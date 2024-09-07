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Дмитрий Плотников

Дрон "Осоед". Сетка против вражеского беспилотника — уникальное оружие российкой армии

Дрон "Осоед". Могучее оружие российских военных инженеров
Силовые структуры » Военные новости

Беспилотные летательные аппараты играют очень существенную роль в современной войне.

Дрон "Осоед". Могучее оружие российских военных инженеров
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, CC BY-SA 4.0

Порой они играют решающую роль в локальных боях. Для борьбы с дронами вертолётного и мультикоптерного типа сегодня используют разные средства. Одним из наиболее эффективных — это "ловчие сети". Они запутывают несущие винты БПЛА, из-за чего у дронов теряется способность летать.

Новгородский "антидрон"

И вот новгородский НПЦ "Ушкуйник" зимой этого года представил новый продукт — беспилотник-перехватчик "Осоед".

Этот квадрокоптер предназначается для борьбы с лёгкими БПЛА-разведчиками или несущими оружие. Принцип его работы основывается на использовании спецсети, которая, окутывает летающую мишень, блокируя винты, и падает.

"Осоед" за эти месяцы весьма успешно прошёл испытания и подтвердил способность перехватывать цели. По результатам тестов было решено запустить его серийное производство.

Уже на стадии испытаний эти БПЛА уже были переданы на спецоперацию бойцам ВС РФ. Там они "работают" по своему прямому назначению — перехватывают беспилотники противника. "Осоеды" подтвердили расчётные характеристики и уничтожают беспилотную авиацию ВСУ.

О чём речь

Квадрокоптер-перехватчик "Осоед" — это российский беспилотный летательный аппарат, специально разработанный для противодействия вражеским дронам. Этот тип дронов создаётся с целью борьбы с другими беспилотными летательными аппаратами на поле боя или в зоне конфликта. Его основное назначение — перехват и нейтрализация вражеских дронов с помощью специальных средств.

Основные характеристики "Осоеда"

  • Тип: квадрокоптер-перехватчик.
  • Задачи: перехват и уничтожение беспилотных летательных аппаратов противника, защита объектов инфраструктуры и военных подразделений от дронов.
  • Метод перехвата: использует физические средства для уничтожения или захвата вражеских дронов (например, сетки или специальные устройства для воздействия на дрон). Возможны и средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов связи и управления вражеских БПЛА.
  • Дальность полёта: зависит от модели, но обычно радиус действия составляет несколько километров.
  • Скорость: высокая маневренность и скорость позволяют оперативно реагировать на угрозу.
  • Автономность: может управляться оператором или работать в автономном режиме с помощью встроенных систем ИИ, которые позволяют распознавать и преследовать цели.

Преимущества

Эффективность: "Осоед" способен оперативно обнаруживать и нейтрализовать дроны, что делает его полезным на передовой и для защиты стратегически важных объектов.

Мобильность: благодаря небольшим размерам и возможности быстрого развертывания, его можно использовать как в полевых условиях, так и в густонаселённых районах.

Гибкость применения: подходит для выполнения различных задач, включая разведку, мониторинг и защиту важных объектов от угроз с воздуха.

Вывод

Квадрокоптер "Осоед" может применяться как в военных, так и в гражданских целях. В военном контексте он эффективен для защиты наземных войск, баз и ключевых объектов инфраструктуры от атак дронов. В гражданском применении "Осоед" может использоваться для охраны крупных мероприятий, объектов инфраструктуры и в ситуациях, требующих воздушного патрулирования.

В целом, "Осоед" является важным элементом в современном арсенале противодроновой борьбы.

Появились уникальные кадры работы российского дрона-охотника «Осоед»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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