создаётся с целью борьбы с другими беспилотными летательными аппаратами на поле боя или в зоне конфликта. Его основное назначение — перехват и нейтрализация вражеских дронов с помощью специальных средств.
Эффективность: "Осоед" способен оперативно обнаруживать и нейтрализовать дроны, что делает его полезным на передовой и для защиты стратегически важных объектов.
Мобильность: благодаря небольшим размерам и возможности быстрого развертывания, его можно использовать как в полевых условиях, так и в густонаселённых районах.
Гибкость применения: подходит для выполнения различных задач, включая разведку, мониторинг и защиту важных объектов от угроз с воздуха.
Квадрокоптер "Осоед" может применяться как в военных, так и в гражданских целях. В военном контексте он эффективен для защиты наземных войск, баз и ключевых объектов инфраструктуры от атак дронов. В гражданском применении "Осоед" может использоваться для охраны крупных мероприятий, объектов инфраструктуры и в ситуациях, требующих воздушного патрулирования.
В целом, "Осоед" является важным элементом в современном арсенале противодроновой борьбы.
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