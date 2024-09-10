Ми-35М. Знаменитый российский вертолёт уже долгие годы наводит ужас на врага

Вертолёт Ми-35М. Легендарный "Крокодил" в современной интерпретации

Более полувека назад введён в строй транспортно-боевой вертолёт Ми-24.

Фото: CM file by FOX 52, CC BY-SA 4.0

Со временем он эволюционировал, и последние модификации воздушной машины ещё служат стране. А самой современной серийной версией данного вертолёта является Ми-24ВМ или Ми-35М. Его создали в 2000-х гг. с использованием современных (в то время) технологий, компонентов и материалов.

Последний из клана

В 90-х гг. прошлого столетия конструкторское бюро МВЗ имени М. Л. Миля начало разрабатывать новый вариант существующего транспортно-боевой машины. Проект подразумевал модернизацию Ми-24В для улучшения тактико-технических и лётных характеристик вертолёта, и повышения уровня унификации с другими современными конкурентами.

Первая опытная машина типа Ми-24ВМ, позже получившая название Ми-35М, была создана в середине 90-х. Процесс испытаний шёл очень долго и закончился лишь в середине двухтысячных. По результатам тестов вертолёт рекомендовали к принятию на вооружение армии.

Первый контракт на Ми-35М для ВВС России был заключён в 2010 году. Впоследствии Минобороны разместило ещё один заказ. Всего сперва было приобретено несколько десятков машин, хотя точное число неизвестно. А затем вертолёт, позже названный "Крокодилом", стали массово заказывать другие страны…

О чём речь

Ми-35М — это глубокая модернизация легендарного советского транспортно-боевого вертолёта Ми-24, известного на Западе как "Hind". Он представляет собой универсальную платформу, способную решать широкий круг задач, от огневой поддержки наземных войск до эвакуации раненых.

Ключевые особенности Ми-35М

Многофункциональность: вертолёт может нести широкий спектр вооружения, включая управляемые и неуправляемые ракеты, пушки, бомбы, и обладает возможностью транспортировки десанта и грузов.

Высокая живучесть: благодаря бронированию, дублированию систем и применению бронебойных стекол, Ми-35М способен выдерживать попадание значительных количеств пуль и осколков.

Ночное видение: современные прицельные комплексы позволяют эффективно применять вертолёт в тёмное время суток.

Мощное вооружение: Ми-35М оснащён 30-мм автоматической пушкой, позволяющей эффективно поражать как наземные, так и воздушные цели.

Основные характеристики

Экипаж: 2 человека,

Максимальная скорость: 300 км/ч,

Дальность полета: 550 км,

Вооружение: 30-мм автоматическая пушка, неуправляемые ракеты, управляемые ракеты "Атака", бомбы, пулеметы.

Модернизация по сравнению с Ми-24

Новые двигатели: более мощные и экономичные двигатели ВК-2500.

Улучшенная авионика: современные прицельные комплексы, системы связи и навигации.

Усиленное бронирование: обеспечивает лучшую защиту экипажа и основных узлов вертолета.

Новые возможности: возможность применения лазерного целеуказания, что повышает точность стрельбы.

Вывод

Ми-35М широко используется в различных военных конфликтах, демонстрируя высокую эффективность в борьбе с бронированной техникой противника, живой силой и вертолётами. "Крокодил" также активно применяется для поддержки гуманитарных операций и эвакуации раненых.

Несмотря на свой возраст, Ми-35М остаётся одним из самых современных и эффективных боевых вертолётов в мире. Разработчики продолжают совершенствовать эту машину, внедряя новые технологии и системы вооружения.

Ми-35М — это легендарный вертолёт, который продолжает оставаться актуальным и востребованным.

Уточнения

Ми-24 (по классификации НАТО: Hind — «Лань») — советский/российский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. Неофициальное название — «Крокодил».

Стал первым советским и вторым в мире (после AH-1 «Кобра») специализированным боевым вертолётом (а также первым в мире крупносерийным специализированным боевым вертолетом с убираемым шасси). Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор.



Полный разбор возможностей нового ударного вертолета белорусской армии Ми-35М