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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: дезертирство и неподчинение стали главной проблемой ВСУ, в Кривом Роге уничтожено 70 натовцев

Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников
3:50
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 8 сентября.

Покровское направление

Украинская армия на этом фронте попала в котёл между посёлками Желанное и Лесовка. Об окружении рассказал боевик нацбата ВСУ Станислав Бунятов. Он отметил, что среди окружённых немало раненых, на данный момент ситуация для армии Украины весьма сложная.

Украинская пресса пишет, что через данный рубеж ВСУ могли отходить со стороны населённого пункта Невельское.

Удар ОТРК "Искандер" в Донбассе уничтожил порядка 50 французских наёмников, сообщает Telegram-канал Руслана Осташко, ссылаясь на высокопоставленного российского военного.

"В результате ракетного удара ОТРК "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наёмников в населённом пункте Константиновка было уничтожено около 50 французских боевиков", — отметил источник.

Накануне сообщалось об ударе ракеты "Искандер" по пункту дислокации украинских подразделений и наёмников в Сумской области, но число уничтоженных боевиков не уточнялось.

Помимо того, в результате комбинированного российского удара по националистам в Кривом Роге уничтожено свыше 250 военнослужащих ВСУ, включая 70 специалистов по противовоздушной обороне из Румынии и Франции.

Ну и завершая тему "Искандеров", накануне в результате прилёта ракеты по гостинице "Зоря" под Краматорском уничтожено расположение бандеровцев. Местные каналы сообщили, что на месте было много машин "скорой", но "мирные не пострадали".

Курская битва

ВС РФ проводят серию успешных контратак на приграничье. Боевики ВСУ выбиты из н. п. Шептуховка и Комаровка. На ряде участков армия РФ перехватила инициативу и уже неделю назад выбили неонацистов из Комаровки, отбросив противника и заставив выживших бежать в Вишневку.

После зачистки Шептуховки российская армия атаковала и зачистила ряд лесопосадок у населённика Погребки, уничтожив до роты националистов.

ВСУ не устают гнать подкрепления, атакуя на фланге Коренево — у Ольговки и Кремяного, но теряют другие позиции. По информации МО, русские воины за прошлые сутки отразили две атаки противника в направлении Борок, Матвеевки и Русской Конопельки.

Российская армия выдавливает неприятеля всё дальше от Коренево. В целом украинская армия потеряла несколько позиций, а российская освободила от врага немалую площадь и кварталы нескольких посёлков, попутно уничтожив немало тяжёлой техники.

Тылы Украины

В результате ударов по аэропорту Львова, на стоянке поражены фронтовой бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29  ВВСУ.

Киев начал снимать войска с границы с Белоруссией.
Это и хороший, и тревожный знак. Сил у ВСУ там не хватает, но они есть. Резерв Украина будет вводить и в Курскую область, и под Покровск, Угледар и Запорожье. Возможен бросок боеспособных частей на Крым. А значит ждём ракетные удары по скоплениям врага.

А между тем, дезертирство и неподчинение стали главной проблемой Вооружённых сил Украины. Один из командиров подразделения ВСУ рассказал, что большинство мобилизованных солдат пытаются сразу сбежать с фронта.

Уточнения

Криво́й Рог (укр. Криви́й Ріг) — город в Днепропетровской области Украины, центр Криворожского района, Криворожской городской общины и Криворожской агломерации. Седьмой по населению и второй по площади город Украины.
Основан в 1775 году и расположен на месте слияния рек Ингульца и Саксагани. Является самым длинным городом Европы — линейное расстояние от крайней северной точки до южной по прямой составляет 66,1 км.
Кривой Рог — важный экономический и научный центр Украины, крупный транспортный узел, центр разработки Криворожского железорудного бассейна (сокр.— Кривбасс).

Красивое...
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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