В США прокомментировали появление F-35 вблизи границ РФ

В США объяснили посадку F-35 вблизи границ РФ

5:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Истребители ВВС США F-35 продемонстрировали способность использовать импровизированные взлетно-посадочные полосы вблизи границ России, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают, как F-35 оказались в Финляндии. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

48-е истребительное авиакрыло ВВС США развернуло два истребителя пятого поколения F-35A на авиабазе Лейкенхит для проверки их способности действовать с шоссе в Финляндии, что стало первым случаем, когда истребители F-35 из этой страны приземлились на европейском шоссе. Переброска была проведена 4 сентября и продемонстрировала концепцию Agile Combat Employment ВВС, в которой подчеркивается способность управлять истребителями из непривычных локаций. В то время как F-35B, используемый Корпусом морской пехоты США, был специально разработан для работы с импровизированных взлетно-посадочных полос из-за его способности направлять тягу вниз для создания дополнительной подъемной силы, способность F-35 работать с автомагистралей была продемонстрирована лишь сравнительно недавно.

В сентябре 2023 года норвежские военно-воздушные силы стали первыми в мире, которые начали эксплуатировать истребители F-35A на шоссе, и главнокомандующий Королевскими военно-воздушными силами Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд тогда отметил: "Это важный момент… Это демонстрирует нашу способность применять концепцию рассредоточения. Истребители уязвимы на земле, поэтому, имея возможность использовать небольшие аэродромы, а теперь и автомагистрали, [Военно–воздушные силы могут] повысить нашу живучесть на войне".

В ходе учений, в частности, использовались финские шоссе. Ряд стран укрепили свои автомобильные магистрали для размещения истребителей, чтобы расширить возможности базирования в военное время, и еще одним примечательным примером, помимо Финляндии, является Китайская Республика, где истребители F-16 и F-CK продемонстрировали аналогичные возможности. Такие действия являются очень дорогостоящими и, следовательно, редкими.

Размещение истребителей F-35 ВВС США в Финляндии имеет особенно серьезные последствия для безопасности России в связи с недавним вступлением страны в НАТО в апреле 2023 года, что фактически удвоило протяженность европейской границы альянса с Россией. После присоединения Вашингтон и Хельсинки были вовлечены в переговоры о заключении Соглашения о сотрудничестве в области обороны, которое, по данным финских СМИ, позволит Соединенным Штатам создать обширную военную инфраструктуру в стране для содействия передовому развертыванию американских истребителей F-35. Это может включать в себя постоянное или ротационное размещение самолетов.

Истребитель F-35 считается непревзойденным по своей сложности среди истребителей любого класса, кроме китайского, поскольку его передовые пробивные возможности позволяют наносить удары обычными и ядерными средствами на дальние расстояния.

Это делает размещение самолета в Финляндии потенциально очень серьезной угрозой безопасности России. Размещение истребителей F-35 ВВС США в стране, возможно, на постоянной основе, дополнит планы ВВС Финляндии по приобретению 64 истребителей F-35A для замены устаревающих истребителей F-18C/D, что в одночасье произведет революцию в их наступательных возможностях.

Комментируя последнее развертывание, командующий военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер заявил, что это стало ключевой вехой в укреплении оперативной гибкости НАТО.

"Первая в истории успешная посадка нашего истребителя пятого поколения F-35 на шоссе в Европе является свидетельством растущих отношений и тесной оперативной совместимости, которые у нас сложились с нашими финскими союзниками, — сказал он. — Возможность поучиться у наших финских коллег повышает нашу способность быстро развертывать и использовать авиацию в нетрадиционных местах и отражает коллективную готовность и маневренность наших сил", — добавил командующий.

Ожидается, что в ближайшем будущем возможности F-35 будут значительно расширены благодаря интеграции программного обеспечения Block 4, а также нового радара AN/APG-85 и ракеты класса "воздух-воздух" AIM-260. Поскольку большинство российских истребителей оснащено радарами, которые более чем в два раза превышают те, что могут быть установлены на F-35, ожидается, что новый радар обеспечит истребителю пятого поколения превосходство в ситуационной осведомленности, компенсируя его небольшие размеры более совершенным оснащением.