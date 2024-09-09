Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает из Курского фронта, потеря Покровска будет крахом для Киева

Крупные города Украины и вся линия фронта ожидают ударов иранских ракет

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 9 сентября.

Курское направление

Украинский офицер признаётся, что ВСУ отступают на этом фронте из ряда населённых пунктов. Командир роты 47-й "элитной" бригады "Магура" рассказал о потере для них Невельского и Красногоровки.

По его словам, что в Курской области армия Украины отнюдь не наступает — в отличие от слов экс-президента Владимира Зеленского который всех увещевает о "потужных перемогах". По оценке боевика ВСУ, российская армия серьёзно готовится к контратаке и выдавливанию врага из собственной территории.

Пожалуй, самые активные бои сейчас на юге Суджанского района, где группировка войск "Север" значительно продвинулась в юго-западном направлении, отразив две контратаки бандеровцев численностью до 20 пехотинцев. Потери ВСУ — 11 боевиков.

Также продвинулись "северяне" на рубеже Малая Локня — Черкасское Поречное. В результате уничтожено 9 бандеровцев. Больше враг активных действий тут не предпринимал и попытался закрепиться. Общее продвижение ВС РФ — до 300 метров.

Покровское направление

А накануне вечером стало известно, что националисты спешно покинули посёлок Краснооктябрьское у реки Сейм. В н. п. Гродовка продолжаются бои в центре, куда прорвалась группировка "О". Восточнее Селидово противник пошёл в контратаку, но безуспешно.

На южном фланге Украинска продолжаются бои. Русские бойцы прорываются из Лесовки на восток населённика. Южнее манёвренные группы ВС РФ атакуют в направлении северной части Горняка. После Невельского армия РФ продвинулась на глубину 1,2 километра. Ситуация в данном районе зависит от ситуации в Желанном Первом, Желанном Втором и Галицыновке. В Западной части Красногоровки русские бойцы продвинулись на глубину до 2.7 км. Проходит зачистка оставшихся улиц.

Тем временем, украинские командиры уже готовы к негативным последствиям, заявляя, что потеря Покровска "будет потеря гораздо худшая, чем "фортеця" Бахмут", поскольку в этом случае рухнет вся логистическая цепочка ВСУ, а следовательно, и вся линия фронта.

"Если мы потеряем Покровск — это будет потеря гораздо худшая, чем "фортеця" Бахмут, Соледар, Авдеевка и так далее… Сейчас предпринимаются действия на укрепление этого направления, хотя мы не можем это сделать максимально, потому что много бригад задействовано на Курском направлении", — в частности, заявляют всушники.

Иранофобия

Российские воска будут бить иранскими баллистическими ракетами по украинской энергетике. Под угрозой окажутся все крупные города — Харьков, Сумы, а также вся линия фронта. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на прогноз бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. По его словам, иранские ракеты — это "огромная угроза". которая готова отправиться "на уничтожение украинской городской энергосистемы".

Западная разведка уже заявила изданию, что поставка России ракет малой дальности из Ирана даст возможность ВС РФ перенаправить свои сверхзвуковые "Кинжалы" для поражения целей в глубоком тылу Украины.

Напомним, что западная пресса каждый день пишет пропагандистские материалы о ракетах Ирана, но фактов не предоставляет.

Уточнения

Гро́довка — посёлок городского типа в Покровском районе Донецкой области Украины, на истоке реки Казённый Торец (бассейн Дона). В Гродовке зародилась добыча угля около Покровска. В данный момент на месте исторических первых шахт работает Шахта имени Димитрова c добычей около 1 млн. тонн в год.n.htm



Танку ВСУ оторвало башню после удара FPV-дрона в Курской области