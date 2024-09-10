Сводка с фронта: террористы Киева бьют по мирным москвичам, в Сумской области "закончились" ПВО ВСУ

Атака БПЛА на Москву: погибли люди, сгорели десятки квартир в многоэтажках

4:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 10 сентября.

Массированная атака на Москву

Сводку сегодня мы начинаем с атаки дронов на Москву, поскольку в этих террористических ударах погибли люди.

Сергей Собянин сообщает, что первый БПЛА, летящий на столицу, был сбит в Люберцах примерно в 02:30. Через 10 минут было уничтожено ещё два БПЛА в Раменском, два в Домодедово и один в Подольске. К 4 утра началась массированная атака через Раменское — за час было сбито ещё 4 дрона.

Позже ещё один сбили в Коломне, а при отражении атаки в Раменском на уровне 11-12-го этажей многоэтажки начался пожар. Также устранялись последствия падения осколков дрона в районе Жуковского. В Интернете расходятся кадры попадания беспилотников по домам. Судя по видео, ВСУ целенаправленно били по мирным объектам.

Mash уже сообщил, что в Раменском не меньше 20 квартир повреждено в многоэтажке в Спортивном проезде после прилёта дрона. Как минимум 6 балконов сгорели, ещё 6 остались без оконных рам. Глава Московской области сообщал, что после попадания БПЛА по жилому дому погиб 9-летний ребёнок. Позже сообщили, что проводится проверка по этому факту

Ещё один дрон попал в дом по ул Высоковольтной — туда выехали все службы. Есть погибшая — 46-летняя женщина. Эвакуированных размещали в ПВП в ДК имени Воровского и в СОШ на улице Высоковольтной.

На данный момент сбиты вражеские беспилотники в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне. В 6 утра всё стихло. А всего на регионы РФ сегодня летело 144 дрона.

"Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и "Жуковский" временно не принимали и не отправляли воздушные суда.

Курское приграничье

Системы ПВО армии Украины в Сумской области серьёзно потрёпаны, из-за российские войска получили возможность опять использовать разведывательно-ударные дроны в Курской области. Националисты там продолжают бить кассетными боеприпасами по речным переправам. Также украинская группировка стала применять FPV-беспилотники, начинённые зажигательной смесью, выжигающей лесополосы.

ВКС РФ нанесли бомбовые удары по скоплению врага у Гордеевка, также там активно работают артиллеристы ВС РФ. Русские воины накануне сорвали атаки на Малую Локню, Коренево, Мартыновку и Кремяное.

Битва за Донбасс

В Харьковской области уничтожен КП врага в Грушевке, уничтожен мост через Волчью в районе Охримовки.

В Покровске боевая авиация также уничтожила один из двух мостов, используемый ВСУ. Освобождён н. п. Мемрик, у которого идут бои за Украинск, чтобы открыть путь на Курахово.

Торецком участке в Нью-Йорке русские бойцы подняли флаг РФ над фенольным заводом, а на Угледарском участке флаг был поднят над шахтой "Южнодонбасская №1". Появилась информация об освобождении Водяного — смыкание котла в Угледаре продолжается. Ну и, наконец, есть информация о контроле над Красногоровкой.

Стоить отметить работу морпехов Тихоокеанского флота, которые накануне отрезали пути снабжения бандеровского крупного гарнизона под Угледаром. Воины ГВ "Восток" взяли несколько опорников и перекрыли трассу, которой пользовались националисты.

"В основном работали по лесополкам врага. У них тут очень хорошее укрепление — по 100-250 метров опорников. У нас была задача забрать 12 км, с задачей справились", — рассказывает механик-водитель БМП-3 с позывным "Велес".

Также отмечается, что всушники на этом участке стали чаще сдаваться в плен.

Уточнения

Ра́менское — город в России, административный центр Раменского городского округа Московской области. Население — 113 897 чел. (2024). Город расположен в 30 км к юго-востоку от Москвы.

