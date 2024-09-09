В США отметили мощь одного вида танков ВС РФ

В США восхитились способностями российского танка Т-90М

4:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия получила новую партию танков Т-90М, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о модернизированных системах защиты этого вида оружия. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node/297 by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Российский государственный завод "Уралвагонзавод" поставил армии новую партию основных боевых танков Т-90М. Хотя размер партии остается неизвестным, поставка была осуществлена после более чем двухлетней работы по значительному увеличению выпуска танков Т-90 в соответствии с требованиями военного времени в условиях конфликта на Украине и растущей напряженности в отношениях со странами НАТО.

"Уралвагонзавод" — единственный из пяти крупных танкостроительных заводов, работавших в Советском Союзе в 1980-х годах, который до сих пор производит танки, и на сегодняшний день является крупнейшим танкостроительным заводом в мире, за исключением, возможно, более новых китайских мощностей. Хотя до 2022 года местные заказы на новые танки с завода были незначительными (в 2010-х годах было приобретено всего 10 новых танков), "Уралвагонзавод" сохранил очень большой объем производства, намного превышающий совокупный объем производства всех танковых заводов западного мира вместе взятых, благодаря экспортному спросу на Т-90, в основном из Алжира и Индии.

Российские официальные лица широко оценили танк Т-90М, а президент Владимир Путин и бывший президент Дмитрий Медведев назвали его самым боеспособным танком в мире. Этот танк менее мобилен, чем более дорогой советский Т-80, производство которого было прекращено в 1990-х годах в пользу более дешевого Т-90, производство которого обходится в несколько раз дешевле, как и эксплуатация.

Высокие показатели Т-80 на украинском театре военных действий заставили Россию возобновить производство этих машин спустя три десятилетия, хотя это может произойти не раньше 2030-х годов. Характеристики танка Т-90М были значительно улучшены благодаря интеграции системы активной защиты "Арена-М", которая, как ожидается, будет установлена на все модели, хотя остается неясным, будет ли последняя партия первой, которая будет выпущена после модернизации. В августе было подтверждено, что заказана первая партия резервуаров с этими системами.

"Арена-М" оснащает танк Т-90М радарной системой для непрерывного наблюдения за окружающей обстановкой, которая при обнаружении приближающегося снаряда автоматически отслеживает его, рассчитывает траекторию и применяет защитные боеприпасы для его перехвата и уничтожения до того, как он попадет в танк. Наиболее известной системой такого рода является израильская Trophy, которая была интегрирована в отечественные танки Merkava IV.

"Арена-М" способна перехватывать реактивные снаряды, гранаты и осколочно-фугасные противотанковые снаряды, летящие со скоростью до 1000 метров в секунду, и может делать это на расстоянии 50 метров, а в рекламных материалах утверждается, что она может противостоять ракетам, поражающим сверху. Ранее из-за отсутствия системы активной защиты от тяжелых поражений российские танки, такие как Т-90М, все больше отставали от передовых: Китай, Северная и Южная Корея внедрили свои собственные подобные системы, в то время как Соединенные Штаты и Германия начали инвестировать в приобретение системы Trophy в Израиле. В остальном танк Т-90М хорошо бронирован и оснащен взрывоопасной реактивной броней, а также дополнительной броней, изолирующей боеприпасы изнутри.