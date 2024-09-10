В США прокомментировали ликвидацию Россией западных наемников на Украине

В США высказались о ликвидации Россией западных наемников на Украине

4:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия нанесла ряд точечных ударов по западным военнослужащим на Украине, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о значении этой ликвидации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

Российские Вооруженные силы продолжают наносить многочисленные удары по западному персоналу на украинском театре военных действий в рамках своих продолжающихся военных действий, и это недавно подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Выступая перед местными СМИ, Песков заявил о западных наемниках, как проводящих обучение, так и непосредственно принимающих участие в боевых операциях: "Наши военные все более эффективно наносят удары по таким целям. Это очень хорошо с точки зрения проведения специальной военной операции и достижения поставленных целей".

Один из последних ударов был нанесен по западным подрядчикам в районе населенного пункта Стецковка, расположенного к северу от города Сумы на северо-востоке Украины.

Министерство обороны России заявило по поводу удара: "Удар по наемникам. (...) район населенного пункта Стецковка (севернее города Сумы). (...) В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и 6 единиц техники в пункте временной дислокации."

В наступлении под руководством Украины на российскую Курскую область, начатом 6 августа, заметную роль сыграл иностранный персонал, а на снимках были запечатлены силы американской группы передового наблюдения, действующие в регионе.

Украинские военные, участвовавшие в Курской операции, подтвердили присутствие западного персонала, и примечательным примером является следующее заявление военнослужащего 80-й десантно-штурмовой бригады: "Когда мы пересекли границу с Россией, сначала я подумал, что на линии слышен какой-то шум. Но потом я различил, что они говорят — они говорили по-английски, по-польски, может быть, даже по-французски. Я ничего не понял, я сказал в рацию: "Повторите, повторите", услышав какую-то тарабарщину." "Когда они уже заняли позиции [в Курской области], они также вышли в эфир со своим начальством, в том числе и с нашим, и я также слышал, как они что-то говорили по-английски и на каком-то другом языке. Что-то о домах, хаосе", — добавил он.

Западные советники, логисты, комбатанты и другой персонал, обслуживающий недавно поставленное оборудование по стандартам НАТО, играют центральную и растущую роль в военных действиях с начала 2022 года, начиная от британских королевских морских пехотинцев, задействованных в боевых операциях на передовой не позднее апреля того же года, и заканчивая советниками SAS, которые, как сообщается, оказывают значительную поддержку бронетанковой технике.

Удары по позициям западного персонала в Украине стали обычным явлением с начала боевых действий в начале 2022 года, и одним из первых примеров этого стало нанесение ударов 13 марта 2022 года по военной тренировочной базе в Яворове, расположенной менее чем в 15 километрах от польской границы, где базировалось около 1000 иностранных боевиков.

Примечательным примером начала 2024 года стал удар по штаб-квартире европейских наемников, преимущественно французского происхождения, нанесенный 16 января. Российские СМИ сообщили, что эти сотрудники были "высококвалифицированными специалистами, которые работают над конкретными системами вооружения, слишком сложными для среднестатистических украинских призывников", что "вывело из строя некоторые из самых смертоносных и дальнобойных видов оружия в украинском арсенале до тех пор, пока не будут найдены другие специалисты" для их замены.

Западный персонал также был выбран для нанесения ударов вдали от своих баз, и ярким примером этого является ракетный удар "Искандер-М" по иностранным бойцам вблизи линии фронта в конце апреля 2023 года.